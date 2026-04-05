Pagos de la Beca Rita Cetina se reanudan del 6 al 16 de abril por el monto de $1,900: calendario oficial

La distribución de los pagos para los prorgamas sociales de las becas Rita Cetina se reanuda este lunes 6 de abril, tras una breve suspensión por las vacaciones de Semana Santa. A partir del 1 de abril, miles de estudiantes y padres de familia reciben los depósitos correspondientes al bimestre marzo-abril de la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina, programa social impulsados por la Secretaría del Bienestar y fue creado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, con el objetivo de respaldar la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes. La beca es universal para estudiantes de secundaria en planteles públicos y también se mantiene para familias de bajos recursos con hijas o hijos en primaria o preescolar que ya recibían este apoyo en años anteriores.

CALENDARIO DE PAGOS OFICIAL DE LA BECA RITA CETINA PARA EL MES DE ABRIL Los depósitos se realizarán de manera escalonada conforme a la letra inicial del primer apellido del beneficiario: - Lunes 6 de abril: C;

- Martes 7 de abril: D, E, F;

- Miércoles 8 de abril: G;

- Jueves 9 de abril: H, I, J, K, L;

- Viernes 10 de abril: M;

- Lunes 13 de abril: N, Ñ, O, P, Q;

- Martes 14 de abril: R;

- Miércoles 15 de abril: S;

- Jueves 16 de abril: T, U, V, W, X, Y, Z.

MONTO DEL APOYO ECONÓMICO DE LA BECA RITA CETINA La Beca Rita Cetina contempla el apoyo económico por familia y estudiante extra de: - 1,900 pesos bimestrales por familia;

- 700 pesos adicionales por cada estudiante extra inscrito en secundaria

- 2,500 pesos para lo estudiantes de primaria que se registraron en marzo Ejemplos | Familias de continuidad, es decir, que entraron al programa en 2025 o antes con: - 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 1 estudiante de secundaria = $1,900 pesos bimestrales;

- 1 estudiante de primaria + 2 estudiantes de secundaria = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales. Familias que ingresarán al programa en marzo de 2026 con: - 1 estudiante de primaria = $2,500 pesos anuales;

- 2 estudiantes de primaria = $5,000 pesos anuales;

- 3 estudiantes de primaria = $7,500 pesos anuales. Familias de continuidad con estudiantes de primaria de nuevo ingreso (marzo 2026): - 1 estudiante de primaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales;

- 1 estudiante de primaria de continuidad + 2 estudiantes de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos bimestrales + $5,000 anuales;

- 2 estudiantes de secundaria de continuidad + 1 estudiante de primaria de nuevo ingreso = $1,900 pesos + $700 pesos bimestrales + $2,500 pesos anuales. El programa busca fortalecer la continuidad educativa y apoyar la economía de los hogares con estudiantes en educación básica.

AMPLIACIÓN DEL PROGRAMA A PRIMARIA A partir de este año, el programa se ampliará de forma universal a estudiantes de primaria. Para este sector se otorgará un pago único anual de 2,500 pesos destinado a útiles escolares y uniformes. Este apoyo será entregado previo al inicio del próximo ciclo escolar. Las autoridades informaron que los pagos se realizan únicamente a través de la tarjeta del Banco del Bienestar, sin intermediarios, como mecanismo para garantizar la entrega directa del recurso a las familias beneficiarias. Con este esquema, los depósitos del bimestre marzo-abril comenzarán a dispersarse en las fechas establecidas y continuarán de manera escalonada conforme al calendario oficial.

¿CÓMO SOLICITAR LA BECA ‘RITA CETINA’? El proceso se desarrollará en tres etapas principales, actualmente está cerrado, ya que la última convocatoria fue en marzo de 2026 para estudiantes de primaria. En cuanto haya otro periodo, te informaremos. Asambleas informativas: Durante febrero se realizarán reuniones en escuelas primarias públicas del país para explicar a las familias el procedimiento de registro en línea. La CNBBBJ señaló que es importante asistir para conocer el paso a paso del trámite. Las fechas y sedes se informarán mediante carteles en las escuelas y a través del canal oficial de WhatsApp de cada estado, que también notificará posibles cambios. Registro en línea: Después de las asambleas, las familias podrán realizar la solicitud en la plataforma oficial:www.becaritacetina.gob.mx Entrega de tarjetas: Cuando inicie la distribución de tarjetas, la información se difundirá mediante las escuelas, el sitio web oficial, redes sociales verificadas y el canal de WhatsApp del programa.

