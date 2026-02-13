Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

La promoción será válida únicamente el 14 de febrero de 2026 y estará disponible exclusivamente en sucursales participantes dentro de México.

La dinámica consiste en que las personas que acudan acompañadas deberán dar un beso a su pareja o acompañante para recibir la hamburguesa promocional, de acuerdo con la mecánica establecida por la empresa.

La cadena de restaurantes Carl’s Jr. anunció una promoción especial con motivo del 14 de febrero bajo el nombre “Burger a 1 Beso”, mediante la cual ofrecerá una hamburguesa Famous Star con Queso sin costo adicional en la compra de cualquier combo.

CONDICIONES PARA PODER OBTENER UNA HAMBURGUESA GRATIS A CAMBIO DE UN BESO

La empresa informó que la oferta aplica bajo lineamientos específicos que deben cumplirse al momento de realizar la compra y participar en la dinámica.

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

- Se otorga solo una hamburguesa Famous Star con Queso por cada combo adquirido

- La promoción no aplica en combos infantiles StarPals

- No es acumulable con otras promociones, descuentos u ofertas vigentes

- Solo es válida en restaurantes participantes, con excepción de sucursales ubicadas en aeropuertos

Asimismo, se especificó que la dinámica del beso no puede realizarse con colaboradores del restaurante.

PROMOCIÓN SOLO SERÁ VÁLIDA EL 14 DE FEBRERO

La promoción forma parte de las acciones comerciales por el Día del Amor y la Amistad y estará disponible únicamente durante la jornada del 14 de febrero de 2026, sin extensión a otros días.

Las personas interesadas deberán verificar la participación de la sucursal de su preferencia antes de acudir, ya que la disponibilidad depende de cada restaurante adherido a la campaña.