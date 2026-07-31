Control de medios

Los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, propuestos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), han desatado un intenso debate nacional entre quienes lo defienden como un avance en los derechos ciudadanos y quienes alertan sobre un posible trasfondo de censura indirecta y control de contenidos por parte del Estado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que estos constituyan un mecanismo de censura.

“No hay censura ni habrá censura porque es nuestra convicción”, refirió cuestionada al respecto.