¿Cambiarás solo 2 llantas de tu auto?... así debes colocarlas para evitar accidentes

Cuando un automóvil recibe únicamente dos llantas nuevas por falta de presupuesto, surge una duda frecuente: ¿deben colocarse adelante o atrás? Aunque muchos conductores creen que la mejor opción es ponerlas en el eje delantero, la evidencia demuestra lo contrario.

Los expertos en seguridad vial señalan que el eje trasero es el que brinda estabilidad al vehículo. Si las llantas viejas quedan atrás, existe un mayor riesgo de perder el control, especialmente en superficies mojadas.

Esto provoca un fenómeno conocido como sobreviraje, donde el auto “coletea” y puede girar inesperadamente. Por ello, colocar correctamente los neumáticos es una decisión que puede salvar vidas.

DÓNDE DEBEN IR LAS DOS LLANTAS NUEVAS SEGÚN LOS EXPERTOS

Organismos como Michelin, la NHTSA y centros de prueba automotriz coinciden en la regla: las llantas nuevas siempre deben colocarse en el eje trasero, sin importar si el vehículo es tracción delantera, trasera o integral.

Al estar en la parte posterior, las llantas nuevas ayudan a mantener la dirección estable. Esto permite que el conductor conserve el control, aun si las llantas delanteras tienen más desgaste.

Además, en caso de lluvia, charcos o pavimento resbaloso, el eje trasero es el primero en perder agarre cuando hay llantas viejas, lo que incrementa el riesgo de derrapes.

Incluso en autos de tracción delantera —donde las llantas frontales impulsan y frenan— la recomendación se mantiene firme.

CÓMO DETECTAR SI TUS LLANTAS YA NECESITAN CAMBIO

Antes de elegir dónde colocar las nuevas, es vital revisar el estado de las que ya tienes. Los especialistas advierten que unas llantas en mal estado reducen el agarre, aumentan la distancia de frenado y elevan el riesgo de accidentes.

Los indicadores más comunes de desgaste son la profundidad del dibujo por debajo de 1.6 mm, deformaciones en el costado y vibraciones al conducir. También influye la fecha de fabricación, pues las llantas pierden propiedades después de cinco años.

Por seguridad, se recomienda revisar presión, desgaste y alineación de forma periódica, preferentemente cada mes.

DATOS CURIOSOS

· Una llanta puede perder hasta 50% de agarre antes de que el conductor note cambios en la conducción.

· Los autos con llantas nuevas atrás reducen hasta 70% el riesgo de perder el control en lluvia.

· El desgaste irregular puede indicar problemas de suspensión o alineación.