Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 17 marzo 2026
    Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países
    Ecuador bombardea zonas próximas a la frontera de Colombia Vanguardia

Según las autoridades de Ecuador, el bombardeo se libró en los límites de su territorio y sus objetivos eran miembros del narcotráfico

En la madrugada del 17 de marzo, las autoridades de Colombia, lideradas por el presidente Gustavo Petro, denunciaron la presencia de bombardeos en las limitaciones del territorio colombiano.

Hasta el momento, a causa de los bombardeos en la frontera con Ecuador, se encontraron 27 personas calcinadas. Estas detonaciones, presuntamente, fueron parte de una operación contra el narcotráfico, que residía en territorio ecuatoriano.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum y el presidente de Colombia hablan sobre conflicto de Irán y Estados Unidos

Desde su cuenta oficial de X, Gustavo Petro detalló que los bombardeos no fueron ocasionados por el ejército colombiano. Sin embargo, se enfatizó que se hará una investigación para esclarecer quiénes fueron las víctimas de las bombas, las cuales cayeron en zonas rurales de la frontera.

Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró que las operaciones ocurrieron dentro de los límites territoriales de su país y que las acciones militares, apoyadas por los Estados Unidos, fueron para contrarrestar las fuerzas del crimen organizado.

Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo’, escribió el presidente Noboa.

TE PUEDE INTERESAR: Estados Unidos inicia operativos militares contra el narcotráfico en Ecuador

La tensión actual entre ambos países no es nueva. En febrero del 2026, el presidente de Ecuador acusó a su homólogo de no incrementar sus esfuerzos de seguridad contra el narcotráfico; por ello, elevó los aranceles a los productos colombianos el 50%.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Bombardeos
Conflictos
Crimen Organizado

Personajes


Daniel Noboa
Gustavo Petro

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

Selección de los editores
AMLO, pidiendo coperacha

AMLO, pidiendo coperacha
true

Plan B: Sheinbaum compró; el Partido Verde y el PT vendieron
La jueza Mariana Vieyra Valdés ordenó reabrir la investigación contra un vicealmirante de la Secretaría de Marina por presunto “huachicol fiscal”

Jueza ordena reabrir investigación contra vicealmirante de Semar acusado de ‘huachicol fiscal’
Especialistas alertan por robo e credenciales y ataques dirigidos a pagos sin contacto.

México, objetivo prioritario para el cibercrimen: expertos
La Secretaría de Bienestar informó que el registro para la pensión de personas con discapacidad permanente será del 23 al 29 de marzo en módulos de todo México.

Anuncian registro para la Pensión Bienestar de personas con discapacidad: fechas y requisitos
El Servicio Meteorológico Nacional prevé lluvias torrenciales en Tabasco y Chiapas por el Frente Frío 41 y un evento de “Norte” en el Golfo de México

Frente frío 41 provocará lluvias torrenciales en el sureste y evento de ‘Norte’ intenso en el Golfo de México
true

Desafía Hollywood a Trump con película iraní favorita para el Oscar
Irán negocia con la FIFA disputar en México sus partidos del Mundial 2026, ante la incertidumbre por jugar en Estados Unidos.

Crisis en el Mundial 2026: Irán rechaza jugar en Estados Unidos y México se ofrece como sede alterna tras respaldo de Sheinbaum