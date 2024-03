¿Cómo fue la operación de Kate Middleton, Princesa de Gales, de donde derivó su diagnóstico de cáncer?

Esta mañana, a través de un video difundido por la cuenta oficial de Kensington Royal en la plataforma X, la Princesa Kate Middleton anunció que ha sido diagnosticada con cáncer tras ser sometida a una cirugía abdominal mayor y actualmente se encuentra sometida a un tratamiento de quimioterapia.

El anuncio llega después de que Middleton se sometiera a una cirugía abdominal mayor en enero en la Clínica de Londres. En el video, la Princesa detalló que aunque la cirugía fue exitosa, sin embargo, las pruebas posteriores revelaron la presencia de cáncer, lo que llevó a su equipo médico a recomendarle un tratamiento preventivo de quimioterapia.

“La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas posteriores a la operación encontraron que había cáncer”, expresó Middleton en el mensaje grabado. “Por lo tanto, mi equipo médico me recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y ahora me encuentro en las primeras etapas de ese tratamiento”.