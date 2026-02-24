Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral

México
/ 24 febrero 2026
    Asegura Sheinbaum que el 25 de febrero será la presentación de la reforma electoral
    La noche previa, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con dirigentes de los partidos que integran el bloque oficialista. ESPECIAL

La mandataria federal informó que el proyecto sufrió ajustes de última hora, por lo que su presentación oficial se aplazó un día

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum afirmó que el 25 de febrero será la presentación de la iniciativa de la reforma electoral.

La mandataria federal informó que el proyecto sufrió ajustes de última hora, por lo que su presentación oficial se aplazó un día.

Aunque inicialmente se contemplaba darlo a conocer este mismo día, precisó que será anunciado mañana durante la conferencia matutina.

La noche previa, sostuvo un encuentro en el Palacio Nacional con dirigentes de los partidos que integran el bloque oficialista, así como con legisladores y el equipo responsable de la redacción de la propuesta.

La reunión se extendió por más de dos horas y permitió afinar los últimos detalles del documento.

Entre los asistentes estuvieron Pablo Gómez, titular de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral; Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno de la Presidencia; y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

También acudieron los coordinadores parlamentarios de Morena: Ignacio Mier en el Senado y Ricardo Monreal en la Cámara de Diputados; además de Carlos Puente, coordinador del Partido Verde en San Lázaro, y el dirigente nacional de ese instituto político, Jorge Emilio González.

A la reunión se sumaron la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, así como representantes del Partido del Trabajo.

Temas


4T
Conferencia Matutina
Reforma Electoral

Personajes


Claudia Sheinbaum

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

