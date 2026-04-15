¿Cómo bajar tu deuda en el Infonavit?: Debía 77 mil pesos y aumentó a ¡1 millón 388 mil!

El caso de Mariana García Ríos ilustra esta problemática. Su deuda pasó de 77 mil pesos a 1 millón 388 mil pesos , una cifra que refleja el impacto acumulado de intereses y ajustes. Situaciones como esta derivaron en abandono de viviendas y una creciente inconformidad entre los derechohabientes.

Durante años, miles de mexicanos vieron cómo sus créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ) se transformaban en deudas difíciles de sostener. El esquema ligado al salario mínimo provocó incrementos constantes en los saldos, generando una espiral financiera que afectó el patrimonio de muchas familias.

Frente a este escenario, el instituto impulsó un cambio estructural con el objetivo de corregir lo que calificó como rezagos históricos en su modelo de financiamiento.

SOLUCIÓN INTEGRAL INFONAVIT: ASÍ FUNCIONA EL NUEVO ESQUEMA

La llamada Solución Integral Infonavit busca ofrecer un alivio real a quienes cuentan con créditos antiguos, especialmente los otorgados antes de mayo de 2021. El programa se aplica de forma automática, sin necesidad de trámites presenciales.

Uno de los puntos clave es el criterio de pago acumulado. Si el acreditado ha cubierto al menos 2,7 veces el monto original del crédito, sin considerar seguros ni comisiones, el adeudo se da por liquidado. En ese caso, se habilita la descarga de la Carta de Instrucción de Cancelación de Hipoteca.

Para quienes aún no alcanzan ese umbral, el esquema contempla ajustes relevantes:

· Mensualidades fijas para evitar incrementos inesperados

· Tasas de interés más justas, acorde al nivel de ingreso

· Aplicación de aportaciones patronales directamente al capital

Además, en créditos conyugales, el análisis se realiza de manera individual, lo que permite una evaluación más precisa de cada caso.

CÓMO IDENTIFICAR SI TU CRÉDITO FUE BENEFICIADO

El proceso de verificación se realiza a través de la plataforma digital del instituto. La notificación llega mediante correo electrónico o en el portal “Mi Cuenta Infonavit”, por lo que mantener los datos actualizados es fundamental.

El procedimiento básico contempla:

· Ingresar a Mi Cuenta Infonavit con NSS y número de crédito

· Revisar la sección “Mi crédito”

· Confirmar el monto total pagado

· Descargar la carta de cancelación si aplica

· Analizar nuevas condiciones en caso de continuar pagando

En caso de desacuerdo, los usuarios pueden solicitar regresar al esquema anterior dentro de los seis meses posteriores a la aplicación automática del programa.

REFORMA Y NUEVO ENFOQUE EN VIVIENDA

Este programa forma parte de una transformación más amplia impulsada durante la administración de Claudia Sheinbaum, enfocada en garantizar un acceso más justo a la vivienda.

El Plan Estratégico y Financiero 2026, junto con el Programa Nacional de Vivienda 2025-2030, establecieron las bases para modificar el funcionamiento del Infonavit, priorizando la estabilidad financiera de los acreditados.

Uno de los primeros pasos fue el congelamiento de saldos y mensualidades en créditos VSM, medida que benefició a millones de trabajadores y preparó el terreno para la implementación de la Solución Integral.