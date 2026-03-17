‘Sin subordinación’: Sheinbaum pone límites a EU y exige frenar el tráfico de armas ilegales

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que con Estados Unidos “hay mucha coordinación”, pero subrayó que ésta se mantiene “con un principio que es el respeto a la soberanía y al territorio”, y aseguró que esa será la línea de su gobierno.

Durante su conferencia matutina de este martes 17 de marzo en Palacio Nacional, la mandataria planteó que “la mejor forma de ayudar a México es evitar el tráfico de armas ilegales”, al referirse a los temas de seguridad que forman parte de la agenda bilateral.

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Sheinbaum sostuvo que su administración seguirá insistiendo en el respeto a la soberanía y reiteró que no busca un conflicto con el gobierno estadounidense. “Queremos coordinación sin subordinación”, dijo.

En ese contexto, informó que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, continuará con reuniones con agencias de Estados Unidos en aquel país como parte del seguimiento a los trabajos de cooperación.

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La Presidenta detalló que, en representación del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, García Harfuch se reunió en Washington con el director de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance Cole.

La jefa del Ejecutivo enmarcó esas conversaciones en un esquema de coordinación institucional, al señalar que el gobierno federal mantendrá los canales de diálogo en materia de seguridad, sin modificar el principio de respeto al territorio nacional.

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Hasta el momento, la Presidencia no dio a conocer acuerdos específicos derivados del encuentro, más allá de la continuidad de las reuniones entre autoridades mexicanas y agencias estadounidenses. Con información de La Jornada