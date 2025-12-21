24 o 25 de diciembre... Este día se abren los regalos de Navidad, según la tradición de México

La llegada de la Navidad no solo trae luces y cenas familiares, sino también una de las dudas más recurrentes en los hogares: ‘¿Cuál es el momento exacto para abrir los regalos?’. Aunque la respuesta parece obvia, la realidad es que la fecha varía drásticamente dependiendo de las tradiciones y de la dinámica particular de cada familia.

Históricamente, la celebración se divide entre la Nochebuena y el Día de Navidad, por lo que esta confusión se puede presentar en más casos.

EN ESTA FECHA SE ABREN LOS REGALOS DE NAVIDAD

Quienes optan por festejar el 24 de diciembre, suelen abrir los regalos al finalizar la cena, justo cuando el reloj marca la medianoche. Esta tradición está muy arraigada en países de América Latina, en especial México, y en algunas regiones de Europa, donde el nacimiento de Jesús se celebra con un intercambio inmediato de presentes como símbolo de alegría compartida.

Por otro lado, está la tradición del 25 de diciembre, un día que ha ganado un ‘terreno’ inmenso, impulsado en gran medida por la influencia de la cultura anglosajona.

En esta versión, los niños despiertan con la ilusión de encontrar los obsequios bajo el árbol, atribuyendo la entrega a figuras mágicas como Santa Claus o Papá Noel, quien habría visitado la casa mientras todos dormían.