La crisis sacude a la FIFA: renuncia el principal asesor de Infantino y otro alto directivo rompe el silencio

Cordeiro, quien antes de incorporarse a la FIFA desarrolló una carrera en la banca de inversión, aseguró que nunca participó en la elaboración del proyecto y que siempre estuvo en desacuerdo con él.

El ex presidente de U.S. Soccer anunció su salida mediante un contundente comunicado en el que rechazó de manera categórica la iniciativa impulsada por el máximo organismo del futbol mundial. La dimisión se produce después de que la UEFA, la Concacaf y la Confederación Asiática de Futbol (AFC) manifestaran oficialmente su rechazo al proyecto, mientras varias federaciones europeas han advertido que incluso podrían boicotear competiciones organizadas por la FIFA si la propuesta sigue adelante.

La crisis provocada por el proyecto de la FIFA para vender hasta el 20 por ciento de los derechos comerciales de la Copa del Mundo a inversionistas privados alcanzó uno de sus momentos más delicados con la renuncia inmediata de Carlos Cordeiro , uno de los colaboradores más cercanos de Gianni Infantino y su principal asesor desde 2021.

“Como asesor principal del presidente de la FIFA, exbanquero y aficionado al futbol de toda la vida, no puedo quedarme de brazos cruzados mientras la FIFA se plantea vender una participación del Mundial”, afirmó.

El exdirigente calificó la operación como “un mal acuerdo para las asociaciones miembro, para el futbol y para el futuro de este deporte”, al considerar que no existe ninguna necesidad financiera que justifique la entrada de capital privado.

Recordó que la propia FIFA presume ingresos cercanos a los 15 mil millones de dólares durante el ciclo mundialista 2022-2026, además de contar con importantes reservas económicas, por lo que, a su juicio, el organismo dispone de recursos suficientes para financiar el desarrollo del futbol sin comprometer su activo más valioso.

“Vender una participación permanente del activo más valioso del futbol para recaudar 4.2 mil millones de dólares tiene muy poco sentido. Están hipotecando el futuro del futbol sin ninguna justificación convincente”, sostuvo.

Cordeiro también cuestionó la falta de transparencia del proceso, al señalar que las 211 asociaciones miembro deberán pronunciarse en un plazo cercano a 50 días sin conocer aspectos esenciales de la operación, como el modelo de gobernanza, la supervisión del acuerdo, el proceso de selección de inversionistas o los beneficios reales que obtendría la FIFA.

“¿Por qué este acuerdo? ¿Por qué ahora? ¿Quién se beneficiará? ¿Qué obtendrán realmente los inversionistas y a qué costo para el futbol?”, cuestionó.

Al anunciar su salida, aseguró que el proyecto representa un punto de quiebre para el organismo.

“La responsabilidad de la FIFA no es maximizar los beneficios comerciales a cualquier precio. Su responsabilidad es proteger y fortalecer el futbol para las futuras generaciones. Cuando esos principios entran en conflicto, el futbol debe ser lo primero”, concluyó.

KAVIN LAMOUR TAMBIÉN DESAFÍA A INFANTINO

La presión sobre el presidente de la FIFA aumentó apenas unas horas después de la renuncia de Cordeiro, cuando Kevin Lamour, director de operaciones del organismo, rompió públicamente con la postura oficial durante una entrevista con AP.

Aunque no presentó su dimisión, el dirigente francés lanzó una de las críticas más severas contra la iniciativa y contra el propio Infantino.

“El presidente de la FIFA nos ha engañado. Merecemos algo mejor que desprecio e intimidación”, afirmó.

Lamour, quien ha trabajado junto a Infantino desde su etapa en la UEFA, aseguró que el plan no responde a una decisión consensuada dentro del organismo, sino que obedece exclusivamente a la voluntad del presidente.

“Es un proyecto de una sola persona”, sentenció.

El director de operaciones pidió frenar la propuesta antes de que sea sometida a votación y exhortó a los dirigentes del futbol mundial a intervenir para evitar una decisión que considera perjudicial para el futuro del deporte.

“Este proyecto no solo no debe seguir adelante, sino que ha llegado el momento de que los dirigentes políticos del futbol se hagan las preguntas correctas y tomen las decisiones adecuadas”, declaró.

Lamour reconoció que sus declaraciones podrían costarle el puesto, pero afirmó que prefiere asumir ese riesgo antes que permanecer en silencio.

“Y si eso significa que pierdo mi trabajo, que así sea. Al menos dormiré bien esta noche”, concluyó.

Las críticas de Cordeiro y Lamour representan dos de los mayores desafíos internos que ha enfrentado Gianni Infantino desde que presentó el proyecto para crear FIFA Forward Enterprises, la nueva empresa con la que pretende administrar los principales torneos de la FIFA y abrir la puerta a inversionistas privados. Con la oposición de las principales confederaciones y el creciente descontento dentro del propio organismo, la iniciativa ha derivado en una de las mayores crisis de gobernanza en la historia reciente de la FIFA.