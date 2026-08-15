¿Cómo el nuevo ‘ojo’ de la NASA podría revolucionará la actual visión del cosmos?

La nueva misión honra a la primera jefa del Departamento de Astronomía de la NASA, considerada “la madre del telescopio Hubble” por su empeño en sacar adelante aquel proyecto. El potente y ambicioso observatorio espacial formará parte de la serie de grandes telescopios de la agencia estadounidense junto al Hubble y el James Webb. Pese a que a menudo se le compara con ellos, en realidad son complementarios. ¿QUÉ ESTUDIARÁ? Roman ayudará a entender mejor la materia oscura, la energía oscura y los exoplanetas. Los científicos saben que hay unos 6 mil mundos lejanos fuera del sistema solar y, gracias a Roman, la previsión es descubrir alrededor de 100 mil planetas.

Los investigadores sueñan con encontrar planetas habitables similares a la Tierra. Para ello deberán cumplir dos condiciones básicas: ser rocosos y tener agua líquida. El segundo objetivo de la misión será el estudio de la materia y la energía oscura. Se desconoce lo que son, pero constituyen el 95 % del universo, solo el 5 % es la materia y energía que conocemos. Utilizará su espejo de 2.4 metros, el mismo tamaño que el del Hubble, pero un 80 % más ligero, y su instrumento de campo amplio (cámara de luz infrarroja) para cartografiar cómo se distribuye la materia en todo el cosmos y medir cómo el universo se ha expandido con el tiempo. Capturará una porción de cielo cien veces mayor que la del Hubble en una sola toma, manteniendo la misma nitidez.

Lo que al Hubble le cuesta meses fotografiar, el Roman lo hará en solo unos días. Es como pasar de mirar el universo a través del ojo de una cerradura a abrir una puerta de par en par. La NASA calcula que a lo largo de su vida útil podrá medir la luz de mil millones de galaxias. El amplio campo de visión de esta misión le permitirá generar grandes imágenes nunca vistas del universo, lo que ayudará a los astrónomos a explorar algunos de los mayores misterios del cosmos, como por qué la expansión del universo parece estar acelerándose. Con 12.7 metros de largo y 4.4 metros de ancho una vez desplegado, el nuevo telescopio estudiará desde el presente hasta cuando el universo tenía solo 500 millones de años o alrededor del 4 % de su edad actual. LA CUENTA ATRÁS El telescopio llegó al puerto espacial de Florida el 21 de junio procedente del Centro Goddard de la NASA, en Maryland, donde fue ensamblado y probado. Trasladado a una sala limpia de preparación, los técnicos lo colocaron en posición vertical el 25 de junio y comenzaron las pruebas finales antes del despegue, previsto para el 30 de agosto.La vida útil de la misión será de cinco años, con una posible extensión de la misión de cinco años más. La NASA ha trabajado en su desarrollo durante más de una década y su coste ha superado los 4 mil millones de dólares. SUS INSTRUMENTOS El conjunto del telescopio óptico es el corazón de Roman. Está compuesto por un espejo principal, así como nueve espejos adicionales, estructuras de soporte y componentes electrónicos. El espejo principal, junto con otros componentes ópticos, dirigirá la luz hacia sus dos instrumentos científicos: el coronógrafo y el instrumento de campo amplio.

Cuando la luz entre por la abertura de 2,4 metros de Roman, será reflejada y enfocada por el espejo principal curvo, y luego una vez más por el espejo secundario. El instrumento de campo amplio (WFI, por sus siglas en inglés) es una cámara de luz infrarroja, cuyos sondeos panorámicos del cosmos ayudarán a descubrir información nueva y excepcionalmente detallada. Con el WFI, cada imagen abarcará una porción del cielo más grande que el tamaño aparente de la luna llena. La misión recopilará datos con una rapidez cientos de veces mayor que Hubble, acumulando hasta 20 mil terabytes (20 petabytes) a lo largo de su vida.