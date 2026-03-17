Moviliza a policías de Nuevo León estudiantes con un arma... ¡de juguete!

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México
/ 17 marzo 2026
    Moviliza a policías de Nuevo León estudiantes con un arma... ¡de juguete!
    (IMAGEN ILUSTRATIVA) Ante el temor de un ataque armado uniformados se movilizaron a una escuela primaria donde un estudiante llevó un arma la cual al final resultó ser de juguete, en Nuevo León. GALO CAÑAS RODRÍGUEZ | CUARTOSCURO

Los hechos se registraron en al primaria “Benito Juárez” que se ubica en la colonia Fomerrey 131 en Juárez

MONTERREY, NL.- Ante el temor de un ataque armado uniformados se movilizaron a una escuela primaria donde un estudiante llevó un arma la cual al final resultó ser de juguete, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la primaria “Benito Juárez” que se ubica en las calles 21 de marzo y 20 de septiembre en la colonia Fomerrey 131.

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Los uniformados se trasladaron al sitio luego de que recibieron el reporte de un estudiante portando un arma de fuego.

Al detectar la presencia del alumno armado, el personal aplicó los protocolos de seguridad y alejó a los alumnos, así como realizó el reporte al 911.

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Al arribar a las instalaciones del plantel educativo confirmaron que un menor de 10 años traía una pistola negra la cual resultó ser de plástico.

Tras confirmar que se trató de una falsa alarma, el hecho se canalizó a la Dirección de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.

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Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
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