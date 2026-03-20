Pagos dobles de las Becas Bienestar en abril 2026: beneficiarios que recibirán $3,800 hasta $11,600

Durante el mes de abril, algunos beneficiarios a las Becas del Bienestar recibirán el dinero correspondientes a dos bimestres, desde los tres mil 800 pesos hasta once mil 600 pesos. Beca Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro entregarán sus recursos correspondientes al bimestre marzo-abril; sin embargo, habrá algunos becarios que accederá al pago doble. Las Becas del Bienestar buscan contribuir con un apoyo económico bimestral durante 10 meses a lo largo del ciclo escolar, sin considerar los meses de julio y agosto, ya que es el periodo vacacional, para que alumnos puedan continuar y concluir sus estudios.

¿QUÉ BENEFICIARIOS RECIBIRÁN EL PAGO DOBLE EN ABRIL? El Coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que estudiantes de nivel medio superior y superior, en sus respectivas Beca Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, recibirán un depósito doble, ya que no obtuvieron la dispersión correspondiente a febrero, por lo cual se les entregará ese monto en el próximo periodo de pagos. Es decir, quienes no recibieron el pago del bimestre enero-febrero recibirán pagos dobles: - Beca Benito Juárez recibirán monto de 3,800 pesos ($1,900 bimestrales);

- Jóvenes Escribiendo el Futuro recibirán monto de 11,600 pesos ($5,800 bimestrales) León informó que la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro cuenta con 425 mil alumnas y alumnos universitarios inscritos; mientras que la Beca Benito Juárez tendrá un padrón de 4.1 millones de estudiantes de bachillerato de escuelas públicas inscritos.

¿CUÁNDO SE REALIZARÁ EL PAGO? Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar informó que las Becas del Bienestar informóque el pago doble de la Beca Benito Juárez y de Jóvenes Escribiendo el Futuro se realizará en abril, no compartió las fechas exactas. Aunque, como todos los calendarios de pagos, se espera que la dispersión ocurra en la primera semana de abril, aunque hay que tomar en cuenta que las vacaciones de Semana Santa se desarrollan en la primera y segunda semana del mes, por lo que el pago podría trasladarse hasta la primera quincena. “La Secretaría de Educación Pública anunció la dispersión de recursos de las Becas para el Bienestar el próximo mes y detalló que las fechas de pago serán dadas a conocer próximamente”, se lee en el mensaje.

¿QUÉ ES LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO? La Beca de Educación Superior Jóvenes Escribiendo el Futuro es un programa federal dirigido a estudiantes de licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado inscritos en instituciones públicas. Características principales del apoyo: - Monto: 5,800 pesos bimestrales

- Duración por ciclo escolar: 5 bimestres

- Periodo no cubierto: julio-agosto

- Duración máxima del apoyo: hasta 45 mensualidades En el caso de estudiantes que cursan Medicina, el apoyo puede extenderse hasta 55 mensualidades. COBERTURA NACIONAL Y PROCESO DE SELECCIÓN El programa tiene cobertura nacional, aunque su aplicación depende de la suficiencia y disponibilidad presupuestal autorizada. Por esta razón, la asignación de becas se realiza mediante un procedimiento de selección, en el que las instituciones educativas se clasifican en dos grupos: - Escuelas prioritarias

- Escuelas susceptibles de atención Este mecanismo busca dirigir el apoyo a estudiantes que enfrentan mayores dificultades económicas para continuar sus estudios.

REQUISITOS PARA RECIBIR LA BECA JÓVENES ESCRIBIENDO EL FUTURO Para incorporarse al programa, los solicitantes deben cumplir con diversos criterios establecidos por la política educativa federal. Entre los principales requisitos se encuentran: - Ser estudiante en modalidad escolarizada en una institución prioritaria o susceptible de atención.

- Haber concluido primaria o secundaria en una escuela prioritaria.

- En el caso de estudiantes de escuelas susceptibles de atención, comprobar bajos ingresos económicos.

- Tener hasta 30 años de edad en el caso de escuelas susceptibles.

- No recibir simultáneamente otra beca con el mismo fin otorgada por una dependencia federal. La Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro forma parte de las acciones del Gobierno de México orientadas a ampliar el acceso a la educación superior y favorecer que más estudiantes concluyan sus estudios universitarios. A través de este apoyo económico, el programa busca contribuir a que jóvenes de distintos contextos sociales puedan continuar su formación profesional en instituciones públicas del país. ¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ? El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinado a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico, al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida. Además, busca reducir la deserción escolar, la cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que, antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social.

MONTOS DE LA BECA BENITO JUÁREZ EN 2026 El programa social entrega el monto de 1,900 pesos bimestrales, que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional. Es necesario recordar que los depósitos son bimestrales y que se realizan directamente en las Tarjetas del Bienestar. ¿QUÉ HACER SI NO TE LLEGÓ EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ? Si el depósito no aparece reflejado, las autoridades recomiendan esperar al menos 72 horas hábiles después de la fecha programada. En ocasiones, el dinero ya está disponible, pero no se emite una notificación automática. Para confirmar, se sugiere consultar el saldo desde la App del Banco del Bienestar o directamente en un cajero automático. También es recomendable verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, ya que este es uno de los motivos más frecuentes por los que el pago no se acredita correctamente.

¿DÓNDE PEDIR AYUDA SI EL PROBLEMA CONTINÚA? Si después de revisar el portal y la app del Banco del Bienestar el pago no ha sido reflejado, se debe acudir personalmente a la Sede Auxiliar Regional (SARE) más cercana. En estos módulos, personal autorizado puede revisar el caso y verificar el estatus de tu beca en el sistema. También está disponible la línea telefónica del Centro de Atención de Becas Benito Juárez, marcando al 55 1162 0300, donde los operadores brindan asistencia personalizada.Para agilizar la atención, es necesario tener a la mano la CURP, la tarjeta del Bienestar y una identificación oficial. En caso de que el problema no se resuelva en los primeros intentos, las autoridades sugieren guardar todos los comprobantes: capturas de pantalla, tickets de consulta de saldo y el documento de entrega de la tarjeta del Bienestar. Con estos registros podrás presentar una queja formal o solicitar una revisión presencial en la SARE correspondiente.

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