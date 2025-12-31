CFE: ¿Cuándo se debe cambiar el titular del recibo de luz?

/ 31 diciembre 2025
    CFE: ¿Cuándo se debe cambiar el titular del recibo de luz? FOTO: VANGUARDIA

Evita problemas y malentendidos por tener el nombre de otra persona en tu recibo de luz, este 2026

Cambiar el titular del recibo de luz es un trámite simple, pero necesario si se quiere evitar malentendidos legales, adeudos no correspondientes o complicaciones en los servicios disponibles.

El trámite puede ser necesario si la persona acaba de comprar una casa nueva, renta o busca actualizar los datos del contrato. Por ello, te compartimos cuáles son los procesos para realizar dicho trámite con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

¿CÓMO SE PUEDE CAMBIAR EL TITULAR DEL RECIBO DE LUZ?

El movimiento puede realizarse de manera presencial o digital. Según la información disponible de la CFE, el titular es el responsable del inmueble y quien figura ante la empresa para gestionar todo lo relacionado con su correspondiente suministro de electricidad.

Para realizar el trámite de manera presencial, el cliente debe acudir al centro de atención de la CFE. Se debe solicitar el formato de cambio de titularidad. Por su parte, en el modo digital se debe ingresar a la plataforma oficial de la dependencia, seleccionar la opción de cambio de titularidad y responder con la información del nuevo titular. Tras enviar la solicitud, se enviará una confirmación por correo electrónico. (La respuesta puede tardar de 3 a 5 días hábiles).

DOCUMENTOS PARA CAMBIAR EL TITULAR DEL RECIBO DE LUZ

En ambos formatos, tanto presencial como digital, se debe presentar los documentos solicitados. Se recomienda llevar versiones originales y copias.

Los documentos son:

*) Identificación oficial vigente del nuevo titular (INE, pasaporte o cédula profesional)

*) Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses

*) Número de servicio de la CFE, redactado en cualquier recibo de luz.

*) Contrato de arrendamiento, escritura o contrato de compraventa.

¿CUÁNDO ES NECESARIO CAMBIAR EL TITULAR DEL RECIBO DE LUZ?

La CFE destaca que en las siguientes situaciones se debe hacer el trámite del cambio de titular:

*) Compra o venta de una vivienda, para que el nuevo propietario tenga su registro

*) Renta de un inmueble, cuando el inquilino asume el pago del servicio

*) Fallecimiento del propietario anterior

*) Separación o divorcio, en caso de que alguno se mantenga en el domicilio

*) Cambio de responsable, aunque no haya sustitución de propietario.

Por igual, se recomienda verificar que no haya adeudos pendientes en el servicio. En caso de que el suministro de electricidad este suspendido, se recomienda primero liquidar la deuda. Guarde el número de folio o comprobante del trámite, antes de verificar si en el siguiente recibo ya se cambió el nombre del titular.

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

