Moviliza a policías de Nuevo León estudiantes con un arma... ¡de juguete!

MONTERREY, NL.- Ante el temor de un ataque armado uniformados se movilizaron a una escuela primaria donde un estudiante llevó un arma la cual al final resultó ser de juguete, en Nuevo León.

Los hechos se registraron en la primaria “Benito Juárez” que se ubica en las calles 21 de marzo y 20 de septiembre en la colonia Fomerrey 131.

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Los uniformados se trasladaron al sitio luego de que recibieron el reporte de un estudiante portando un arma de fuego.

Al detectar la presencia del alumno armado, el personal aplicó los protocolos de seguridad y alejó a los alumnos, así como realizó el reporte al 911.

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Al arribar a las instalaciones del plantel educativo confirmaron que un menor de 10 años traía una pistola negra la cual resultó ser de plástico.

Tras confirmar que se trató de una falsa alarma, el hecho se canalizó a la Dirección de Prevención Social de la Violencia y Delincuencia.