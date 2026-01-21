Cofepris emite alerta sanitaria por venta ilegal de parches para acné Hero MIGHTY PATCH Invisible+

/ 21 enero 2026
    Cofepris emite alerta sanitaria por venta ilegal de parches para acné Hero MIGHTY PATCH Invisible+
    La Cofepris advirtió que la venta ilegal de los parches Hero MIGHTY PATCH Invisible+ representa un riesgo para la salud, al no garantizarse sus condiciones de fabricación y distribución.
Stephanie León
Stephanie León

Cofepris alertó sobre la comercialización irregular del producto Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+ para acné

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+ (Parches para acné), el cual se distribuye en caja de cartón. La alerta fue publicada el 19 de enero en la Ciudad de México.

De acuerdo con la autoridad sanitaria, la alerta se generó tras un análisis técnico-documental de la información presentada por el titular del registro sanitario, Church & Dwight, S. de R.L. de C.V., en el que se identificó la venta del producto de manera irregular en territorio nacional, principalmente a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles.

TE PUEDE INTERESAR: Medicamento falso circula en apps: Cofepris advierte riesgo para enfermos del corazón

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO MIGHTY PATCH INVISIBLE+ POR EL QUE HA EMITIDO UNA ALERTA SANITARIA LA COFEPRIS

Según el comunicado oficial, el producto señalado en la alerta corresponde a las siguientes características:

Nombre comercial: Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+ (Parches para acné)

- Presentación: Caja de cartón

- Número de lote: LT4002ABP1

- Fecha de caducidad: 2027-01

Cofepris informó que la irregularidad detectada se encuentra en el envase secundario, el cual presenta etiquetado en idioma inglés, en lugar de español, como lo establece la legislación sanitaria vigente en México.

$!Cofepris emite alerta sanitaria por venta ilegal de parches para acné Hero MIGHTY PATCH Invisible+

RIESGOS ASOCIADOS AL PRODUCTO MIGHTY PATCH INVISIBLE+

La autoridad sanitaria advirtió que, debido a la comercialización ilegal del producto señalado, se desconocen las condiciones de fabricación, distribución, transporte y almacenamiento, lo que impide garantizar que se hayan preservado adecuadamente sus características originales.

En el comunicado se precisa que esta situación:

- No garantiza la composición ni la función del producto.

- Puede afectar, en algunos casos, la esterilidad del dispositivo médico.

- Representa un riesgo para la seguridad y eficacia, con posibles impactos en la salud de la población.

RECOMENDACIONES DE COFEPRIS A PROFESIONALES DE LA SALUD

Ante esta situación, Cofepris emitió una serie de recomendaciones dirigidas a profesionales de la salud, entre las que se encuentran:

- Realizar una inspección visual del envase primario y secundario, para verificar que no presente anomalías, como etiquetado en idioma inglés.

- No adquirir el producto Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+ (Parches para acné), en presentación de 39 PATCHES, en caja de cartón, con número de lote LT4002ABP1 y fecha de caducidad 2027-01.

- En caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente.

- Reportar incidentes adversos asociados al uso de este producto en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos, a través del enlace de Tecnovigilancia.

COFEPRIS EMITE INDICACIONES PARA DISTRIBUIDORES Y FARMACIAS

Cofepris también emitió recomendaciones específicas para distribuidores y farmacias, con el objetivo de prevenir la venta de productos irregulares:

Adquirir dispositivos médicos únicamente en establecimientos que cuenten con Aviso de Funcionamiento o Licencia Sanitaria, ya que son los únicos autorizados para su comercialización.

En caso de identificar en almacén el producto con las características señaladas en la alerta:

- Inmovilizar el dispositivo médico.

- Presentar la denuncia sanitaria correspondiente a través del enlace oficial de Denuncia Sanitaria.

TE PUEDE INTERESAR: Cofepris alerta por falsificación de medicamento Jardianz no autorizado en México

COFEPRIS MANTIENE CONTROL SANITARIO

La Cofepris informó que mantiene acciones permanentes de control sanitario y que comunicará oportunamente cualquier nueva evidencia relacionada con este caso, con el fin de prevenir riesgos a la salud derivados de productos, servicios o establecimientos que incumplan con la legislación sanitaria vigente.

En el comunicado, la autoridad señaló que la alerta se emite con fundamento en diversas disposiciones legales. “El presente, se emite con fundamento en los artículos 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 17 y 39, fracción XXI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 1, 17 Bis, fracción I, de la Ley General de Salud; 3 y 12 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios”,

La Cofepris reiteró que estas medidas buscan salvaguardar la salud de la población y exhortó a la ciudadanía y a los sectores involucrados a verificar el origen y etiquetado de los productos antes de adquirirlos.