PASOS PARA REGISTRAR CORRECTAMENTE A MI HIJO O HIJA EN LA BECA RITA CETINA - Inicia sesión o crea una cuenta en Llave MX , si no tienes una cuenta, sigue los pasos:

1.- Haz clic en ‘Crear cuenta’;

2.-Ingresa tu CURP (el del adulto), verifica el Captcha y presiona ‘Continuar’;

3.- Los datos de padre, madre o tutor serán llenados automáticamente por el sistema, solo hace falta verificarlos;

4.- Ingresa tu Código Postal y elige la colonia en la que vives para continuar;

5.- Crea una contraseña y guárdala, así como recuérdala, ya que será utilizada durante todo el trámite e incluso para otros trámites con el que sea necesario utilizar Llave MX;

6.- Acepta el Aviso de Privacidad y completa del Captcha, luego da clic en ‘Finalizar’. - Una vez abierta la convocatoria de registro, ingresa al portal de la Beca Rita Cetina e inicia sesión con tu Llave MX. - Registra los datos del padre, madre o tutor y adjunta la documentación que se te solicitó. Llena tus datos de domicilio y luego sube el comprobante de domicilio en PDF o JPG. Dale ‘Guardar registro’ y así habrás terminado el registro del padre. - Selecciona en ‘Registrar un estudiante’ y captura la información de cada estudiante que deseas inscribir al programa social. Da clic en ‘No soy un robot’ y luego en ‘Validar CURP’. - Los datos del estudiante se llenarán automáticamente; solo ingresa la CCT de la escuela, búscalo y selecciona el nivel educativo, turno, grado y parentesco con el menor. - Da clic en ‘Guardar y continuar’. - Si quieres registrar a otro estudiante, deberás realizar el mismo proceso. - Descarga el comprobante de registro y guárdalo para futuros trámites, como la entrega de la tarjeta del Banco del Bienestar.

¿QUÉ ES LA BECA RITA CETINA? La Beca Rita Cetina es un apoyo económico universal para estudiantes de secundaria pública en México. Se otorga la beca de mil 900 pesos por familia con al menos un alumno inscrito en el programa social, pero se entrega 700 pesos extra por cada beneficiario adicional. A partir de 2026, los estudiantes de primaria accederán la beca; no obstante, la inscripción se dividirá en dos, según Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Mientras que los alumnos de primaria de 6°, 5° y 4° se les será abierta la convocatoria en los primeros meses de 2026, pero para quienes cursen 3°, 2° y 1° grado tendrán que esperarse hasta septiembre de 2026. Al finalizar 2026, la Beca Rita Cetina tendrá un padrón de beneficiarios de 21.6 millones de estudiantes inscritos; actualmente tiene 13.1 millones de alumnas y alumnos becados en el recién creado programa social del Gobierno Federal. Hay que tomar en cuenta que la beca Rita Cetina también abrirá pronto registro para los estudiantes de primaria desde cuatro a sexto grado para quien desee recibir el apoyo económico; te recomendamos mantenerte al tanto de los avisos que emitan las autoridades responsables a través de las cuentas oficiales de Becas Benito y el Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, así como los anuncios que pueda dar el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, en las conferencias de prensa matutina.

¿POR QUÉ LA BECA LLEVA EL NOMBRE DE RITA CETINA? La beca lleva el nombre de Rita Rosaura Cetina Gutiérrez (1846-1908), maestra, escritora y feminista yucateca considerada pionera en la educación de las mujeres en México. Fundó la Sociedad Científica y Literaria de Mérida y la escuela La Siempreviva, proyecto cultural dirigido por mujeres que integraba formación académica, actividad literaria y difusión de ideas a través de una revista administrada por ellas mismas. Como docente y directora del Instituto Literario para Niñas, impulsó la formación de generaciones de mujeres, entre ellas la activista Elvia Carrillo Puerto. Su labor en favor de la educación igualitaria la posiciona como precursora del feminismo en el país. Por ello, su nombre identifica actualmente la Beca Universal de Educación Básica. DUDAS Y ACLARACIONES En caso de tener más dudas o necesites alguna aclaración, la CNBBBJ pone a disposición sus canales oficiales en Facebook, X (antes Twitter), Instagram y TikTok. Así como su página oficial www.becaritacetina.gob.mx, así como su línea telefónica 55 1162 0300 de lunes a viernes de 8:00 a 22:00 y sábados de 9:00 a 14:00.

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