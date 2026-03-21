Clima 21 de marzo: lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca; continúa la onda de calor en el norte y occidente

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/ 21 marzo 2026
    Clima 21 de marzo: lluvias fuertes en Guerrero y Oaxaca; continúa la onda de calor en el norte y occidente
    Pronóstico del SMN indica lluvias fuertes en el sur y temperaturas superiores a 40 grados en el noroeste y occidente del país VANGUARDIA
Stephanie León
por Stephanie León

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Lluvias en el sur y temperaturas extremas superiores a 40 grados marcarán el clima en México durante este 21 de marzo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que este 21 de marzo de 2026 se prevén lluvias puntuales fuertes en zonas de Guerrero y Oaxaca, mientras continúa la onda de calor en estados del noroeste, occidente y sur del país.

De acuerdo con el pronóstico, una circulación ciclónica en altura sobre el noreste del territorio nacional, junto con una vaguada en altura y el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, el golfo de México y el mar Caribe, generarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en diversas regiones del país.

Asimismo, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, occidente y sur de México, prolongando la onda de calor en Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Jalisco y Guerrero.

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PRONÓSTICO DE LLUVIAS PARA ESTE 21 DE MARZO

El SMN indicó que las precipitaciones más importantes se concentrarán en el sur del país, aunque también se esperan lluvias de menor intensidad en otras regiones.

- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Guerrero y Oaxaca

- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas

- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Las autoridades señalaron que las lluvias fuertes podrían ocasionar incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de deslaves, inundaciones y encharcamientos.

PRONÓNSTICO DE TEMPERATURAS MÁXIMAS: PERSISTEN TEMPERATURAS SUPERIORES A 40 GRADOS

El pronóstico indica que continuará el ambiente caluroso en gran parte del país, con temperaturas máximas que podrían superar los 40 grados Celsius en varias entidades.

- Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (noroeste), Sinaloa (norte), Chihuahua (suroeste) y Durango (noroeste)

- Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Coahuila (norte), Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero (noroeste), Oaxaca y Chiapas

- Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

PRONÓSTICO DE TEMPERATURAS MÍNIMAS EN MÉXICO; HELADAS EN ZONAS MONTAÑOSAS

A pesar del calor en gran parte del país, el SMN prevé temperaturas mínimas bajo cero en regiones serranas.

- Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz

- Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca

PRONÍSTICO DE VIENTO Y OLEAJE

El organismo también advirtió sobre rachas de viento que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, principalmente en el sur y noreste del país.

- Viento de componente norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas)

- Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras: Baja California, Baja California Sur, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Jalisco y Guanajuato; de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas

- Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Nayarit, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Además, se prevé oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en el golfo de Tehuantepec.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO

La capital de Coahuila registra hoy una jornada caracterizada por la estabilidad atmosférica y el predominio de condiciones secas. Durante las primeras horas del día, la temperatura mínima se situó en los 9°C, acompañada de un cielo despejado y vientos ligeros provenientes del sur a 4 mph, con una humedad relativa del 48%.

Para el resto de la tarde, se anticipa un ascenso térmico que llevará el termómetro a una temperatura máxima de 24°C. Se espera que el cielo permanezca soleado durante el día y despejado por la noche, periodo en el que la temperatura mínima volverá a descender hasta los 9°C. Las autoridades advierten sobre un índice UV de nivel 9, por lo que se recomienda el uso de protección solar adecuada ante la alta radiación prevista.

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La Conagua indicó que continuará monitoreando los efectos de la onda de calor y las condiciones atmosféricas que afectan al territorio nacional.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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