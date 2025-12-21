24 o 25 de diciembre... Este día se abren los regalos de Navidad, según la tradición de México

Información
/ 21 diciembre 2025
    24 o 25 de diciembre... Este día se abren los regalos de Navidad, según la tradición de México
    Descubre cuándo se dan los regalos de Navidad, el 24 o 25 de diciembre. VANGUARDIA

Es importante recordar que, independientemente de cuándo se abren los regalos de Navidad, la verdadera importancia es el significado que éstos representan

La llegada de la Navidad no solo trae luces y cenas familiares, sino también una de las dudas más recurrentes en los hogares: ‘¿Cuál es el momento exacto para abrir los regalos?’. Aunque la respuesta parece obvia, la realidad es que la fecha varía drásticamente dependiendo de las tradiciones y de la dinámica particular de cada familia.

Históricamente, la celebración se divide entre la Nochebuena y el Día de Navidad, por lo que esta confusión se puede presentar en más casos.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Felices 35 años! ‘Mi Pobre Angelito’, un clásico navideño que revive la magia de la infancia

EN ESTA FECHA SE ABREN LOS REGALOS DE NAVIDAD

Quienes optan por festejar el 24 de diciembre, suelen abrir los regalos al finalizar la cena, justo cuando el reloj marca la medianoche. Esta tradición está muy arraigada en países de América Latina, en especial México, y en algunas regiones de Europa, donde el nacimiento de Jesús se celebra con un intercambio inmediato de presentes como símbolo de alegría compartida.

Por otro lado, está la tradición del 25 de diciembre, un día que ha ganado un ‘terreno’ inmenso, impulsado en gran medida por la influencia de la cultura anglosajona.

En esta versión, los niños despiertan con la ilusión de encontrar los obsequios bajo el árbol, atribuyendo la entrega a figuras mágicas como Santa Claus o Papá Noel, quien habría visitado la casa mientras todos dormían.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

LA CULTURA Y LA TRADICIÓN AL ENTREGAR REGALOS DE NAVIDAD

El dilema de la fecha también está estrechamente ligado a quién “entrega” los regalos. En lugares donde predomina la figura del Niño Dios o el Niño Jesús, como en Colombia, Venezuela o México, la tendencia es abrir los regalos a las 12:00 a.m. del día 24. Se considera que el nacimiento ocurre en ese instante, por lo que la celebración y los obsequios son instantáneos.

En contraste, la narrativa de Santa Claus dicta que los regalos se reparten durante la madrugada. Esto convierte la mañana del 25 en un evento familiar centrado en los más pequeños, quienes disfrutan de la apertura de cajas en pijama, creando un ambiente más relajado y prolongado que se extiende durante todo el día festivo.

$!VANGUARDIA
VANGUARDIA

LA VERDADERA IMPORTANCIA DE LOS REGALOS DE NAVIDAD

Con familias cada vez más diversas y padres o madres que a veces deben trabajar en festivos, el momento del intercambio se adapta para asegurar que todos los miembros importantes estén presentes, ya sea en la cena de Nochebuena o en el recalentado del día siguiente.

TE PUEDE INTERESAR: Navidad 2025: Esta es la mejor receta para una ensalada de manzana 100% saludable, según ChatGPT

En conclusión, si decides darlos el 24 a medianoche o esperar al amanecer del 25, lo importante es el significado del detalle. La Navidad es, en esencia, un ritual de gratitud, y el reloj es solo un accesorio en una tradición que busca, por encima de todo, unir a las personas a través de la generosidad.

Temas


Navidad
Celebraciones

Localizaciones


México

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

COMENTARIOS

Selección de los editores
EU: Voracidad imperial

EU: Voracidad imperial
true

Sigo creyendo en Santa Claus
Fotografía tomada durante una conferencia matutina en el Palacio Nacional.

Sheinbaum se alínea a demanda de EU; aumentan 62% decomisos de fentanilo en México
El creador de contenido Momo Guzmán ‘rompió los corazones’ de muchos fanes al confirmar su retiro del personaje ‘Burrita Burrona’.

¡Nos la hicieron! Momo Guzmán anuncia su retiro del personaje Burrita Burrona
Descubre cómo generar una tarjeta con Inteligencia Artificial para dedicar a tus seres queridos en Navidad.

Así puedes generar una tarjeta de Navidad con Inteligencia Artificial para enviar por WhatsApp

Este es el horario que tendrán Costco y Sam’s durante el 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero.

Costco y Sam’s: Este es el horario especial que tendrán los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero
Evento. Tres episodios llegarán este próximo jueves a Netflix, antes del gran final de 2 horas.

¡Entrevista en exclusiva con VMÁS! ‘El final es perfecto’: Millie Bobby Brown y David Harbour adelantan el cierre de ‘Stranger Things’
Tigres anunció la salida del jugador a través de redes sociales, sin detallar su próximo destino.

Sebastián Córdova se despide de Tigres tras cuatro años y un título de Liga MX