Profeco y Ford llaman a revisión a mil 120 vehículos con fallas en el inyector de combustible

Mil 120 vehículos de distintos modelos serán revisados en México luego de que Ford Motor Company emitiera un llamado a revisión, al que se sumó la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para vigilar su cumplimiento y proteger a las personas consumidoras.

El mayor número de unidades corresponde a 781 vehículos Bronco Sport modelos 2021 a 2023, donde existe la posibilidad de que un inyector de combustible de alta presión presente grietas. Esta falla podría ocasionar acumulación de combustible en la parte superior del motor y eventualmente generar un evento térmico debajo del cofre.

En el caso de 285 unidades Explorer 2020 a 2022, el problema radica en la posible fractura de un tornillo de montaje del eje trasero durante la aceleración. De suceder, la carcasa del eje podría salirse de su posición, provocando ruido y vibraciones. Además, la flecha de mando o las semi flechas podrían desconectarse, lo que implicaría pérdida de potencia y del par de torsión hacia las ruedas traseras. Si no se aplica el freno de estacionamiento, el vehículo podría desplazarse.