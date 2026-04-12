¿Qué pasa con una casa del Infonavit si fallece el titular? Así puedes cancelar la deuda y conservar la vivienda

Perder a un familiar implica también enfrentar trámites legales y financieros que muchas veces se desconocen. Uno de los más importantes ocurre cuando una persona fallece dejando pendiente un crédito hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La pregunta es común: ¿la casa del Infonavit ya pertenece a la familia si el titular muere? La respuesta es no de forma automática. Aunque existe un mecanismo que protege el patrimonio, los beneficiarios deben activarlo para cancelar el adeudo y regularizar la propiedad.

¿La deuda del Infonavit se hereda? Cuando fallece el titular de un crédito, la deuda no se transfiere a los familiares. Esto es posible gracias al Autoseguro por Defunción del Infonavit, un seguro incluido en todos los créditos hipotecarios otorgados por el instituto. Este beneficio cubre el saldo pendiente del financiamiento, siempre y cuando se realice el trámite correspondiente ante Infonavit. ¿Qué cubre el Autoseguro por Defunción? El seguro permite: 1. Liquidar el saldo restante del crédito hipotecario 2. Evitar que herederos asuman pagos pendientes 3. Liberar la deuda para iniciar cancelación de hipoteca 4. Facilitar la transmisión legal del inmueble a beneficiarios 5. El trámite que debes hacer de inmediato Aunque el seguro existe, no se activa automáticamente. Es necesario acudir cuanto antes a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o al área de cobranza correspondiente. Si no se inicia el proceso a tiempo, el sistema puede seguir generando intereses y cargos administrativos, complicando la regularización de la vivienda.

Documentos necesarios para liberar la deuda Para solicitar la cancelación del adeudo, debes presentar: - Acta de defunción del titular del crédito - Identificación oficial vigente del fallecido - Acta de nacimiento de quien realiza el trámite - Identificación oficial vigente del solicitante Estos documentos permiten validar el fallecimiento y activar la cobertura del seguro.

¿Quién se queda con la casa? Una vez aprobado el trámite, el seguro liquida el adeudo y la vivienda puede pasar a los beneficiarios designados. Esto puede definirse de dos maneras: 1. Beneficiarios registrados en el contrato del crédito 2. Herederos establecidos en testamento legal En otras palabras, lo que se hereda es el inmueble, no la deuda.

La importancia de tener documentos en orden Para evitar conflictos familiares o retrasos legales, Infonavit recomienda mantener actualizados: - Testamento vigente - Escrituras de propiedad - Identificaciones oficiales - Estados de cuenta del crédito Contar con esta documentación facilita el proceso sucesorio y da certeza jurídica a los herederos. ¿Qué dice la ley? Este procedimiento está respaldado por el artículo 51 de la Ley del Infonavit, que establece la protección financiera para los trabajadores acreditados mediante este seguro.

Recomendación clave para las familias Actuar con rapidez es fundamental. Si el titular fallece, no basta con asumir que la deuda desaparece sola. Iniciar el trámite de inmediato evita intereses acumulados, protege el patrimonio familiar y garantiza que la vivienda llegue legalmente a quien corresponde. La casa sí puede quedar libre de deuda, pero solo si los familiares hacen valer este derecho ante Infonavit.

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