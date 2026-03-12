Cofepris alerta por venta ilegal de productos con tirzepatida en línea; Profeco pide no comprarlos

/ 12 marzo 2026
Cofepris detectó productos con tirzepatida vendidos en internet sin registro sanitario; Profeco difundió la alerta para consumidores

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) difundió una alerta emitida por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) sobre la comercialización ilegal de tres productos que contienen tirzepatida, los cuales se ofertan en plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles sin contar con autorización sanitaria en México.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la alerta se emitió tras recibir un análisis técnico-documental presentado por la empresa Eli Lilly y Compañía de México, en el que se identificó la venta irregular de estos productos.

Las autoridades señalaron que ninguno de los artículos detectados cuenta con registro sanitario para su distribución en el territorio nacional.

MARCAS IDENTIFICADAS EN LA ALERTA SANITARIA

Según la información difundida por la Cofepris, los productos detectados se comercializan bajo las marcas:

- Rapha

- Dr. Pen

- Peptide Xperts

Estos artículos se ofrecen en diversas presentaciones, entre ellas gotas, parches, viales y jeringas prellenadas.

Las autoridades indicaron que estos productos están siendo ofertados principalmente a través de plataformas digitales, aplicaciones móviles y sitios web, lo que dificulta la verificación de su procedencia y condiciones de almacenamiento.

MEDICAMENTO TIRZEPATIDA REQUIERE PRESCRIPCIÓN MÉDICA

La Cofepris subrayó que el uso de medicamentos que contienen tirzepatida debe realizarse únicamente bajo prescripción médica.

La dependencia recordó que, conforme a la Ley General de Salud (México), específicamente el artículo 226, los medicamentos están clasificados de acuerdo con las condiciones para su venta y suministro.

En este caso, el uso de esta sustancia requiere supervisión médica especializada para evitar riesgos en la salud.

RIESGOS ASOCIADOS AL USO SIN SUPERVISIÓN MÉDICA

La autoridad sanitaria advirtió que el uso indiscriminado de productos con tirzepatida, especialmente aquellos que no cuentan con autorización sanitaria, puede generar efectos adversos.

Entre los riesgos señalados se encuentra la posibilidad de estrés o sobreactividad en órganos como el hígado o el páncreas, lo que podría derivar en fallos en dichos órganos si el medicamento se utiliza sin control médico.

Debido a estos riesgos, las autoridades reiteraron la recomendación de no adquirir ni utilizar estos productos en ninguna de sus presentaciones.

COFEPRIS RECOMIENDA SUSPENDER USO DE TIRZEPATIDA

La Cofepris indicó que, en caso de que alguna persona esté utilizando alguno de los productos señalados en la alerta sanitaria, se recomienda suspender de inmediato su uso.

También se aconseja acudir con un profesional de la salud para realizar una valoración médica y verificar posibles efectos derivados del consumo del producto.

COFEPRIS PIDE REPORTAR REACCIONES ADVERSAS

Las autoridades sanitarias también pidieron a las personas que hayan utilizado estos productos que reporten cualquier reacción adversa.

Para ello, se habilitó un sistema de reporte de farmacovigilancia donde los usuarios pueden informar sobre posibles efectos secundarios asociados al consumo de medicamentos.

Las autoridades señalaron que los reportes pueden realizarse mediante la plataforma internacional Vigiflow o a través del correo electrónico de farmacovigilancia de la Cofepris.

Asimismo, se exhortó a la población a denunciar ante las autoridades sanitarias cualquier posible punto de venta o comercialización de estos productos, con el fin de evitar su distribución irregular en el país.

PROFECO DIFUNDE ALERTA PARA PREVENIR RIESGOS A CONSUMIDORES

La Profeco informó que comparte la alerta emitida por la Cofepris con el objetivo de prevenir riesgos entre los consumidores.

La dependencia reiteró la importancia de verificar que los medicamentos cuenten con registro sanitario y se adquieran únicamente en establecimientos autorizados, así como seguir las indicaciones de profesionales de la salud antes de utilizar cualquier medicamento.

Salud
medicamentos

México

Cofepris
Profeco

