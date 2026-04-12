¿Qué pasa con una casa del Infonavit si fallece el titular? Así puedes cancelar la deuda y conservar la vivienda

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/ 12 abril 2026
    ¿Qué pasa con una casa del Infonavit si fallece el titular? Así puedes cancelar la deuda y conservar la vivienda
    Cuando el titular de un crédito Infonavit fallece, la deuda no pasa automáticamente a la familia. Foto: Especial
Rebeca Gallardo
por Rebeca Gallardo

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Existe un seguro que liquida el saldo pendiente, pero es indispensable realizar un trámite inmediato para evitar intereses y liberar la propiedad.

Perder a un familiar implica también enfrentar trámites legales y financieros que muchas veces se desconocen. Uno de los más importantes ocurre cuando una persona fallece dejando pendiente un crédito hipotecario con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). La pregunta es común: ¿la casa del Infonavit ya pertenece a la familia si el titular muere?

La respuesta es no de forma automática. Aunque existe un mecanismo que protege el patrimonio, los beneficiarios deben activarlo para cancelar el adeudo y regularizar la propiedad.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credito-infonavit-como-juntar-tu-credito-con-tu-pareja-o-un-amigo-para-comprar-una-casa-de-mas-de-un-millon-de-pesos-LF19858232

¿La deuda del Infonavit se hereda?

Cuando fallece el titular de un crédito, la deuda no se transfiere a los familiares. Esto es posible gracias al Autoseguro por Defunción del Infonavit, un seguro incluido en todos los créditos hipotecarios otorgados por el instituto.

Este beneficio cubre el saldo pendiente del financiamiento, siempre y cuando se realice el trámite correspondiente ante Infonavit.

¿Qué cubre el Autoseguro por Defunción?

El seguro permite:

1. Liquidar el saldo restante del crédito hipotecario

2. Evitar que herederos asuman pagos pendientes

3. Liberar la deuda para iniciar cancelación de hipoteca

4. Facilitar la transmisión legal del inmueble a beneficiarios

5. El trámite que debes hacer de inmediato

Aunque el seguro existe, no se activa automáticamente. Es necesario acudir cuanto antes a un Centro de Servicio Infonavit (Cesi) o al área de cobranza correspondiente.

Si no se inicia el proceso a tiempo, el sistema puede seguir generando intereses y cargos administrativos, complicando la regularización de la vivienda.

$!Perder a un familiar implica también enfrentar trámites legales y financieros que muchas veces se desconocen.
Perder a un familiar implica también enfrentar trámites legales y financieros que muchas veces se desconocen. Foto: Especial

Documentos necesarios para liberar la deuda

Para solicitar la cancelación del adeudo, debes presentar:

- Acta de defunción del titular del crédito

- Identificación oficial vigente del fallecido

- Acta de nacimiento de quien realiza el trámite

- Identificación oficial vigente del solicitante

Estos documentos permiten validar el fallecimiento y activar la cobertura del seguro.

https://vanguardia.com.mx/informacion/infonavit-2026-asi-pueden-ahorrar-para-vivienda-los-trabajadores-independientes-en-mexico-HM19628258

¿Quién se queda con la casa?

Una vez aprobado el trámite, el seguro liquida el adeudo y la vivienda puede pasar a los beneficiarios designados.

Esto puede definirse de dos maneras:

1. Beneficiarios registrados en el contrato del crédito

2. Herederos establecidos en testamento legal

En otras palabras, lo que se hereda es el inmueble, no la deuda.

$!Cuando fallece el titular de un crédito, la deuda no se transfiere a los familiares.
Cuando fallece el titular de un crédito, la deuda no se transfiere a los familiares. Foto: Especial

La importancia de tener documentos en orden

Para evitar conflictos familiares o retrasos legales, Infonavit recomienda mantener actualizados:

- Testamento vigente

- Escrituras de propiedad

- Identificaciones oficiales

- Estados de cuenta del crédito

Contar con esta documentación facilita el proceso sucesorio y da certeza jurídica a los herederos.

¿Qué dice la ley?

Este procedimiento está respaldado por el artículo 51 de la Ley del Infonavit, que establece la protección financiera para los trabajadores acreditados mediante este seguro.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credito-hipotecario-2026-lo-que-hay-que-saber-KK19758046

Recomendación clave para las familias

Actuar con rapidez es fundamental. Si el titular fallece, no basta con asumir que la deuda desaparece sola. Iniciar el trámite de inmediato evita intereses acumulados, protege el patrimonio familiar y garantiza que la vivienda llegue legalmente a quien corresponde.

La casa sí puede quedar libre de deuda, pero solo si los familiares hacen valer este derecho ante Infonavit.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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