$!Cambio de Horario 2025: Qué estados de México adelantarán sus relojes

CAMBIO DE HORARIO EN ESTADOS UNIDOS Y MÉXICO

En Estados Unidos, el horario de verano se rige por la Ley de Política Energética de 2005, que establece fechas claras para su inicio y fin. Este año, el cambio de horario comenzará el segundo domingo de marzo, es decir, el próximo 9 de marzo. Durante esa madrugada, los relojes pasarán de las 2:00 a.m. a las 3:00 a.m., marcando el inicio del periodo de ocho meses en los que los días tendrán más luz vespertina. Posteriormente, el horario de verano concluirá el 2 de noviembre, cuando los relojes retrocederán una hora, regresando de las 2:00 a.m. a la 1:00 a.m.

La eliminación del horario de verano en casi toda la República Mexicana ha generado una diferenciación notable en los patrones horarios entre México y Estados Unidos. Sin embargo, los municipios ubicados en la franja fronteriza norte del país continúan ajustando sus relojes de acuerdo con el horario de verano estadounidense para facilitar la sincronización comercial, laboral y social con sus vecinos del norte.

CUÁLES SERÁN LOS ESTADOS Y MUNICIPIOS QUE AJUSTARÁN SU HORARIO EN MÉXICO

De acuerdo con la Secretaría de Energía, los estados y municipios mexicanos que harán el ajuste al horario de verano en marzo son los siguientes:

- Baja California: Todos los municipios del estado.

- Chihuahua: Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

- Coahuila: Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

- Nuevo León: Anáhuac.

- Tamaulipas: Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Para los residentes de estos municipios, el cambio de horario implicará ajustes en sus rutinas diarias. Las actividades matutinas, como el inicio de la jornada laboral o escolar, comenzarán con cielos más oscuros, pero los días tendrán más luz natural durante las tardes, lo que podría beneficiar a sectores como el comercio y el turismo. Además, este ajuste facilitará la coordinación de horarios en actividades transfronterizas, como el comercio internacional y los desplazamientos laborales.