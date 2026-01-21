$!Cofepris emite alerta sanitaria por venta ilegal de parches para acné Hero MIGHTY PATCH Invisible+

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria por la comercialización ilegal del producto Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+ (Parches para acné), el cual se distribuye en caja de cartón. La alerta fue publicada el 19 de enero en la Ciudad de México. De acuerdo con la autoridad sanitaria, la alerta se generó tras un análisis técnico-documental de la información presentada por el titular del registro sanitario, Church & Dwight, S. de R.L. de C.V., en el que se identificó la venta del producto de manera irregular en territorio nacional, principalmente a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles. TE PUEDE INTERESAR: Medicamento falso circula en apps: Cofepris advierte riesgo para enfermos del corazón

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO MIGHTY PATCH INVISIBLE+ POR EL QUE HA EMITIDO UNA ALERTA SANITARIA LA COFEPRIS Según el comunicado oficial, el producto señalado en la alerta corresponde a las siguientes características: Nombre comercial: Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+ (Parches para acné) - Presentación: Caja de cartón - Número de lote: LT4002ABP1 - Fecha de caducidad: 2027-01 Cofepris informó que la irregularidad detectada se encuentra en el envase secundario, el cual presenta etiquetado en idioma inglés, en lugar de español, como lo establece la legislación sanitaria vigente en México.

RIESGOS ASOCIADOS AL PRODUCTO MIGHTY PATCH INVISIBLE+ La autoridad sanitaria advirtió que, debido a la comercialización ilegal del producto señalado, se desconocen las condiciones de fabricación, distribución, transporte y almacenamiento, lo que impide garantizar que se hayan preservado adecuadamente sus características originales. En el comunicado se precisa que esta situación: - No garantiza la composición ni la función del producto. - Puede afectar, en algunos casos, la esterilidad del dispositivo médico. - Representa un riesgo para la seguridad y eficacia, con posibles impactos en la salud de la población. RECOMENDACIONES DE COFEPRIS A PROFESIONALES DE LA SALUD Ante esta situación, Cofepris emitió una serie de recomendaciones dirigidas a profesionales de la salud, entre las que se encuentran: - Realizar una inspección visual del envase primario y secundario, para verificar que no presente anomalías, como etiquetado en idioma inglés. - No adquirir el producto Hero MIGHTY PATCH™ Invisible+ (Parches para acné), en presentación de 39 PATCHES, en caja de cartón, con número de lote LT4002ABP1 y fecha de caducidad 2027-01. - En caso de contar con información sobre su posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente. - Reportar incidentes adversos asociados al uso de este producto en el Sistema de Notificación de Incidentes Adversos de Dispositivos Médicos, a través del enlace de Tecnovigilancia.