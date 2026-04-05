¿Buscas $40 mil para tu casa? Registro de vivienda 2026 ya está abierto en abril

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/ 5 abril 2026
    ¿Buscas $40 mil para tu casa? Registro de vivienda 2026 ya está abierto en abril
    El programa de Mejoramiento de Vivienda abrió registro en abril de 2026 en Aguascalientes. Foto: Especial

Conoce los requisitos, cómo hacer el trámite en línea y quiénes pueden acceder a este posible apoyo económico.

El interés por obtener un apoyo de $40,000 para vivienda ha crecido en México, especialmente entre quienes buscan mejorar sus condiciones habitacionales. En este contexto, durante abril de 2026 se mantiene abierto el registro para el programa de Mejoramiento de Vivienda, una iniciativa dirigida a personas que no cuentan con acceso a créditos tradicionales.

Aunque aún no se confirma de manera oficial el monto exacto del apoyo económico, este programa ha generado expectativa por su enfoque social y por facilitar el acceso a recursos para mejorar o rehabilitar viviendas.

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¿Qué es el programa de Mejoramiento de Vivienda 2026?

El programa está a cargo del Instituto de la Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad (IVSOP) y tiene como objetivo apoyar a personas que requieren mejorar su vivienda, especialmente aquellas que trabajan en la informalidad o no tienen acceso a financiamientos como INFONAVIT o FOVISSSTE.

Este esquema forma parte de una estrategia más amplia de atención social en materia de vivienda, enfocada en sectores vulnerables que necesitan soluciones accesibles y rápidas.

$!Durante abril de 2026 se mantiene abierto el registro para el programa de Mejoramiento de Vivienda.
Durante abril de 2026 se mantiene abierto el registro para el programa de Mejoramiento de Vivienda. Foto: Cuartoscuro - Edgar Negrete Lira

Requisitos para solicitar el apoyo de vivienda

Para participar en el registro del programa de Mejoramiento de Vivienda en abril de 2026, es necesario cumplir con ciertos criterios básicos:

- Tener 18 años o más

- Residir en el estado de Aguascalientes

- No contar con acceso a créditos de vivienda tradicionales

- Pertenecer preferentemente a sectores con empleo informal o independiente

¿A quién se le da prioridad?

El programa da prioridad a personas que enfrentan mayores dificultades para acceder a financiamiento formal. Esto incluye:

- Trabajadores independientes

- Personas en economía informal

- Hogares sin acceso a créditos institucionales

¿Cómo solicitar el apoyo de vivienda en línea?

El proceso de registro es completamente digital y gratuito. Para iniciar tu solicitud, debes seguir estos pasos:

1. Ingresa al portal oficial de registro

2. Crea tu cuenta mediante el sistema Llave MX

3. Inicia sesión con tu correo electrónico o número de celular

4. Selecciona el trámite correspondiente al pre-registro de vivienda o mejoramiento

5. Completa el formulario con tus datos personales

6. Envía tu solicitud

Es importante verificar que toda la información sea correcta antes de finalizar el proceso, ya que esto puede influir en la evaluación de tu solicitud.

$!Es necesario cumplir con ciertos criterios básicos.
Es necesario cumplir con ciertos criterios básicos. Foto: Especial

Fechas clave del registro 2026

El pre-registro para el programa de Mejoramiento de Vivienda estará disponible durante abril de 2026, aunque se prevé que permanezca abierto hasta julio del mismo año. Esto brinda una ventana amplia para que las personas interesadas puedan completar su solicitud.

¿Es real el apoyo de $40,000?

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de que el monto del apoyo sea de $40,000 pesos, aunque es una cifra que ha circulado ampliamente entre la población. Por ello, es recomendable mantenerse atento a la información oficial y realizar el registro para no perder la oportunidad.

El programa representa una alternativa importante para mejorar las condiciones de vivienda en sectores que históricamente han tenido menor acceso a este tipo de apoyos. Registrarse a tiempo puede marcar la diferencia para quienes buscan una mejora real en su hogar.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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