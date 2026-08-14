Pide Coparmex a la Federación atender puntos críticos en Los Chorros y la autopista Saltillo-Monterrey

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    Pide Coparmex a la Federación atender puntos críticos en Los Chorros y la autopista Saltillo-Monterrey
    Los accidentes recurrentes en Los Chorros han generado llamados para mejorar las condiciones de la carretera 57. ARCHIVO

Alfredo López Villarreal advierte que los percances afectan la actividad productiva y generan pérdidas económicas y humanas

Los accidentes recurrentes en las carreteras 57, particularmente en el tramo de Los Chorros, y Saltillo-Monterrey hacen necesaria una intervención del Gobierno Federal para mejorar las condiciones de ambas vías y reducir los riesgos para los usuarios, consideró Alfredo López Villarreal, presidente de Coparmex Coahuila Sureste.

Ante los diversos percances registrados durante esta semana, el dirigente empresarial subrayó la necesidad de atender los puntos críticos de estas vialidades, debido a que los accidentes no solo provocan afectaciones económicas, sino que también han derivado en pérdidas humanas.

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López Villarreal destacó la importancia de la carretera 57, al ser una de las principales rutas para el traslado de mercancías en el País, por lo que cualquier afectación en su operación repercute directamente en las actividades productivas y comerciales.

BUSCAN RECURSOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste señaló que representantes de la iniciativa privada buscan reunirse con el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes para plantear la necesidad de destinar recursos a las adecuaciones que requieren estas vías y, con ello, contribuir a disminuir la incidencia de accidentes.

Explicó que, además de las condiciones de las carreteras, otro problema se presenta después de los percances, debido a que en algunos casos la liberación de las vialidades no se realiza con la rapidez necesaria y la presencia de la Guardia Nacional resulta insuficiente para atender la situación.

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Sin embargo, aclaró que la solución no debe centrarse únicamente en agilizar la circulación después de un accidente, sino en implementar medidas preventivas mediante modificaciones y mejoras a la infraestructura carretera.

Aunque actualmente no existe una estimación precisa sobre las pérdidas económicas ocasionadas por los cierres de estas vialidades, López Villarreal sostuvo que las afectaciones son considerables cuando las carreteras permanecen bloqueadas durante periodos prolongados.

$!Alfredo López Villarreal señaló que los cierres carreteros generan afectaciones económicas para el sector productivo.
Alfredo López Villarreal señaló que los cierres carreteros generan afectaciones económicas para el sector productivo. REBECA RAMÍREZ

El representante empresarial reiteró que la iniciativa privada de Coahuila está dispuesta a participar en la búsqueda de alternativas que permitan mejorar la seguridad y operación de las carreteras.

No obstante, recordó que la atención del tramo de Los Chorros corresponde al Gobierno Federal, debido a que forma parte de una vía de jurisdicción federal.

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