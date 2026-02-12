$!Profepa alerta por tráfico de colibríes previo al 14 de febrero; llama a evitar su compra y uso en ‘amarres’

En el marco de la celebración del Día del Amor y la Amistad, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) emitió un llamado a la ciudadanía para evitar la compra de colibríes y productos derivados de estas aves, ante el aumento del tráfico ilegal que se registra cada año en estas fechas. A través de sus redes sociales, la institución difundió información sobre el impacto ambiental y legal de esta práctica, vinculada principalmente a la elaboración de amuletos conocidos como “amarres”, en los que se utilizan ejemplares de colibrí disecados con la creencia de atraer el amor. La Profepa advirtió que “la captura, el comercio ilegal y los ritos conocidos como ‘amarres’ para el amor han llevado a algunas variedades de colibríes, pertenecientes a la familia Trochilidae, a estar listadas en la NOM-59 y en la Convención Internacional sobre el Tráfico de Especies Amenazadas (CITES)”. TE PUEDE INTERESAR: Clausura Profepa carrera deportiva en zona protegida de Cuatro Ciénegas

MÉXICO, UNO DE LOS PAÍSES CON MAYOR DIVERSIDAD DE COLIBRÍES De acuerdo con la información difundida por la dependencia, México alberga 57 especies de colibríes, de las cuales 13 son endémicas. Esta diversidad coloca al país como el quinto con mayor número de especies en el continente americano. La institución explicó que la estrecha relación entre estas aves y las plantas de las que se alimentan las vuelve especialmente vulnerables a cambios en su entorno. La destrucción de hábitats, la extracción ilegal y el tráfico de ejemplares son factores que han contribuido al declive de algunas poblaciones. ‘AMARRES’ Y CREENCIAS POPULARES IMPULSAN A CAPTURA DE COLIBRÍES Según la Profepa, una de las principales causas de la extracción ilegal es la demanda de colibríes para la elaboración de amuletos relacionados con prácticas rituales. “La extracción ilegal de colibríes y las ventas de estos amuletos (parejas de ejemplares disecados de colibríes) se intensifican cada año alrededor del 14 de febrero, Día de San Valentín”, indicó la dependencia. La institución también señaló que la creencia de que los colibríes son aves asociadas al amor carece de fundamento. Destacó que su papel real en los ecosistemas es como polinizadores esenciales. “Estas aves son polinizadores por excelencia y vitales para los ecosistemas, pues gracias a la labor que realizan, muchas de las plantas se pueden reproducir y, por tanto, tenemos alimentos suficientes para comer”, informó.