‘Doña Carlota’ saldrá de la cárcel y enfrentará proceso en prisión domiciliaria

Durante la audencia de la investigación por el doble homicidio en Chalco, un juez del Poder Judicial del Estado de México modificó la medida cautelar de Carlota ‘N’, en el proceso penal por doble homicidio calificado que enfrenta para que pueda estar en su casa después de pagar una fianza.

El impartidor de justicia atendió la resolución del Juzgado Sexto de Distrito que concedió el amparo y protección a la imputada, por lo que determinó arraigo domiciliario en sustitución de la prisión preventiva que cumplía en el penal de Huitzilzingo, ubicado en Chalco, Edomex.

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La decisión se basa en los documentos presentados durante la audiencia del 6 de noviembre de 2025. Sin embargo, el juez de Distrito solicitó condiciones impuestas incluyen: la garantía económica de 250 mil pesos, prohibición de acercarse a las víctimas y ofendidos, prohibición específica de aproximarse al domicilio del menor de iniciales C.C.B. o a su escuela, y el uso de brazalete electrónico para monitoreo.Prohibición de salir del país.

Arturo Santana, hijo de Calorta ‘N’ y funcionario público celebró la decisión, además adelantó que su madre regresará entre el viernes y sábado a su domicilio: “debo de celebrar un nuevo criterio de un nuevo juez, que por razones humanitarias y en razón de la edad de mi madre accede a conceder esa modificación de la medida cautelar y en pocos días, mi madre estará en su domicilio llevando su proceso correspondiente”, declaró al medio de comunicación Milenio.

CASO DOÑA CARLOTA

Carlota “N”, de 74 años enfrenta cargos por el uso de arma de fuego contra presuntos invasores de una vivienda familiar en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe ocurridos 1 de abril del 2025 donde mató a dos personas.

Sus hijos, Eduardo “N” y Mariana “N” también permanecen procesados en el mismo penal por delitos relacionados con el incidente.

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En abril de 2025, la comunidad de Candelaria Tlapala, en el municipio de Chalco, se convirtió en testigo de una serie de delitos desde su inicio. Carlota y sus hijos acudieron para sacar a invasores que pretendían quedarse con su vivienda, hecho que concluyó en muerte y prisión.

De acuerdo con el reporte, el 27 de marzo del año pasado, cinco personas —entre ellos Victor Eladio— forzaban la cerradura y protectores de la vivienda en Chalco. Una persona vecina se percató de los hechos y los cuestionó, pero recibió amenazas al identificarse como presuntos integrantes del Sindicato 22 de Octubre; por lo que siguieron asegurando la vivienda con cadena y candado.

Al lugar acudió la familia Santana Alfaro el 1 de abril y recibieron la negativa de los invasores, por lo que Carlota sacó un arma y disparó en varias ocasiones contra Justin ‘N’, de 19 años, y Esau ‘N’ de 51 años; además, lesionó en las piernas a un menor de edad de 15 años. Unas de las personas que lograron ingresar a la casa grabaron el hecho, mismo que fue difundido en redes sociales y viralizado. Carlota, Eduardo y Mariana fueron detenidos ese mismo día.

Ante estos hechos, Carlota ‘N’, Eduardo ‘N’ y Mariana ‘N’ permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo en Chalco, mientras su familia extendida exige su libertad.

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Carlota ‘N’ enfrenta proceso por homicidio calificado; permanece en prisión preventiva en el penal de Chalco a casi un año de los hechos, con solicitudes de prisión domiciliaria por su edad y padecimientos, pero estas son rechazadas o aplazadas.

El 4 de abril de 2025, la Fiscalía del Edomex confirmó que la dueña del predio en donde ocurrieron los hechos pertenece a Mariana, la hija de Doña Carlota.

Mientras que el 28 de mayo, se informó el arresto de dos personas acusadas de despojo y quienes estarían relacionadas con el caso de la adulta mayor: Victor Eladio y Lourdes Yohana ‘N’, esta última también resultó vinculada a proceso el 1 de junio de 2025 por el mismo despojo.

La organización 22 de Octubre, a la cual las averiguaciones apuntaron que los dos sujetos referidos pertenecían, es una estructura ligada con delitos contra la propiedad y el patrimonio, identificada por autoridades del Edomex.

El caso expuso la impunidad en despojos inmobiliarios en Chalco y municipios vecinos, donde grupos bajo fachada sindical ocupan propiedades de forma violenta.

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En febrero de 2026, un juez condenó a Víctor Eladio Pérez Ortiz (o Torres Ortiz) a 6 años de prisión por despojo de inmueble en agravio de Mariana ‘N’ tras procedimiento abreviado en el que aceptó responsabilidad y ofreció disculpa pública. Esa sentencia reconoció la propiedad legítima de la vivienda a favor de la familia afectada desde abril de 2025.

En noviembre de 2025, se realizó una audiencia para revisar medidas cautelares donde la defensa solicitó cambiar la prisión preventiva por prisión domiciliaria, en la que argumentó su edad avanzada, deterioro de salud (diabetes que empeoró en prisión) y necesidad de insulina.

La jueza negó la petición, principalmente por considerar que existía riesgo de fuga y porque no se acreditó suficientemente el domicilio propuesto ni el parentesco en algunos aspectos.