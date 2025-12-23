Coca-Cola creó a Santa Claus... Esta es la verdad detrás del mito navideño
La verdad que se esconde detrás de este mito, en realidad no está tan alejada de la historia... Descubre de qué se trata
La temporada de Navidad llena a los adultos con magia y alegría; a los niños, con expectativa e incansable emoción por la llegada de Santa Claus. Con todo esto, también vienen los mitos y leyendas.
Una de las historias más conocidas y cuestionadas, es la relación entre la famosa marca de refrescos Coca-Cola y el icónico personaje de traje rojo navideño.
De acuerdo con lo que se ha contado, la tradición popular dice que Santa Claus fue inventado por Coca-Cola... Descubre aquí la verdad sobre este mito.
ESTA ES LA RELACIÓN ENTRE SANTA CLAUS Y COCA-COLA
Si bien se ha contado que Coca-Cola está detrás de la creación de Santa Claus, la verdad no está tan lejana del mito, ya que la empresa llevó al personaje a su punto máximo a nivel global.
Papá Noel fue presentado desde el siglo XIX en las ilustraciones. Sin embargo, su imagen no había sido estandarizada, ya que a veces se presentaba como un duende pequeño, un hombre delgado o en colores como el verde, café y hasta el azul.
Fue hasta alrededor de 1931 que la adorable imagen de Santa Claus apareció, gracias a una campaña de Coca-Cola, que estuvo en manos del ilustrador Haddon Sundblom.
LA INCANSABLE CAMPAÑA DE COCA-COLA CON SANTA CLAUS
Desde el inicio de la histórica campaña de Coca-Cola, Santa Claus fue presentado con tres características esenciales:
1. Humano y cercano: Similar a un abuelo ‘bonachón’;
2. Alegre y realista: Con mejillas rosadas y una sonrisa contagiosa;
3. Fiel a la marca: Se presentó con el característico color rojo, el mismo que es símbolo de la marca.
Con esto, se pretendió fomentar el consumo de la Coca-Cola en invierno, ya que en aquel entonces se la consideraba como una bebida únicamente para el calor.
Al final, la campaña fue tan exitosa que año con año se repitió y, con el tiempo, esta imagen de Santa Claus se convirtió en el símbolo universal