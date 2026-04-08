Crédito Infonavit... ¿Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos?

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/ 8 abril 2026
    Crédito Infonavit... ¿Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos?
    Descubre cómo unir tu crédito Infonavit con pareja o amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos en México. VANGUARDIA/ARCHIVO

La opción de juntar créditos Infonavit abre nuevas posibilidades para trabajadores que buscan adquirir una vivienda de mayor valor. El esquema permite compartir responsabilidades y aumentar el monto disponible

Comprar una casa por arriba del millón de pesos se ha convertido en un reto creciente en México. El aumento sostenido en el costo de la vivienda ha dejado fuera del mercado a muchos trabajadores que, con un solo ingreso, no alcanzan el financiamiento necesario para un crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Frente a este panorama, el esquema de crédito conjunto ha cobrado relevancia. La posibilidad de unir esfuerzos financieros con otra persona —ya sea pareja, amigo o familiar— permite acceder a inmuebles mejor ubicados o con mayores prestaciones.

“Antes, adquirir una vivienda de este nivel implicaba años de ahorro adicional”, coinciden especialistas del sector inmobiliario, quienes ven en este modelo una alternativa cada vez más utilizada por jóvenes trabajadores.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credito-infonavit-de-hasta-160-mil-pesos-requisitos-y-como-solicitarlo-HB19819169

UNAMOS CRÉDITOS Y OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores impulsó el programa Unamos Créditos, diseñado para ampliar la capacidad de compra sin necesidad de matrimonio o parentesco legal.

Este esquema permite sumar ingresos y obtener un monto mayor de financiamiento, lo que facilita la compra de propiedades que de manera individual serían inaccesibles.

Entre las opciones disponibles destacan:

Unamos Créditos

Hipoteca con servicios

Crédito conyugal Infonavit-FOVISSSTE

Crédito individual Infonavit-FOVISSSTE

Apoyo Infonavit

Un dato curioso es que, desde su implementación, esta modalidad ha permitido a miles de trabajadores adquirir viviendas en zonas urbanas con mayor plusvalía, algo que antes estaba reservado a perfiles con ingresos más altos.

REQUISITOS Y PROCESO PARA UN CRÉDITO COMPARTIDO

• Verifica si eres elegible y consulta tu monto disponible en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección “Tramitar mi crédito”. Aquí también puedes comparar opciones para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

• Completa el curso Saber +, ubicado en “Me interesa un crédito”. Este paso es obligatorio y brinda información clave antes de contratar el financiamiento.

• Gestiona el avalúo de la vivienda. Si compras con desarrollador, la constructora realiza el trámite; si es con un particular, deberás acudir a una unidad de evaluación autorizada.

• Reúne la documentación requerida según el tipo de crédito y presenta la solicitud. En operaciones con desarrolladoras, suele haber acompañamiento durante este proceso.

• Selecciona un notario público para formalizar la compraventa. En caso de compra con particular, esta elección se realiza al registrar el crédito.

• Obtén la constancia de crédito en el CESI una vez concluido el proceso de inscripción.

“Es importante entender que ambos acreditados comparten derechos y obligaciones”, señalan asesores financieros, subrayando la necesidad de acuerdos claros desde el inicio.

https://vanguardia.com.mx/informacion/credito-hipotecario-2026-lo-que-hay-que-saber-KK19758046

RESPONSABILIDADES Y DIFERENCIAS CON LA BANCA

Al adquirir una vivienda bajo este esquema, los copropietarios deben asumir en conjunto gastos como mantenimiento, impuesto predial, agua y servicios básicos. Además, cualquier modificación al inmueble requiere el consentimiento de ambas partes.

En comparación con la banca tradicional, el Infonavit ofrece facilidades como el uso del ahorro acumulado y requisitos más accesibles. Sin embargo, los bancos pueden otorgar montos mayores dependiendo del perfil crediticio.

El ingreso comprobable, el enganche y las condiciones del crédito varían en cada caso, pero la estrategia de unir financiamientos amplía significativamente las posibilidades de compra.

En un contexto donde el acceso a la vivienda se vuelve más complejo, el modelo de crédito compartido se posiciona como una herramienta clave para quienes buscan dar el siguiente paso hacia un patrimonio propio.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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