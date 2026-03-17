Bombardeo en frontera Ecuador-Colombia deja 27 muertes y aumenta tensión entre países
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Según las autoridades de Ecuador, el bombardeo se libró en los límites de su territorio y sus objetivos eran miembros del narcotráfico
En la madrugada del 17 de marzo, las autoridades de Colombia, lideradas por el presidente Gustavo Petro, denunciaron la presencia de bombardeos en las limitaciones del territorio colombiano.
Hasta el momento, a causa de los bombardeos en la frontera con Ecuador, se encontraron 27 personas calcinadas. Estas detonaciones, presuntamente, fueron parte de una operación contra el narcotráfico, que residía en territorio ecuatoriano.
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Desde su cuenta oficial de X, Gustavo Petro detalló que los bombardeos no fueron ocasionados por el ejército colombiano. Sin embargo, se enfatizó que se hará una investigación para esclarecer quiénes fueron las víctimas de las bombas, las cuales cayeron en zonas rurales de la frontera.
Por su parte, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseveró que las operaciones ocurrieron dentro de los límites territoriales de su país y que las acciones militares, apoyadas por los Estados Unidos, fueron para contrarrestar las fuerzas del crimen organizado.
‘Hoy, junto a la cooperación internacional, continuamos en esa lucha, bombardeando los lugares que servían de escondite para estos grupos, en gran parte colombianos que su mismo gobierno permitió infiltrarse en nuestro país por descuido de su frontera. Presidente Petro, sus declaraciones son falsas; estamos actuando en nuestro territorio, no en el suyo’, escribió el presidente Noboa.
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La tensión actual entre ambos países no es nueva. En febrero del 2026, el presidente de Ecuador acusó a su homólogo de no incrementar sus esfuerzos de seguridad contra el narcotráfico; por ello, elevó los aranceles a los productos colombianos el 50%.