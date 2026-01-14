Cajita Turbo de Nu: así puedes obtener el 13% de rendimiento anual

La Cajita Turbo es una opción de ahorro integrada a la Cuenta Nu de Débito, diseñada para usuarios que utilizan de forma activa sus tarjetas Nu. Esta funcionalidad permite acceder a un rendimiento anual del 13%, uno de los más altos disponibles en el mercado, sin perder la liquidez inmediata del dinero.

El acceso a Cajita Turbo está condicionado a realizar al menos una transacción mensual con cualquiera de las tarjetas Nu, ya sea de crédito o débito, sin importar el monto de la compra.

¿CÓMO FUNCIONA LA CAJITA TURBO DE NU?

La Cajita Turbo opera como un espacio de ahorro adicional dentro de la app de Nu, con características específicas que la diferencian de otras opciones disponibles en la plataforma. Sus principales condiciones son las siguientes: