Coca-Cola creó a Santa Claus... Esta es la verdad detrás del mito navideño

/ 23 diciembre 2025
    Coca-Cola creó a Santa Claus... Esta es la verdad detrás del mito navideño
    Una de las historias más conocidas y cuestionadas, es la relación entre la famosa marca de refrescos Coca-Cola y el icónico personaje de traje rojo navideño, Santa Claus. ESPECIAL

La verdad que se esconde detrás de este mito, en realidad no está tan alejada de la historia... Descubre de qué se trata

La temporada de Navidad llena a los adultos con magia y alegría; a los niños, con expectativa e incansable emoción por la llegada de Santa Claus. Con todo esto, también vienen los mitos y leyendas.

Una de las historias más conocidas y cuestionadas, es la relación entre la famosa marca de refrescos Coca-Cola y el icónico personaje de traje rojo navideño.

De acuerdo con lo que se ha contado, la tradición popular dice que Santa Claus fue inventado por Coca-Cola... Descubre aquí la verdad sobre este mito.

ESTA ES LA RELACIÓN ENTRE SANTA CLAUS Y COCA-COLA

Si bien se ha contado que Coca-Cola está detrás de la creación de Santa Claus, la verdad no está tan lejana del mito, ya que la empresa llevó al personaje a su punto máximo a nivel global.

Papá Noel fue presentado desde el siglo XIX en las ilustraciones. Sin embargo, su imagen no había sido estandarizada, ya que a veces se presentaba como un duende pequeño, un hombre delgado o en colores como el verde, café y hasta el azul.

Fue hasta alrededor de 1931 que la adorable imagen de Santa Claus apareció, gracias a una campaña de Coca-Cola, que estuvo en manos del ilustrador Haddon Sundblom.

LA INCANSABLE CAMPAÑA DE COCA-COLA CON SANTA CLAUS

Desde el inicio de la histórica campaña de Coca-Cola, Santa Claus fue presentado con tres características esenciales:

1. Humano y cercano: Similar a un abuelo ‘bonachón’;

2. Alegre y realista: Con mejillas rosadas y una sonrisa contagiosa;

3. Fiel a la marca: Se presentó con el característico color rojo, el mismo que es símbolo de la marca.

Con esto, se pretendió fomentar el consumo de la Coca-Cola en invierno, ya que en aquel entonces se la consideraba como una bebida únicamente para el calor.

Al final, la campaña fue tan exitosa que año con año se repitió y, con el tiempo, esta imagen de Santa Claus se convirtió en el símbolo universal

Navidad

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

