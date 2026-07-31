¿Cómo registrar mi negocio en el programa de apoyo laboral: Jóvenes Construyendo el Futuro?

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa social de capacitación laboral dirigido a personas de 18 a 29 años en México. El objetivo del programa social es apoyar a los jóvenes adultos a desarrollar habilidades laborales, al igual que experiencia, en entornos profesionales y capacitados.

Sin embargo, esa oportunidad no puede lograrse sin el voluntariado de empresas, negocios y organizaciones. Para todos los interesados, se debe destacar que es un trámite sencillo que puede realizarse en línea. Esta iniciativa facilita que empresas y otras entidades formen jóvenes aprendices y, al mismo tiempo, accedan a beneficios institucionales.

El respectivo negocio o empresa que guste acceder al programa deberá iniciar en la plataforma:

‘jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx.’

Ahí aparecerá la opción ‘Regístrate como tutor’. Se deberán ingresar los datos generales del negocio, al igual que adjuntar los documentos respectivos al sistema.

Es necesario registrar la dirección oficial, dar de alta a la persona administradora y completar un plan de actividades. Dicho documento indicará qué tareas realizarán los aprendices, cuáles serán los horarios y cuántas vacantes habrá disponibles. También se asigna a la tutora o tutor responsable.

Tras la revisión de documentos, la cual puede durar 30 días hábiles, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social hará una verificación física del establecimiento registrado para determinar si las capacidades del lugar cumplen con los parámetros del programa. El enlace territorial tomará fotografías del lugar y de la persona representante, y revisará que el comprobante de domicilio sea válido y tenga una emisión no mayor a cuatro meses.

Si la evaluación es acreditada de manera positiva, el negocio o empresa registrado comenzará a recibir candidaturas de jóvenes aprendices en el periodo de vinculaciones.

El programa contempla una capacitación laboral de 12 meses, con cinco y ocho horas diarias de trabajo, cinco días a la semana, bajo la orientación de tutores aprobados.

¿CUÁNTOS APRENDICES PUEDE RECIBIR CADA EMPRESA?

Es probablemente la ampliación más útil porque la nota solamente dice que pueden participar empresas, talleres, comercios, organizaciones e instituciones.

Las reglas de 2026 establecen estos límites ordinarios:

•⁠ ⁠Persona física: hasta 5 aprendices.

•⁠ ⁠Persona moral: hasta 20.

•⁠ ⁠Organización social: hasta 5.

•⁠ ⁠Institución pública federal: hasta 50.

•⁠ ⁠Institución pública estatal: hasta 20.

•⁠ ⁠Institución pública municipal: hasta 10.

Los casos que superen esos límites requieren autorización del programa. Además, no están permitidos planes centrados en trabajo doméstico, ventas multinivel, vigilancia, conducción o reparto exclusivo, culto religioso o proselitismo político, esto según las Reglas de Operación 2026.

El registro de centros de trabajo no tiene fecha de vencimiento y la asignación de aprendices depende de los periodos de vinculación habilitados en la plataforma digital.

¿LOS JÓVENES TENDRÁN APOYO ECONÓMICO?

Los jóvenes adultos aceptados recibirán un apoyo económico mensual de 9.582 pesos y cuentan con seguro médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).