Beca Rita Cetina: cuándo depositan los 2500 pesos para becas y uniformes, y entrega de tarjeta

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/ 13 abril 2026
    Beca Rita Cetina: cuándo depositan los 2500 pesos para becas y uniformes, y entrega de tarjeta
    El primer pago de la Beca Rita Cetina será en agosto de 2026 y la entrega de tarjetas iniciará en mayo VANGUARDIA

La Beca Rita Cetina entregará 2500 pesos para útiles y uniformes escolares próximamente mediante tarjetas del Banco del Bienestar.

El coordinador Nacional de Becas para el Bienestar, Julio León, informó que la entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria se realizará del 18 de mayo al 31 de julio de 2026.

Estas tarjetas del Banco del Bienestar serán el medio para recibir el apoyo económico destinado a la compra de útiles escolares y uniformes.

https://vanguardia.com.mx/informacion/calendario-oficial-de-pagos-doble-a-beneficiarios-de-la-beca-benito-juarez-en-abril-de-2026-HD19925130

¿CUÁNDO DEPOSITAN LOS 2 MIL QUINIENTOS PESOS DE LA BECA RITA CETINA PARA ÚTILES Y UNIFORMES?

De acuerdo con el funcionario, el primer pago se realizará en agosto de 2026, previo al inicio del ciclo escolar 2026-2027.

El apoyo será un depósito único anual de 2,500 pesos por estudiante, dirigido a familias con hijas e hijos inscritos en escuelas primarias públicas.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 13 ABRIL 2026. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, destacó las becas que se han implementado durante su gestión para los niños y niñas de educación básica, esto durante la Mañanera del Pueblo.
CIUDAD DE MÉXICO, 13 ABRIL 2026. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, destacó las becas que se han implementado durante su gestión para los niños y niñas de educación básica, esto durante la Mañanera del Pueblo. Cuartoscuro

¿QUIÉNES PUEDEN RECIBIR LA BECA RITA CETINA?

La Beca de Apoyo para Uniformes y Útiles “Rita Cetina” está dirigida a estudiantes de primaria de todos los grados en instituciones públicas.

El programa contempla que las familias de nuevo ingreso, incorporadas al padrón a partir de marzo de 2026, reciban el apoyo anual por cada menor registrado.

MONTOS DE LAS BECAS DEL BIENESTAR EN 2026

Durante el anuncio, también se dieron a conocer los montos de otros programas vigentes:

- Beca Rita Cetina primaria (útiles y uniformes): 2,500 pesos

- Beca Rita Cetina secundaria: 1,900 pesos

- Beca Benito Juárez (media superior): 1,900 pesos

- Jóvenes Escribiendo el Futuro (universidad): 5,800 pesos

- Beca Gertrudis Bocanegra (transporte): 1,900 pesos

DOCUMENTOS PARA RECIBIR LA TARJETA DEL BANCO DEL BIENESTAR

Para recoger la tarjeta, las familias deberán presentar documentación tanto del tutor como del estudiante.

En el caso de la madre, padre o tutor, se solicita identificación oficial en original y copia, acta de nacimiento, CURP y comprobante de domicilio en copia.

Para el estudiante, se requiere acta de nacimiento y CURP en copia.

$!CIUDAD DE MÉXICO, 13 ABRIL 2026. - Mario Delgado, titular de la SEP, destacó las becas que se han implementado durante su gestión para los niños y niñas de educación básica, esto durante la Mañanera del Pueblo
CIUDAD DE MÉXICO, 13 ABRIL 2026. - Mario Delgado, titular de la SEP, destacó las becas que se han implementado durante su gestión para los niños y niñas de educación básica, esto durante la Mañanera del Pueblo Cuartoscuro

REGISTRO Y PROCESO DE SOLICITUD

El proceso para obtener la beca se llevó a cabo en dos etapas. La primera consistió en asambleas informativas realizadas en febrero en escuelas públicas, donde se explicó el procedimiento a las familias.

La segunda etapa correspondió al registro en línea, que se realizó del 2 al 19 de marzo de 2026 a través del portal oficial del programa.

Para completar la solicitud, se solicitaron datos como CURP, teléfono, correo electrónico, identificación oficial y comprobante de domicilio del tutor, así como CURP y la Clave de Centro de Trabajo (CCT) del estudiante.

La Beca Rita Cetina forma parte de los programas del Gobierno de México orientados a apoyar la permanencia escolar y reducir la carga económica de las familias al inicio del ciclo escolar.

https://vanguardia.com.mx/informacion/beca-rita-cetina-cuanto-reciben-familias-con-dos-hijos-en-secundaria-y-como-consultar-el-pago-JD19836690

El apoyo busca garantizar que estudiantes de nivel básico cuenten con los recursos necesarios para asistir a clases, mediante la entrega directa de recursos económicos a través de tarjetas bancarias.

Las autoridades señalaron que el programa continuará ampliándose conforme avance la incorporación de nuevos beneficiarios en el país.

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Steph León

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

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