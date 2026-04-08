Crédito Infonavit... ¿Cómo juntar tu crédito con tu pareja o un amigo para comprar una casa de más de un millón de pesos?

Frente a este panorama, el esquema de crédito conjunto ha cobrado relevancia. La posibilidad de unir esfuerzos financieros con otra persona —ya sea pareja, amigo o familiar— permite acceder a inmuebles mejor ubicados o con mayores prestaciones.

Comprar una casa por arriba del millón de pesos se ha convertido en un reto creciente en México. El aumento sostenido en el costo de la vivienda ha dejado fuera del mercado a muchos trabajadores que, con un solo ingreso, no alcanzan el financiamiento necesario para un crédito hipotecario del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores ( Infonavit ).

“Antes, adquirir una vivienda de este nivel implicaba años de ahorro adicional”, coinciden especialistas del sector inmobiliario, quienes ven en este modelo una alternativa cada vez más utilizada por jóvenes trabajadores.

UNAMOS CRÉDITOS Y OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores impulsó el programa Unamos Créditos, diseñado para ampliar la capacidad de compra sin necesidad de matrimonio o parentesco legal.

Este esquema permite sumar ingresos y obtener un monto mayor de financiamiento, lo que facilita la compra de propiedades que de manera individual serían inaccesibles.

Entre las opciones disponibles destacan:

• Unamos Créditos

• Hipoteca con servicios

• Crédito conyugal Infonavit-FOVISSSTE

• Crédito individual Infonavit-FOVISSSTE

• Apoyo Infonavit

Un dato curioso es que, desde su implementación, esta modalidad ha permitido a miles de trabajadores adquirir viviendas en zonas urbanas con mayor plusvalía, algo que antes estaba reservado a perfiles con ingresos más altos.

REQUISITOS Y PROCESO PARA UN CRÉDITO COMPARTIDO

• Verifica si eres elegible y consulta tu monto disponible en Mi Cuenta Infonavit, dentro de la sección “Tramitar mi crédito”. Aquí también puedes comparar opciones para elegir la que mejor se adapte a tus necesidades.

• Completa el curso Saber +, ubicado en “Me interesa un crédito”. Este paso es obligatorio y brinda información clave antes de contratar el financiamiento.

• Gestiona el avalúo de la vivienda. Si compras con desarrollador, la constructora realiza el trámite; si es con un particular, deberás acudir a una unidad de evaluación autorizada.

• Reúne la documentación requerida según el tipo de crédito y presenta la solicitud. En operaciones con desarrolladoras, suele haber acompañamiento durante este proceso.

• Selecciona un notario público para formalizar la compraventa. En caso de compra con particular, esta elección se realiza al registrar el crédito.

• Obtén la constancia de crédito en el CESI una vez concluido el proceso de inscripción.

“Es importante entender que ambos acreditados comparten derechos y obligaciones”, señalan asesores financieros, subrayando la necesidad de acuerdos claros desde el inicio.