¿Cómo tramitar tu pensión por Cesantía o Vejez desde casa con Mi Pensión Digital del IMSS?

Información
/ 16 octubre 2025
    ¿Cómo tramitar tu pensión por Cesantía o Vejez desde casa con Mi Pensión Digital del IMSS?
    El IMSS impulsa Mi Pensión Digital para agilizar trámites de jubilación por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, permitiendo iniciar el proceso en línea y consultar la proyección de la pensión desde casa. FOTO: VANGUARDIA

El IMSS facilita el retiro de los trabajadores con Mi Pensión Digital, una plataforma que permite iniciar y gestionar la solicitud de pensión

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha fortalecido el uso de la plataforma Mi Pensión Digital, una herramienta en línea que busca simplificar y agilizar el trámite de jubilación para los trabajadores que desean pensionarse por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, bajo los marcos de la Ley del Seguro Social de 1973 o 1997.

Esta modalidad permite que los solicitantes inicien prácticamente todo el procedimiento desde su hogar, reduciendo la necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas del IMSS. Solo será obligatorio asistir al final del proceso para entregar documentación que formalice la pensión.

TE PUEDE INTERESAR: Quiénes deben aplicarse las vacunas contra el COVID-19 y la influenza durante la Campaña de Vacunación Invernal

$!¿Cómo tramitar tu pensión por Cesantía o Vejez desde casa con Mi Pensión Digital del IMSS?

¿QUÉ ES ‘MI PENSIÓN DIGITAL’?

Mi Pensión Digital es un aplicativo diseñado para digitalizar el proceso de solicitud de pensión, permitiendo a los usuarios realizar trámites esenciales como la verificación de datos personales, consulta de semanas cotizadas, confirmación de domicilio y registro de la cuenta bancaria donde se depositará la pensión.

Una vez completado el registro en línea, los trabajadores pueden obtener una proyección del monto mensual de su pensión, facilitando la planificación financiera de esta nueva etapa.

REQUISITOS PARA ACCEDER A ‘MI PENSIÓN DIGITAL’

Para utilizar Mi Pensión Digital y tramitar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener 60 años cumplidos.

- Contar con 500 semanas cotizadas si se acogen a la Ley del 73.

- Contar con 850 semanas cotizadas si se acogen a la Ley del 97.

- Estar dado de baja del régimen obligatorio.

- Encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos.

CÓMO INICIAR EL TRÁMITE DESDE EL PORTAL DE ‘MI PENSIÓN DIGITAL’

El proceso se realiza a través del portal oficial del IMSS: www.imss.gob.mx/pensiones. Allí, los usuarios deben ubicar el módulo de Mi Pensión Digital y completar los pasos indicados:

1. Verificación de datos personales y de beneficiarios.

2. Confirmación de domicilio.

3. Consulta de semanas cotizadas.

4. Registro de la cuenta bancaria donde se depositará la pensión.

Para completar el registro en línea, los solicitantes deben tener a la mano CURP, Número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico y cuenta bancaria.

QUÉ DOCUMENTOS DEBES DE ENTREGAR

Tras finalizar el trámite digital, los solicitantes deberán acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponde con los siguientes documentos:

- Identificación oficial

- Comprobante de domicilio

- Acta de nacimiento

- Estado de cuenta bancario

En caso de contar con beneficiarios, se deberán presentar documentos adicionales según corresponda:

- Esposo o concubino: identificación oficial, acta de matrimonio y de nacimiento.

- Hijos menores de edad: credencial ADIMSS o constancia de estudios y acta de nacimiento.

- Hijos mayores de edad: identificación, acta de nacimiento y constancia de estudios.

- Hijos con discapacidad: dictamen de discapacidad emitido por servicios de salud en el trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... Si perdí o me la robaron, ¿cuánto tarda la reposición de la Tarjeta del Bienestar?

VENTAJAS DE ‘MI PENSIÓN DIGITAL’

El aplicativo permite acceder a la mayoría del trámite sin salir de casa, agilizando los tiempos de respuesta y ofreciendo mayor transparencia en el proceso. Además, facilita la planificación financiera al mostrar la proyección del monto de la pensión, lo que permite a los trabajadores prepararse para su etapa de retiro.

Con esta herramienta, el IMSS consolida un servicio digital moderno que optimiza recursos, reduce trámites presenciales y fortalece la atención a la población pensionada en México.

Temas


adultos mayores
trámites
Pensiones

Localizaciones


México

Organizaciones


IMSS

true

Steph León

Me interesan los temas de actualidad, la música de Asia y el Glam Rock; con pasión por los deportes como el Fútbol Americano y los e-sports. Parte de la comunidad Queer que disfruta la literatura y las tendencias.
Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila, con diplomado en Literatura Contemporanea del siglo XX otorgada por el INBA y ponente en el II Congreso Internacional de Humanidades: Horizontes y Desafíos en la Investigación Interdisciplinaria, Además de contar con certificado en Lengua de Señas Mexicanas nivel avanzado.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Luego de que un video viral mostrara a la presidenta pedir silencio ante el reclamo de un joven sobre estudiantes desaparecidos, Claudia Sheinbaum descartó que el estudiante tenga vínculos partidistas.

‘No he tenido problema con nadie’: rechaza Sheinbaum acusaciones tras video viral
Vecinos que se encontraban en el camino de entrega de víveres, al escuchar gritos de auxilio, localizaron al docente semienterrado.

Rescatan pobladores a profesor enterrado tras deslave en Hidalgo
El proyecto ferroviario continúa en etapa de planeación, informó el Gobierno del Estado.

Gobierno de Coahuila en identificación de predios por donde pasará el tren en Saltillo y Ramos Arizpe
SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026

SEP confirma megapuentes en octubre y noviembre; esto dice el calendario del ciclo 2025-2026
Héctor Moreno puso fin a su carrera profesional después de más de 20 años, durante los cuales jugó en equipos como Pumas UNAM, AZ Alkmaar, Espanyol, AS Roma y Rayados de Monterrey.

Héctor Moreno se retira del futbol: los logros del central mexicano en México y Europa
La Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las tres víctimas mortales del accidente aéreo en Michigan eran originarias de México.

SRE confirma 3 mexicanos muertos en accidente aéreo en Michigan; preparan repatriación
Emotiva. Aguilar dijo que el trabajo que actualmente realiza es lo que la mantiene a flote entre los tiempos de polémicas.

¿Otro Premio? Gana Ángela Aguilar el galardón de La Musa 2025
Anallely es propietaria de una tienda de ropa y accesorios en Libres y funge como delegada en una región marcada por la pobreza, el rezago educativo y la alta migración.

Revelan vida de lujos de delegada regional del Bienestar