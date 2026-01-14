Cajita Turbo de Nu: así puedes obtener el 13% de rendimiento anual
La Cajita Turbo de Nu permite ahorrar hasta 25 mil pesos con disponibilidad inmediata y uno de los rendimientos más altos del mercado, directamente desde la app
La Cajita Turbo es una opción de ahorro integrada a la Cuenta Nu de Débito, diseñada para usuarios que utilizan de forma activa sus tarjetas Nu. Esta funcionalidad permite acceder a un rendimiento anual del 13%, uno de los más altos disponibles en el mercado, sin perder la liquidez inmediata del dinero.
El acceso a Cajita Turbo está condicionado a realizar al menos una transacción mensual con cualquiera de las tarjetas Nu, ya sea de crédito o débito, sin importar el monto de la compra.
¿CÓMO FUNCIONA LA CAJITA TURBO DE NU?
La Cajita Turbo opera como un espacio de ahorro adicional dentro de la app de Nu, con características específicas que la diferencian de otras opciones disponibles en la plataforma. Sus principales condiciones son las siguientes:
-Rendimiento: 13% anual.
- Liquidez inmediata: el dinero puede retirarse en cualquier momento, sin penalización.
- Límite de ahorro: hasta 25,000 pesos, en uno o varios depósitos.
- Requisito de activación y permanencia: realizar una transacción al mes con tarjeta Nu, ya sea de crédito o débito.
- Disponibilidad: la activación se realiza de manera gradual a lo largo del mes de abril y se notifica directamente en la app.
Una vez realizada la transacción mensual, la Cajita Turbo se desbloquea entre 3 y 5 días hábiles después del movimiento.
¿QUÉ SUCEDE SI SE DESEA AHORRAR MÁS DE 25 MIL PESOS?
Para quienes buscan ahorrar montos superiores al límite establecido en Cajita Turbo, Nu mantiene disponibles otras Cajitas Nu dentro de la aplicación.
Estas opciones permiten continuar generando rendimientos y ofrecen distintos niveles de disponibilidad, de acuerdo con las metas financieras de cada usuario.
BENEFICIOS QUE OFRECEN LAS CAJITAS NU
Las Cajitas Nu son una funcionalidad digital de la Cuenta Nu de Débito que permite separar el dinero en espacios específicos, facilitando la organización del ahorro y la generación de rendimientos diarios.
Entre sus principales características se encuentran:
- Administración completamente digital desde la app de Nu.
- Posibilidad de elegir entre cajitas con disponibilidad 24/7 o con dinero congelado por un periodo determinado.
- Rendimientos diarios según el tipo de Cajita seleccionada.
- Sin comisiones ni trámites adicionales.
Cada usuario decide cuánto ahorrar, por cuánto tiempo y con qué nivel de acceso a su dinero, manteniendo el control total desde su cuenta.
CÓMO ACTIVAR TU CAJITA TURBO DE NU
La Cajita Turbo está disponible para todos los usuarios de Cuenta Nu que cumplan con el requisito de uso mensual de sus tarjetas. La notificación de activación se realiza directamente en la aplicación, desde donde también se pueden gestionar depósitos, retiros y el seguimiento de rendimientos.
Sobre el lanzamiento de este nuevo producto, Iván Canales, Director General de Nu México, señaló:
“Con el lanzamiento de Cajita Turbo, reforzamos nuestro compromiso con fomentar buenos hábitos financieros entre la población mexicana, como la planificación y el ahorro. Esta nueva funcionalidad permite acceder a una de las tasas más competitivas del mercado, con un límite que se adapta a las necesidades de nuestros clientes, a la vez que premia su fidelidad”.
La Cajita Turbo se suma así a las herramientas digitales de Nu orientadas al ahorro, ofreciendo una alternativa con alto rendimiento, disponibilidad inmediata y condiciones vinculadas al uso cotidiano de sus productos para que puedas organizar tus finanzas personales.