24 o 25 de diciembre... Este día se abren los regalos de Navidad, según la tradición de México
Es importante recordar que, independientemente de cuándo se abren los regalos de Navidad, la verdadera importancia es el significado que éstos representan
La llegada de la Navidad no solo trae luces y cenas familiares, sino también una de las dudas más recurrentes en los hogares: ‘¿Cuál es el momento exacto para abrir los regalos?’. Aunque la respuesta parece obvia, la realidad es que la fecha varía drásticamente dependiendo de las tradiciones y de la dinámica particular de cada familia.
Históricamente, la celebración se divide entre la Nochebuena y el Día de Navidad, por lo que esta confusión se puede presentar en más casos.
EN ESTA FECHA SE ABREN LOS REGALOS DE NAVIDAD
Quienes optan por festejar el 24 de diciembre, suelen abrir los regalos al finalizar la cena, justo cuando el reloj marca la medianoche. Esta tradición está muy arraigada en países de América Latina, en especial México, y en algunas regiones de Europa, donde el nacimiento de Jesús se celebra con un intercambio inmediato de presentes como símbolo de alegría compartida.
Por otro lado, está la tradición del 25 de diciembre, un día que ha ganado un ‘terreno’ inmenso, impulsado en gran medida por la influencia de la cultura anglosajona.
En esta versión, los niños despiertan con la ilusión de encontrar los obsequios bajo el árbol, atribuyendo la entrega a figuras mágicas como Santa Claus o Papá Noel, quien habría visitado la casa mientras todos dormían.
LA CULTURA Y LA TRADICIÓN AL ENTREGAR REGALOS DE NAVIDAD
El dilema de la fecha también está estrechamente ligado a quién “entrega” los regalos. En lugares donde predomina la figura del Niño Dios o el Niño Jesús, como en Colombia, Venezuela o México, la tendencia es abrir los regalos a las 12:00 a.m. del día 24. Se considera que el nacimiento ocurre en ese instante, por lo que la celebración y los obsequios son instantáneos.
En contraste, la narrativa de Santa Claus dicta que los regalos se reparten durante la madrugada. Esto convierte la mañana del 25 en un evento familiar centrado en los más pequeños, quienes disfrutan de la apertura de cajas en pijama, creando un ambiente más relajado y prolongado que se extiende durante todo el día festivo.
LA VERDADERA IMPORTANCIA DE LOS REGALOS DE NAVIDAD
Con familias cada vez más diversas y padres o madres que a veces deben trabajar en festivos, el momento del intercambio se adapta para asegurar que todos los miembros importantes estén presentes, ya sea en la cena de Nochebuena o en el recalentado del día siguiente.
En conclusión, si decides darlos el 24 a medianoche o esperar al amanecer del 25, lo importante es el significado del detalle. La Navidad es, en esencia, un ritual de gratitud, y el reloj es solo un accesorio en una tradición que busca, por encima de todo, unir a las personas a través de la generosidad.