Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países

En la madrugada del 17 de marzo, las autoridades de Colombia, lideradas por el presidente Gustavo Petro, denunciaron la presencia de bombardeos en las limitaciones del territorio colombiano.

Hasta el momento, a causa de los bombardeos en la frontera con Ecuador, se encontraron 27 personas calcinadas. Estas detonaciones, presuntamente, fueron parte de una operación contra el narcotráfico, que residía en territorio ecuatoriano.

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Desde su cuenta oficial de X, Gustavo Petro detalló que los bombardeos no fueron ocasionados por el ejército colombiano. Sin embargo, se enfatizó que se hará una investigación para esclarecer quiénes fueron las víctimas de las bombas, las cuales cayeron en zonas rurales de la frontera.