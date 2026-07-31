Despiden a secretaria general Patricia Dávila, tras problemática de exámenes de ingreso de la UNAM

El 31 de julio, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí, despidió a la secretaria general, Patricia Dávila, tras las irregularidades en el examen de admisión.

Debido a que el examen de admisión digital de la UNAM, para el ciclo escolar 2026-2027, mostró irregularidades en sus resultados, presuntamente por el uso de inteligencia artificial, las autoridades escolares de la UNAM han concentrado una mesa de trabajo para resolver la situación.

Patricia Dávila, primera secretaria general de la UNAM, fue coordinadora general de Estudios de Posgrado de la UNAM desde marzo del 2020, y posteriormente tuvo el cargo de secretaria de Desarrollo Institucional, cuando la rectoría estaba bajo la administración de Enrique Graue.

La decisión de su despido ocurre en paralelo al anunciamiento del nuevo examen para verificar y comprobar irregularidades en el previo proceso de admisión.