¿Cambiarás solo 2 llantas de tu auto?... así debes colocarlas para evitar accidentes

Información
/ 27 noviembre 2025
    ¿Cambiarás solo 2 llantas de tu auto?... así debes colocarlas para evitar accidentes
    Si solo cambiarás dos llantas de tu auto, es crucial colocarlas en la posición correcta para evitar derrapes y reducir riesgos en carretera. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

¿Solo cambiarás dos llantas de tu auto? Descubre dónde colocarlas, por qué importa y cómo esta acción puede prevenir accidentes. Guía rápida, práctica y explicada por expertos en seguridad vial.

Cuando un automóvil recibe únicamente dos llantas nuevas por falta de presupuesto, surge una duda frecuente: ¿deben colocarse adelante o atrás? Aunque muchos conductores creen que la mejor opción es ponerlas en el eje delantero, la evidencia demuestra lo contrario.

Los expertos en seguridad vial señalan que el eje trasero es el que brinda estabilidad al vehículo. Si las llantas viejas quedan atrás, existe un mayor riesgo de perder el control, especialmente en superficies mojadas.

TE PUEDE INTERESAR: Michellin, Goodyear o Continental... ¿Cuáles son las mejores y las peores llantas según la Profeco? Revísalas antes de salir de viaje

Esto provoca un fenómeno conocido como sobreviraje, donde el auto “coletea” y puede girar inesperadamente. Por ello, colocar correctamente los neumáticos es una decisión que puede salvar vidas.

DÓNDE DEBEN IR LAS DOS LLANTAS NUEVAS SEGÚN LOS EXPERTOS

Organismos como Michelin, la NHTSA y centros de prueba automotriz coinciden en la regla: las llantas nuevas siempre deben colocarse en el eje trasero, sin importar si el vehículo es tracción delantera, trasera o integral.

Al estar en la parte posterior, las llantas nuevas ayudan a mantener la dirección estable. Esto permite que el conductor conserve el control, aun si las llantas delanteras tienen más desgaste.

Además, en caso de lluvia, charcos o pavimento resbaloso, el eje trasero es el primero en perder agarre cuando hay llantas viejas, lo que incrementa el riesgo de derrapes.

Incluso en autos de tracción delantera —donde las llantas frontales impulsan y frenan— la recomendación se mantiene firme.

CÓMO DETECTAR SI TUS LLANTAS YA NECESITAN CAMBIO

Antes de elegir dónde colocar las nuevas, es vital revisar el estado de las que ya tienes. Los especialistas advierten que unas llantas en mal estado reducen el agarre, aumentan la distancia de frenado y elevan el riesgo de accidentes.

Los indicadores más comunes de desgaste son la profundidad del dibujo por debajo de 1.6 mm, deformaciones en el costado y vibraciones al conducir. También influye la fecha de fabricación, pues las llantas pierden propiedades después de cinco años.

Por seguridad, se recomienda revisar presión, desgaste y alineación de forma periódica, preferentemente cada mes.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Cuidado con estos multicontactos peligrosos!... las marcas que no deberías usar para tus luces en esta Navidad, según Profeco

DATOS CURIOSOS

· Una llanta puede perder hasta 50% de agarre antes de que el conductor note cambios en la conducción.

· Los autos con llantas nuevas atrás reducen hasta 70% el riesgo de perder el control en lluvia.

· El desgaste irregular puede indicar problemas de suspensión o alineación.

Temas


accidentes viales
Autos

true

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Manolo Jiménez anticipó que se hará todo lo posible para prevenir, pero si es necesario habrá una respuesta fulminante para mantener la seguridad.

“En Coahuila, el que la hace, la paga”, Manolo Jiménez
Raúl Rocha es señalado por operar una red de tráfico de combustibles, así como de armas que utilizaban el crimen organizado.

Dueño de Miss Universo, acusado de huachicol y tráfico de armas, tenía una ‘oreja’ en la FGR
Las condiciones laborales en Coahuila para las mujeres destacan en comparación con el promedio nacional.

Destaca Coahuila en condiciones laborales para las mujeres: IMCO
Reconoció que tenía denuncias de abusos, tortura y corrupción.

Socio de Raúl Rocha en robo de huachicol capacitaba a policías
La presidenta aclaró que la presencia de Gertz Manero solo es obligatoria una vez al mes y que continúa participando normalmente en las reuniones del gabinete de seguridad.

Aclara Sheinbaum el tema de la posible renuncia del Fiscal General, Gertz Manero
La SEP informó si habrá clases el 28 de noviembre y explicó la razón de la suspensión. Conoce qué indica el calendario escolar y qué implica la junta del Consejo Técnico Escolar.

SEP aclara si habrá clases el viernes 28 de noviembre para preescolar, primaria y secundaria
El presidente de la Organización Miss Universo y empresario mexicano, Raúl Rocha Cantú.

FGR aclara la situación jurídica de Raúl Rocha, dueño de Miss Universo
Los Lions de Detroit y Packers de Green Bay abrirán la tradicional jornada de Thanksgiving en la NFL este jueves.

Thanksgiving Day en la NFL: triple cartelera imperdible este jueves; Packers vs Lions, Chiefs vs Cowboys y Bengals vs Ravens