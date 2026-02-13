Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 13 febrero 2026
    Carl’s Jr. lanza promoción ‘Burger a 1 Beso’ por el 14 de febrero: así te regala una Famous Star
    Promoción “Burger a 1 Beso” dará una Famous Star con Queso gratis al comprar un combo y dar un beso; solo aplica el 14 de febrero en sucursales participantes. VANGUARDIA

La promoción del 14 de febrero ofrece una Famous Star con Queso gratis al cumplir la dinámica del beso en sucursales participantes del país

La cadena de restaurantes Carl’s Jr. anunció una promoción especial con motivo del 14 de febrero bajo el nombre “Burger a 1 Beso”, mediante la cual ofrecerá una hamburguesa Famous Star con Queso sin costo adicional en la compra de cualquier combo.

La dinámica consiste en que las personas que acudan acompañadas deberán dar un beso a su pareja o acompañante para recibir la hamburguesa promocional, de acuerdo con la mecánica establecida por la empresa.

La promoción será válida únicamente el 14 de febrero de 2026 y estará disponible exclusivamente en sucursales participantes dentro de México.

TE PUEDE INTERESAR: Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’

CONDICIONES PARA PODER OBTENER UNA HAMBURGUESA GRATIS A CAMBIO DE UN BESO

La empresa informó que la oferta aplica bajo lineamientos específicos que deben cumplirse al momento de realizar la compra y participar en la dinámica.

Entre las condiciones establecidas se encuentran:

- Se otorga solo una hamburguesa Famous Star con Queso por cada combo adquirido

- La promoción no aplica en combos infantiles StarPals

- No es acumulable con otras promociones, descuentos u ofertas vigentes

- Solo es válida en restaurantes participantes, con excepción de sucursales ubicadas en aeropuertos

Asimismo, se especificó que la dinámica del beso no puede realizarse con colaboradores del restaurante.

PROMOCIÓN SOLO SERÁ VÁLIDA EL 14 DE FEBRERO

La promoción forma parte de las acciones comerciales por el Día del Amor y la Amistad y estará disponible únicamente durante la jornada del 14 de febrero de 2026, sin extensión a otros días.

Las personas interesadas deberán verificar la participación de la sucursal de su preferencia antes de acudir, ya que la disponibilidad depende de cada restaurante adherido a la campaña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Comida
Ofertas
14 de febrero

Localizaciones


México

Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

Selección de los editores
AMLO: Adulado

AMLO: Adulado
true

Fosas clandestinas: Concordia, microcosmos del horror
El Gobierno federal presentó una iniciativa para proteger a actores de doblaje frente al uso de sus voces mediante inteligencia artificial.

Sheinbaum protegerá a actores de doblaje frente la Inteligencia Artificial
Los cantantes se reportan a salvo tras el ataque que habrían sufrido en la carretera.

Reportan ataque a convoy de Christian Nodal y Ángela Aguilar
¿El viernes 13 es realmente un día de mala suerte? La ciencia y la psicología ofrecen respuestas claras.

¿Cuántos viernes 13 habrá en 2026?... la ciencia explica por qué se consideran días de mala suerte o mal presagio
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que el próximo 15 de febrero anunciará nuevos incentivos económicos para cine y series en México, acompañada por la actriz y productora Salma Hayek.

Salma Hayek se reunirá con Sheinbaum para anunciar nuevos incentivos para el cine y series en México
Samadhi Zendejas anunció que no peleará ante Alana Flores en el evento Supernova Genesis 2026, argumentando que no se alinearon los detalles necesarios para concretar su participación.

¿Tuvo conflicto con Alana? Samadhi Zendejas no estará en Supernova Genesis
La iniciativa privada en la localidad advirtió de retos que tendrá con esta reforma en materia laboral.

Coahuila: Semana laboral de 40 horas subirá hasta 40% costos, advierte IP