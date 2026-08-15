La oposición en NL NO sabe negociar con Samuel

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Opinión
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    La oposición en NL NO sabe negociar con Samuel
    El municipio de Cadereyta, Nuevo León que festejará con una cabalgata el 389 aniversario de su fundación. Grupo Detona/Carlos Rodríguez

Plácido Garza DETONA A los prianistas se les olvida que el gobernador tiene poder, les guste o no

¿Les platico? ¡Arre!

Oyendo a sus opositores, les veo tratando de cobrarle piso al gobernador. Así no es, amigos.

Con quien tiene el poder se negocia desde una posición de fuerza, no de amenaza.Una “mentira laboral” equivale a una verdad en el mundo de las altas negociaciones. Es una estrategia que también funciona en el ámbito personal, familiar y en lo emocional.

Los opositores del gobernador de NL no saben qué es eso. Actúan como políticos pendencieros y tal cosa los pierde.

Va un ejemplo:

$!Samuel García, gobernador de Nuevo León, en una cabalgata.
Samuel García, gobernador de Nuevo León, en una cabalgata. Grupo Detona/Carlos Rodríguez

- Nuevo León está atorado NO por quien tiene el poder de los tokens en la Tesorería Estatal, sino porque los alcaldes no han sabido negociar con los contratistas y proveedores que le metieron lana a sus campañas.

- Hay ayuntamientos que rellenaron sus arcas con dinero fresco que obtienen de sus proveedores -de los más visionarios, no de los ratoneros- y mediante una administración eficiente de los impuestos propios que recaudan.

- En estos municipios, las calles se bachean sin cesar; no fallan los servicios públicos básicos y la seguridad tiene a raya a los maleantes, mediante negociaciones eficientes de sus alcaldes con dependencias y fuerzas estatales y federales.

$!El municipio de Cadereyta, Nuevo León festejará el 389 aniversario de su fundación.
El municipio de Cadereyta, Nuevo León festejará el 389 aniversario de su fundación. Grupo Detona

- Pero hay otros donde las calles son réplicas de la Falla de San Andrés; donde los apagones están a la orden del día y la falta de agua no se resuelve ni con las pipas que mandan otros alcaldes ni con donaciones de Bonafont.

- Es mentira vil que nada más los municipios del MC reciben apoyo del gobernador emecista. El atorón presupuestal es parejo, no distingue colores ni filiaciones.

Otro ejemplo:

Las calles más destrozadas de los municipios conurbados son las de Juárez, alcaldeado por el MC.

Colofón:

- Para los diputados locales, ganar posiciones políticas es su 3a prioridad.

- Su 2a es vengarse del gobernador.

- Y la 1a es controlar la situación.

En las tres, Samuel les va ganando y les seguirá ganando.

Cuando alguien cree que no hay opciones, sale a flote su inutilidad.

De donde yo vengo se compensa a la gente con una oportunidad. Todos la merecemos.

Einstein decía: “No te canses de darle oportunidades a la gente, aunque creas que no la merece”. Y así nació la Teoría de la Relatividad, producto principalmente de las oportunidades que el genio alemán les dio a sus discípulos, Lorenz y Minkowski, entre otros.

Los diputados no paran de amenazar a quien detenta el poder. ¡Craso error! En confianza, queridos diputados de todos los partidos: Nunca se quedan cortos, y esto no es un cumplido, es un insulto.

Mientras sigan así, el ciudadano pierde... y ellos también, porque en política y administración pública, el más chimuelo masca riel.

Va un tip:

- Dudo mucho que alguno de los diputados de oposición se apersone hoy sábado 15 de agosto en el Lienzo Charro de Cadereyta, municipio que festejará con una cabalgata el 389 aniversario de su fundación. Habrá comilona y variedad artística.

- Samuel García ya confirmó su asistencia, pues le gustan estos eventos. Sale al aire el respetuoso consejo a los legisladores locales.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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