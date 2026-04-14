¿Cómo recibir el calendario de pago de las Becas y Pensión del Bienestar en WhatsApp?

En ocasiones, la difusión de los calendarios de pagos, fechas de registros y avisos de la Secretaría del Bienestar no llegan a los beneficiarios de las pensiones o a estudiantes que reciben sus Becas Bienestar; pero ¿sabías que en WhatsApp puedes recibir esta información?. No son chats, se trata de canales de difusión de la aplicación de mensajería, los cuales son útiles ahora que están en la espera del pago correspondiente al bimestre; cabe destacar que se trata de un método de comunicación oficial ante la publicación de calendarios de pagos falsos, los cuales generan incertidumbre y molestia en a beneficiarios.

ASÍ PUEDES RECIBIR EL CALENDARIO DE PAGOS EN WHATSAPP Los Programas para el Bienestar y las Becas Bienestar cuentan con canales oficiales dentro del apartado de “Novedades” de WhatsApp, no es un chat como lo mencionamos anteriormente, se trata de un espacio donde las autoridades de la Secretaría del Bienestar y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez publican información verificada que llega directamente a los usuarios.

¿Cómo ingresar a los canales de difusión? No necesitas tu tarjeta del Banco del Bienestar, credencial de identificación, ni ningún NIP, sólo tu aplicación de WhatsApp: - Abre WhatsApp en tu celular

- Identifica la pestaña “Novedades” y entra

- Busca los canales de difusión “Programas para el Bienestar” y “Becas Bienestar”.

- Presiona el botón seguir

- Activa la campana de recibir notificaciones, automáticamente están desactivadas, así que hazlo si deseas recibir información. Una vez dentro del canal de difusión, recibirán avisos automáticos cada vez que se publique el calendario de pagos, fechas de depósitos, convocatorias, como el registro a los programas sociales, avisos urgentes o cambios en los apoyos y comunicados sobre los apoyos sociales.

¡Ojo! Es un canal de difusión institucional, por lo que no solicita datos personales, no pide dinero y tampoco requiere un registro adicional; lo que es útil para reducir el riesgo de caer en fraudes y estafas.

Cabe destacar que actualmente se vive un contexto de mucha difusión de información falsa que puede generar confusión e incluso pérdidas económicas, por lo que activar el canal en WhatsApp puede marcar la diferencia entre informarse y caer en engaños. Constantemente en las redes sociales de Programas para el Bienestar y Becas Bienestar, publican los links a estos canales para ingresar más rápido.

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