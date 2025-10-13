CFE: ¿Quiénes pagarán más en su recibo de luz a partir de noviembre 2025?

La llegada del mes de octubre marca oficialmente el término de la temporada de verano en México, lo que significa que la época de subsidios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) llegan a su fin. En este sentido, habrá varios usuarios que enfrentarán un aumento en sus recibos de luz a partir de noviembre. Por el término de las olas de calor y altas temperaturas, las personas regresarán a su consumo de electricidad habitual. TE PUEDE INTERESAR: Programa ASI de CFE: ¿A dónde ir en Coahuila para solicitar la renovación de electrodomésticos? ¿QUIÉNES TENDRÁN UN INCREMENTO EN SUS RECIBOS DE LUZ A PARTIR DE NOVIEMBRE? ESTO DICE LA CFE El subsidio que ofrece la CFE es únicamente para aquellos estados que sufrieron las temperaturas más altas en todo México, ya que los usuarios residentes de estas zonas hicieron un uso mayor y más prolongado de abanicos y minisplits, lo que se vería reflejado a la hora de pagar su recibo de luz. Para aminorar este gasto, la CFE lanzó el programa de subsidios. Por lo que, estas mismas personas serán quienes regresen a las tarifas normales o generales a partir del mes de noviembre.

Asimismo, es importante destacar que, quienes también pagarán más por el servicio, son aquellos que superen el límite de consumo en sus hogares, entrando en las Tarifas Domésticas de Alto Consumo (DAC). ¿DÓNDE SE APLICÓ EL SUBSIDIO DE LA CFE POR LA TEMPORADA DE CALOR Y ALTAS TEMPERATURAS? Entre la Ley de la Industria Eléctrica y los acuerdos en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se establece que la temporada de los subsidios no tienen fecha única, sino que año con año puede cambiar de acuerdo con los pronósticos meteorológicos. Lo que sí se mantiene constante, es que el programa de subsidios tiene una duración de seis meses consecutivos. Según lo que se mencionó, algunos de los estados que disfrutaron de la tarifa especial por alto consumo de electricidad, son: 1. Baja California; 2. Baja California Sur; 3. Sonora; 4. Sinaloa; 5. Nayarit; 6. Campeche.

¿QUÉ HACER PARA QUE LA TARIFA EN LOS RECIBOS DE LUZ NO SALGA TAN ALTA? 1. Desconecta los “Vampiros” Eléctricos: Muchos aparatos consumen energía incluso estando apagados o en modo de espera (stand-by). Desconéctalos cuando no los uses: * Aparatos comunes: Cargadores de celular (aunque no tengan el teléfono conectado), televisores, hornos de microondas con reloj, consolas de videojuegos y computadoras de escritorio. * Solución: Conecta estos aparatos a multicontactos con interruptor (regletas) y apágalo por completo al terminar de usarlos. 2. Optimiza el Uso del Aire Acondicionado y Refrigerador: Estos son los aparatos que más consumen en casa, especialmente en zonas cálidas: * Aire Acondicionado: Ajusta la temperatura a 24 ∘ C o 25 ∘ C. Evita temperaturas muy bajas. Asegúrate de tener puertas y ventanas cerradas y de limpiar los filtros al menos una vez al mes. * Refrigerador: Colócalo lejos de fuentes de calor (estufa, luz solar) y a 10 cm de la pared para que circule el aire. Evita meter alimentos calientes y revisa que los sellos de la puerta cierren herméticamente.