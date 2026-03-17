Arranca edición 2026 de IncMty en instalaciones del Instituto Tecnológico de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- El reto de los próximos tres días es buscar ideas nuevas, disruptivas e innovadoras que conecten con nuevas instituciones y personas que les hagan posible la construcción de un mundo mejor, dijo Juan Pablo Murra, rector del TEC de Monterrey, a los asistentes a la inauguración del Festival IncMty 2026. Este martes arrancó el evento en el Centro de Congresos del Campus Monterrey ante la presencia de alumnos, autoridades educativas y del gobierno estatal, así como invitados especiales.

“Al final del día este evento es para y por los innovadores y emprendedores. Invitarlos a disfrutarlo al máximo para que ustedes puedan seguir inspirándose, conectando, transformando”, señaló. Agregó que el reto es buscar ideas nuevas, innovadoras que conecten con instituciones y personas.

“Que les hagan posible construir un mundo mejor”, estableció. Señaló que nunca en la historia de la humanidad fue tan cierto el dicho que cuenta que un grupo pequeño de personas, comprometido, aprovechando la tecnología y con ideas innovadoras puede resolver y aprovechar las oportunidades. En el evento también estuvieron presentes, la secretaria de Economía a nivel estatal, Betsabé Rocha; el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Santos Guzmán López, y el embajador de Japón en México, Honsei Kozo, entre otras personalidades. Rocha resaltó que el actualmente Nuevo León tiene una política pública exitosa que se ha construido a través de los años con la participación de los diferentes actores del estado.

“Si se dan cuenta estas políticas ya son maduras y si hacemos la analogía a nuestra edad, pues como compartía el rector Juan Pablo este Inc, hoy ya tiene más de 12 años trabajando, ya va caminando, ya es un adolescente y lo queremos ver maduro, así como las otras iniciativas este una parte muy importante en donde mostramos este gran, gran talento y posicionamiento que tiene Nuevo León porque lo que no se tiene en el norte, en el norte lo creamos”, sostuvo.

Este 2026 se celebra la décimo tercera edición de IncMty en dos sedes el Campus Monterrey del Tec de Monterrey y las instalaciones de la UANL. El enfoque del evento es la Inteligencia Artificial, innovación y nuevos modelos de negocios aplicados a la resolución de retos globales. Se proyecta que en los tres días del Festival se tenga una asistencia de unos 10 mil participantes de 20 países.

Publicidad