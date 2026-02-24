México: caen 48 mil empleos de manufactureras en el cuarto trimestre de 2025

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), reportando que la industria manufacturera perdió 48 mil 375 empleos, al llegar a la cantidad de 9 millones 611 mil 882 trabajadores en el cuarto trimestre de 2025, —siendo una diferencia de 0.5% con respecto al mismo periodo de 2024. En el último trimestre de 2025, el sector secundario concentró 14 millones 685 mil 934 de la población ocupada, de los cuales la industria extractiva y de energía consolidó 375 mil 205 empleos, representando una diferencia negativa de 39 mil 240 trabajadores, así como la construcción obtuvo 4 millones 698 mil 851 trabajadores, aumentando 106 mil 691 en el periodo citado.

TE PUEDE INTERESAR: Cae 5.6% valor de producción de empresas constructoras en diciembre de 2025 Al cierre de 2025, el sector primario (actividades agropecuarias) tiene una fuerza de trabajo de 6 millones 227 mil 083 personas, perdiendo en este periodo citado 13 mil 449 trabajadores. El sector terciario representó, el cuatro trimestre de 2025, el 64.1% de toda la población ocupada de México, concentrando 38 millones 447 mil 755 empleos directos, siendo el único sector que añadió más fuerza de trabajo (295 mil 816 nuevos trabajadores).

CRECE INFORMALIDAD Y REPRESENTA MÁS DE LA MITAD DE TRABAJOS EN MÉXICO A finales de 2025, se registraron 32 millones 884 mil 825 trabajadores en la economía informal, representando al 55% de la población ocupada de México —que se compone de 59 millones de 785 mil 854 personas.

A su vez, el sector informal (que son las actividades económicas sin registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar, o de la persona que encabeza la actividad sin ser empresa) creció 603 mil 682 personas —un incremento de 3.54%—, llegando a acumular 17 millones 624 mil 392 trabajos informales. La economía informal “[...] contempla a las personas cuyo vínculo o dependencia laboral no reconoce su fuente de trabajo. Se incluyen —además de la población que trabaja en micronegocios no registrados o sector informal— [...] a las y los ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a quienes laboran sin seguridad social”.

Publicidad