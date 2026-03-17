‘Era un buen tipo, pero muy débil’, llama Trump a Joe Kent tras su renuncia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reaccionó este martes a la renuncia de Joe Kent como como director del Centro Nacional Contraterrorismo estadounidense en cuya misiva dijo estar en desacuerdo con los ataques contra Irán. Trump aseguró ante periodistas que Kent era “débil en seguridad”, además, insistió en el riesgo de Irán como justificación para la intervención armada. “Siempre pensé que era un buen tipo, pero siempre pensé que era débil en materia de seguridad, muy débil en materia de seguridad”, declaró en una comparecencia ante los medios de comunicación en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

TE PUEDE INTERESAR: Renuncia director antiterrorismo de Trump porque Irán ‘no presentaba una amenaza inminente’ El mandatario estadounidense insistió en el riesgo iraní como justificación para la intervención militar, ya que “todos los países se dieron cuenta de la amenaza que era Irán. La pregunta es si querían o no hacer algo al respecto”. “No lo conocía bien, pensé que parecía un tipo bastante agradable, pero cuando leí su declaración, me di cuenta de que es algo bueno que se haya ido, porque dijo que Irán no era una amenaza. Irán era una amenaza”, añadió el Presidente de EU. ”EVIDENCIA FUERTE Y ABRUMADORA” DE EU CONTRA IRÁN A su vez, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, defendió que Trump tenía “evidencia fuerte, abrumadora, de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos”. Aseguró que el mandatario “nunca habría tomado la decisión de desplegar activos militares contra un adversario en el vacío”. En una publicación en X, Leavitt dijo que “Irán es el principal promotor estatal del terrorismo” y que “el régimen iraní es malvado. Se enorgulleció en asesinar estadounidenses, emprendió la guerra contra nuestro país y nos amenazó abiertamente” hasta forzar el lanzamiento de la Operación Furia Épica. Además, denunció Leavitt, “Irán estaba expandiendo agresivamente sus misiles balísticos de corto alcance para combinarlos con sus activos navales, a fin de granjearse inmunidad”. El régimen iraní, subrayó la funcionaria, “buscaba usar esos misiles balísticos como escudo para lograr su meta definitiva: las armas nucleares”. TE PUEDE INTERESAR: Rubio hace llamado a un nuevo liderazgo en Cuba, mientras persiste riesgo de más apagones

Según la vocera, Trump dio al régimen iraní “todas las oportunidades de abandonar este rumbo inaceptable, de renunciar a sus ambiciones nucleares a cambio de alivio de sanciones... Pero no dijeron sí a la paz porque obtener armas nucleares era su meta fundamental”. Fue por eso, alegó, que Trump “decidió que un ataque conjunto con Israel” para atender a “esta amenaza inminente a los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”. Acotó que Trump, como comandante en jefe “determina qué y qué no constituye una amenaza, porque es la persona constitucionalmente empoderada para hacerlo y porque el pueblo estadounidense votó le confió a él, y sólo a él, hacer ese tipo de juicios”. Calificó de “absurda” la acusación que hizo Kent de que Trump tomó la decisión “basado en la influencia de otros, incluso países extranjeros. Es insultante e irrisorio. El presidente Trump ha sido notablemente consistente y ha dicho por DÉCADAS que Irán NUNCA puede poseer un arma nuclear”, la ofensiva del 28 de febrero RENUNCIA DE KENT AL CENTRO NACIONAL CONTRATERRORISMO La renuncia de Joseph Kent lo convirtió este martes en el funcionario de más alto rango en abandonar el gobierno de Trump desde el inicio de la ofensiva y abre una crisis interna en los servicios de inteligencia estadounidenses. TE PUEDE INTERESAR: Trump aprieta por Ormuz, pero la UE le dice no: ‘No es nuestra guerra’ y frena misión naval “No puedo en buena conciencia apoyar los ataques en Irán. Irán no representaba una amenaza inminente para nuestro país, y es evidente que iniciamos esta ofensiva debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense”, afirmó Kent en su carta de dimisión dirigida a Trump. Leavitt respondió a este mensaje también a través de la X, con un texto en el que aseguraba que “hay muchas afirmaciones falsas en esta carta, pero permítanme abordar una en particular: que ´Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación’”.

“Como el presidente Trump ha declarado clara y explícitamente, tenía pruebas sólidas y convincentes de que Irán iba a atacar primero a Estados Unidos. Estas pruebas se recopilaron de muchas fuentes y factores. El presidente Trump nunca tomaría la decisión de desplegar recursos militares contra un adversario extranjero por nada”, dijo. Kent, un veterano del Ejército estadounidense, recordó que Trump hizo campaña en las elecciones con el lema de “Estados Unidos primero”, según el cual “las guerras en Medio Oriente eran una trampa que le costaba a Estados Unidos las valiosas vidas” de sus soldados y la “prosperidad” del país. Kent es un ex candidato político con conexiones con extremistas de derecha. Fue confirmado en su puesto el pasado julio por una votación de 52-44. Como jefe del Centro Nacional de Contraterrorismo, Kent estaba a cargo de una agencia que analiza y detecta amenazas terroristas. TE PUEDE INTERESAR: Trump dice a Irán que ‘no tiene miedo’ a otro Vietnam en caso de incursión terrestre CONFLICTO EU-IRÁN Su renuncia refleja inquietud dentro de la base de Trump sobre la guerra y muestra que las dudas sobre la justificación para el uso de la fuerza se extienden al menos a un alto miembro de su gobierno. El conflicto con Irán, en el que han fallecido al menos 13 militares estadounidenses y que ha disparado los precios de la gasolina, ha sido rechazada por algunas voces del entorno de Trump, como el periodista Tucker Carlson, porque a su entender contradice la promesa de campaña del republicano de enfocarse en asuntos domésticos y mantener al país alejado de guerras en el exterior.

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