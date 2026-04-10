Calendario oficial de pagos doble a beneficiarios de la Beca Benito Juárez en abril de 2026

El próximo pago de la Beca Benito Juárez está confirmado para el 13 de abril, programa social dirigido a estudiantes de nivel medio superior en todo el país en escuelas públicas para otorgarles el pago bimestral de mil 900 pesos. De acuerdo con la Coordinación de Becas para el Bienestar Benito Juárez, se contempla un esquema de dispersión organizada a través de un periodo de dos semanas a través de fechas asignadas por la letra inicial del primer apellido.

CALENDARIO OFICIAL Los pagos se organizan de la siguiente forma: - Lunes 13 de abril: Letras A y B;

- Martes 14 de abril: Letra C;

- Miércoles 15 de abril: Letras D, E y F;

- Jueves 16 de abril: Letra G;

- Viernes 17 de abril: Letras H, I, J, K y L;

- Lunes 20 de abril: Letra M;

- Martes 21 de abril: Letras N, Ñ, O, P y Q;

- Miércoles 22 de abril: Letra R;

- Jueves 23 de abril: Letra S;

- Viernes 24 de abril: Letras T, U, V, W, X, Y y Z

¿HABRÁ EL PAGO DOBLE? Cabe destacar que durante el bimestre enero-febrero los beneficiarios no recibieron el pago correspondiente, ya que se encontraban realizando la incorporación correcta al programa, por lo que hubo un desfase. Es decir, los alumnos y alumnas de nuevo ingreso a bachillerato podrán recibir el monto total de 3 mil 800 pesos correspondiente a los periodos de enero-febrero y marzo-abril, además de aquellos estudiantes de continuidad, que reciben el apoyo económico desde años anteriores. El titular de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, Julio León, explicó en “La Mañanera del Pueblo” del 16 de marzo que algunos estudiantes recibirán un pago doble. El funcionario detalló que los beneficiarios de nivel medio superior y superior no recibieron el depósito correspondiente al mes de febrero, por lo que ese monto será entregado junto con el siguiente pago. Esta medida aplicaría en el próximo periodo de dispersión.

COMO VERIFICAR SI YA TE REALIZARON EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ Existen distintas formas para confirmar la recepción del depósito: - Buscador de Estatus: ingresar al portal oficial con la CURP para consultar la información del pago. - Por teléfono: marcar al 800 900 2000 e ingresar los 16 dígitos de la tarjeta. - Aplicación móvil: descargar la app del Banco del Bienestar y revisar el saldo disponible. - Cajeros automáticos: acudir directamente a los cajeros del Banco del Bienestar.

¿QUÉ ES LA BECA BENITO JUÁREZ? El programa social de la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez está destinado a estudiantes de nivel medio superior en México con el fin de que puedan continuar con sus estudios a través de un respaldo económico, al permitirles cubrir gastos básicos de educación como útiles, uniformes, materiales, así como pasajes y comida. Además, busca reducir la deserción escolar, la cual es uno de los mayores retos del nivel educativo en preparatoria y bachillerato. Cabe destacar que, antes del registro, la Coordinación Nacional de Becas Benito Juárez realizó asambleas informativas en planteles, donde se resolvían dudas de los padres de familia que estén interesados en que sus hijos reciban el programa social.

MONTOS DE LA BECA BENITO JUÁREZ EN 2026 El programa social entrega el monto de 1,900 pesos bimestrales, que se otorgan por los 10 meses que dura el ciclo escolar, hasta por un máximo de 30 meses, siempre y cuando continúes inscrita o inscrito. No se consideran julio y agosto, por ser periodo vacacional. Es necesario recordar que los depósitos son bimestrales y que se realizan directamente en las Tarjetas del Bienestar. La beca está dirigida a estudiantes de nivel medio superior inscritos en preparatorias públicas del país. Cada beneficiario recibe un apoyo económico bimestral de mil 900 pesos durante los 10 meses del ciclo escolar, ya que julio y agosto no se consideran por corresponder a vacaciones.

¿QUÉ HACER SI NO TE LLEGÓ EL PAGO DE LA BECA BENITO JUÁREZ? Si el depósito no aparece reflejado, las autoridades recomiendan esperar al menos 72 horas hábiles después de la fecha programada. En ocasiones, el dinero ya está disponible, pero no se emite una notificación automática. Para confirmar, se sugiere consultar el saldo desde la App del Banco del Bienestar o directamente en un cajero automático. También es recomendable verificar que la tarjeta esté activa y sin bloqueos, ya que este es uno de los motivos más frecuentes por los que el pago no se acredita correctamente.

CANALES OFICIALES PARA DUDAS Y ACLARACIONES Para resolver dudas o solicitar información adicional, se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez o las comunicaciones del titular del organismo, Julio León. También está disponible la atención telefónica al número 55 1162 0300, con horario: - Lunes a viernes: de 8:00 a 22:00 horas - Sábados: de 9:00 a 14:00 horas La dispersión del recurso de la beca se realizará de forma gradual conforme al calendario establecido, con depósitos directos en la tarjeta bancaria de cada beneficiario. Este mecanismo busca garantizar que los apoyos lleguen sin intermediarios a estudiantes inscritos en el programa.

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