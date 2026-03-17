Alerte la ONU de posible “limpieza étnica”, crímenes de guerra y lesa humanidad en los desalojos forzados en Cisjordania

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Internacional
/ 17 marzo 2026
    Alerte la ONU de posible “limpieza étnica”, crímenes de guerra y lesa humanidad en los desalojos forzados en Cisjordania
    Un ataque aéreo israelí impacta el campamento Ansar para palestinos desplazados, en el oeste de la ciudad de Gaza, el 11 de marzo de 2026. EFE/EPA/Mohammed Saber
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El informe de la ACNUDH alerta sobre la expansión de los asentamientos judíos en grandes partes de Cisjordania y el desplazamiento forzoso de más de 36 mil palestinos

GINEBRA- La oficina del jefe de derechos humanos de la ONU expresó su preocupación por una posible “limpieza étnica” en un nuevo informe el martes, al señalar que Israel ha acelerado la expansión de asentamientos en grandes partes de la Cisjordania ocupada y el desplazamiento de miles de palestinos, que se ha vuelto “más implacable” en los últimos meses.

El informe de la oficina de Volker Türk, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, abarca un periodo de un año hasta finales de octubre y advierte sobre la expansión de asentamientos en grandes partes de Cisjordania y el desplazamiento forzoso de más de 36 mil palestinos.

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Desde entonces, “el ritmo de los esfuerzos concertados del gobierno israelí para apoderarse de la mayor cantidad de tierra palestina posible —con la menor cantidad de palestinos posible en ella— solo se está volviendo más implacable”, dijo Ajith Sunghay, jefe de la oficina de derechos en las zonas palestinas ocupadas, en una sesión informativa de la ONU en Ginebra.

Sunghay dijo que las fuerzas de seguridad israelíes “han seguido matando a palestinos con impunidad”, han lanzado redadas diarias en toda Cisjordania y han incrementado las restricciones de movimiento en el territorio, lo que ha obstaculizado el acceso a la atención médica, el trabajo, la educación y otros servicios básicos .

“Sin embargo, los colonos israelíes deambulan libremente con total impunidad, a menudo armados, expulsando a una familia palestina tras otra de sus tierras”, dijo Sunghay.

$!Palestinos lloran en el funeral de cuatro miembros de una famili asesinados en su auto por fuerzas de seguridad israelíes durante una operación militar en Tammun.
Palestinos lloran en el funeral de cuatro miembros de una famili asesinados en su auto por fuerzas de seguridad israelíes durante una operación militar en Tammun. Majdi Mohammed / AP

Türk alegó que las autoridades israelíes estaban “desempeñando el papel central al dirigir, participar o permitir esta conducta”, y el informe condenó el acoso, la intimidación y la destrucción de tierras de cultivo y viviendas de palestinos.

El Ministerio israelí de Exteriores y la embajada israelí en Ginebra no hicieron comentarios de inmediato.

Gran parte del desplazamiento de miles de personas ha ocurrido en el norte de Cisjordania, donde Israel lanzó una amplia ofensiva militar a principios de 2025. El gobierno de Israel afirma que la operación busca erradicar a los grupos milicianos activos en la zona.

El informe indica que el desplazamiento “parece indicar una política israelí concertada de traslado forzoso masivo en todo el territorio ocupado, orientada a un desplazamiento permanente, lo que suscita preocupaciones de limpieza étnica”.

Al mismo tiempo, el gobierno de línea dura de Israel ha seguido adelante con un aumento de nuevos asentamientos israelíes en toda Cisjordania. La comunidad internacional considera abrumadoramente que los asentamientos son ilegales, aunque el gobierno de Donald Trump ha sido más tolerante con su construcción. El gobierno de Israel está dominado por líderes de los colonos y sus aliados políticos.

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La oficina de derechos, que depende de la secretaría del secretario general de la ONU, António Guterres, señaló que las autoridades israelíes aprobaron o avanzaron en casi 37.000 unidades de vivienda en Jerusalén Oriental ocupada y más de 27.000 en otras partes de Cisjordania.

Türk pidió un cese inmediato de los asentamientos y una reversión de su impacto, junto con la evacuación de todos los colonos y “el fin de la ocupación del territorio palestino”.

El auge de la construcción ha estado acompañado por un aumento de la violencia de colonos contra palestinos. Los líderes israelíes han presentado la violencia como obra de una ínfima minoría, pero los palestinos y los grupos de derechos humanos sostienen que el ejército israelí ha hecho poco para prevenir los ataques y señalan que rara vez se exige rendición de cuentas a los colonos.

A principios de este mes, tres palestinos murieron en un violento enfrentamiento con colonos cerca de Khirbet Abu Falah, al este de Ramala, y, en una inusual reprimenda, el ejército israelí condenó enérgicamente la violencia de los colonos.

Aunque queda fuera del periodo cubierto por el informe de la ONU, la Autoridad Palestina acusó a Israel de “explotar el ambiente de guerra” y la falta de atención internacional a los asuntos de Cisjordania para intensificar la intimidación, la violencia y el desplazamiento forzado.

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