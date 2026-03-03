Profeco y Ford llaman a revisión a mil 120 vehículos con fallas en el inyector de combustible

/ 3 marzo 2026
    Profeco y Ford llaman a revisión a mil 120 vehículos con fallas en el inyector de combustible
    Mil 120 vehículos de distintos modelos serán revisados en México luego de que Ford Motor Company emitiera un llamado a revisión, al que se sumó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

La empresa inspeccionará las unidades involucradas y realizará las actualizaciones de software necesarias sin costo para las y los propietarios

Mil 120 vehículos de distintos modelos serán revisados en México luego de que Ford Motor Company emitiera un llamado a revisión, al que se sumó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar su cumplimiento y proteger a las personas consumidoras.

El mayor número de unidades corresponde a 781 vehículos Bronco Sport modelos 2021 a 2023, donde existe la posibilidad de que un inyector de combustible de alta presión presente grietas. Esta falla podría ocasionar acumulación de combustible en la parte superior del motor y eventualmente generar un evento térmico debajo del cofre.

TE PUEDE INTERESAR: Atún enlatado para cuaresma... Profeco revela las mejores y peores marcas en México

En el caso de 285 unidades Explorer 2020 a 2022, el problema radica en la posible fractura de un tornillo de montaje del eje trasero durante la aceleración. De suceder, la carcasa del eje podría salirse de su posición, provocando ruido y vibraciones. Además, la flecha de mando o las semi flechas podrían desconectarse, lo que implicaría pérdida de potencia y del par de torsión hacia las ruedas traseras. Si no se aplica el freno de estacionamiento, el vehículo podría desplazarse.

Asimismo, 40 unidades Transit modelos 2022 y 2023 podrían presentar fallas en los controles del sistema desempañante, lo que reduciría la visibilidad en ciertas condiciones de con ducción. En tanto, 14 vehículos Edge 2021 podrían mostrar en la cámara de visión trasera una imagen distorsionada o una pantalla en blanco con el mensaje de que la “cámara no está disponible”, limitando la visibilidad hacia la parte posterior.

SOLUCIONES QUE APLICARÁN FORD Y PROFECO

La empresa inspeccionará las unidades involucradas y realizará las actualizaciones de software necesarias sin costo para las y los propietarios; la campaña permanecerá vigente de forma indefinida.

Los avisos se difunden en el sitio oficial https://www.ford.mx/, además de enviarse por correo electrónico y postal a quienes adquirieron los vehículos. Ford puso a disposición el correo atnclien@ford.com, el teléfono 800 7138 466 y la liga https://www.ford.mx/mi-ford/llamado-revision/ para consultar detalles.

TE PUEDE INTERESAR: Profeco y Continental Tire de México llaman a reemplazar más de mil 500 neumáticos

Por su parte, Profeco indicó que dará seguimiento para garantizar que se respeten estos llamados y recordó sus canales de atención: Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722; correos denunciasprofeco@profeco.gob.mx, denunciapublicitaria@profeco.gob.mx y asesoria@profeco.gob.mx; así como las cuentas en X @AtencionProfeco y @Profeco, y Facebook /ProfecoOficial.

