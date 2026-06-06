Cómo encontrar un nido de chinches en casa y eliminarlas de su escondite

Despertar con ronchas alineadas que pican intensamente es la peor señal de todas: tienes chinches en casa . En México, con la llegada del calor y la humedad entre junio y septiembre, estos insectos hematófagos (que se alimentan de sangre humana y de mascotas) encuentran el escenario perfecto para reproducirse. Aunque la chinche de cama común no suele transmitir enfermedades, su presencia es una pesadilla que altera el sueño y la tranquilidad. El verdadero reto es que aman la oscuridad y son expertas en ocultarse, por lo que encontrar el nido es el primer paso para recuperar tu paz.

A pesar de su nombre, la chinche de cama no solo vive en el colchón. Estos parásitos miden entre 1 y 5 milímetros, un tamaño tan reducido que les permite colonizar cualquier rendija. Para detectar el nido principal, debes convertirte en detective y revisar minuciosamente las costuras de las almohadas, los pliegues del colchón, la base de la cama y las fisuras de la cabecera. No ignores los sillones, las sillas tapizadas, las cortinas ni las grietas en los muebles de madera cercanos a la zona de descanso. Si compraste un mueble de segunda mano, inspecciónalo a fondo antes de meterlo a las habitaciones.

LAS SEÑALES DE ALERTA QUE DELATAN SU PRESENCIA

Como rehúyen la luz del día, es difícil verlas a simple vista, pero dejan rastros inconfundibles. Utiliza una lámpara potente para inspeccionar las zonas oscuras. Busca pequeñas manchas de color óxido o rojizo en las sábanas, las cuales aparecen cuando una chinche es aplastada sin querer mientras duermes. Otra señal inequívoca son los puntos negros muy pequeños acumulados en las esquinas del colchón o la madera; estos puntos no son otra cosa que sus deposiciones fecales.