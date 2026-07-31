Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM

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    Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM Vanguardia

Se estima un nuevo examen de ingreso para verificar las irregularidades del pasado examen de ingreso

El 31 de julio, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, despidió a la secretaria general, Patricia Dávila, tras las irregularidades en el examen de admisión.

Debido a que el examen de admisión digital de la UNAM, para el ciclo escolar 2026-2027, mostró irregularidades en sus resultados, presuntamente por el uso de inteligencia artificial, las autoridades escolares de la UNAM han concentrado una mesa de trabajo para resolver la situación.

Patricia Dávila, primera secretaria general de la UNAM, fue coordinadora general de Estudios de Posgrado de la UNAM desde marzo del 2020, y posteriormente tuvo el cargo de secretaria de Desarrollo Institucional, cuando la rectoría estaba bajo la administración de Enrique Graue.

La decisión de su despido ocurre en paralelo al anunciamiento del nuevo examen para verificar y comprobar irregularidades en el previo proceso de admisión.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/unam-repetira-examen-de-admision-2026-para-aspirantes-de-licenciatura-tras-detectar-resultados-atipicos-HB22549934

No se trata de un nuevo examen, se trata de un examen de control precisamente para garantizar que las personas aceptadas realizaron realmente un esfuerzo y no tuvieron una ayuda que los puso en ventaja con relación a las y los demás aspirantes’ esclareció Leonardo Lomelí.

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Andrés “Iscariote” Rodríguez

Andrés “Iscariote” Rodríguez

Actual editor web de breaking news en la redacción de Vanguardia MX. Cubre noticias de última hora y te comparte el contexto en tiempo real.

Es egresado de la Licenciatura en Historia y Humanidades de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el 2019, escribió la novela de fantasía oscura “Las melodías fragmentadas del Pandemonium”, editada y publicada por la editorial Literalika, en la cual es tallerista de creación literaria para jóvenes escritores. Es parte del equipo editorial de “Bloch. Revista estudiantil de Historia”. Es co-creador y locutor de “La cueva de Grendel”, podcast sobre películas y libros de fantasía, ciencia ficción, misterio y terror. Sus temas de interés siempre han sido la historia militar, la teoría de la historia y la literatura.

Su fascinación por la música, en específico, del subgénero del Metal, lo ha incursionado en escribir una serie de artículos sobre esta temática y cómo esta contracultura se ha mantenido viva en la escena del noreste mexicano.

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