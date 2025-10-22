CFE anuncia apagón de 4 días en México... ¿Cuáles serán las fechas y zonas afectadas?

Este tipo de cortes forman parte del plan nacional de la CFE para modernizar líneas de distribución , reemplazar transformadores antiguos y mejorar la eficiencia del servicio en regiones con alta demanda.

La Comisión Federal de Electricidad ( CFE ) informó que suspenderá temporalmente el servicio eléctrico en una zona de Acapulco, Guerrero, debido a trabajos de mantenimiento y modernización de la red eléctrica . El objetivo es fortalecer la infraestructura , prevenir sobrecargas y garantizar un suministro más estable y seguro para los habitantes.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL APAGÓN DE 4 DÍAS EN OCTUBRE 2025?

De acuerdo con el comunicado oficial, el apagón programado se realizará en Ciudad Renacimiento, Acapulco, a partir de la Escuela Secundaria Federal No. 9 y sus alrededores. El horario de suspensión será de 9:00 a 17:00 horas cada día.

Los días sin energía eléctrica serán:

• Miércoles 22 de octubre de 2025• Jueves 23 de octubre de 2025• Viernes 24 de octubre de 2025• Sábado 25 de octubre de 2025

Durante este periodo, la CFE realizará ajustes técnicos, cambio de cableado y pruebas de voltaje en transformadores, con el fin de reducir fallas futuras en la zona.

¿HABRÁ MÁS APAGONES EN ACAPULCO?

Sí. La CFE ya ha ejecutado trabajos previos de mantenimiento en otras colonias de Acapulco durante octubre de 2025. Entre los más recientes se encuentran:

• Del 13 al 15 de octubre, en las colonias El Quemado y La Postal.• Del 16 al 18 de octubre, en Ciudad Renacimiento y Sector 2.

Estos cortes han sido parte de un plan escalonado de modernización eléctrica, por lo que no se descarta que la CFE realice más suspensiones temporales en otras zonas del municipio.

Se recomienda a la población consultar los canales oficiales de la CFE, como su portal web y redes sociales, donde se actualizan los avisos de mantenimiento y las fechas exactas de los próximos trabajos.

RECOMENDACIONES DURANTE EL CORTE DE LUZ DE 4 DÍAS

La CFE exhorta a los residentes de Ciudad Renacimiento y zonas aledañas a tomar precauciones durante los cortes programados. Estas medidas pueden ayudar a reducir el impacto del apagón:

• Carga tus dispositivos electrónicos con anticipación para mantener comunicación y funcionalidad.

• Ten velas o lámparas recargables listas, evitando accidentes y supervisando su uso.

• Protege alimentos y medicamentos que requieran refrigeración usando hieleras o trasladándolos temporalmente a un lugar con luz.

• Planifica tus actividades diarias considerando que no habrá energía entre las 9:00 y 17:00 horas.

• Desconecta aparatos eléctricos sensibles, como computadoras o televisores, para prevenir daños por variaciones de voltaje al restablecer el servicio.

Estas medidas preventivas ayudan a evitar inconvenientes domésticos o daños a electrodomésticos, además de garantizar una mejor organización durante el corte.

DATOS CURIOSOS

• El municipio de Acapulco cuenta con una de las redes eléctricas más antiguas de Guerrero, con sectores que datan de más de 40 años sin renovación completa.

• La CFE realiza alrededor de 25 mil mantenimientos anuales en distintas zonas del país, especialmente en regiones costeras donde la humedad y la salinidad aceleran la corrosión de los equipos.

• Durante los últimos tres años, la CFE ha modernizado más de 120 kilómetros de líneas eléctricas en Guerrero, priorizando áreas urbanas con alta densidad poblacional.

El apagón de 4 días en Ciudad Renacimiento, Acapulco, programado del 22 al 25 de octubre de 2025, forma parte de un esfuerzo de la CFE por modernizar y reforzar la red eléctrica en Guerrero. Aunque la suspensión del servicio puede representar una molestia temporal, los trabajos buscan prevenir fallas mayores y garantizar un suministro más confiable en el futuro.

La CFE invita a los ciudadanos a mantenerse informados a través de sus canales oficiales y a seguir las recomendaciones de seguridad para minimizar los efectos de este corte prolongado. Con planificación y precaución, la población podrá adaptarse sin contratiempos a estos días de mantenimiento eléctrico.