$!¿Cómo tramitar tu pensión por Cesantía o Vejez desde casa con Mi Pensión Digital del IMSS?

TE PUEDE INTERESAR: Quiénes deben aplicarse las vacunas contra el COVID-19 y la influenza durante la Campaña de Vacunación Invernal

Esta modalidad permite que los solicitantes inicien prácticamente todo el procedimiento desde su hogar, reduciendo la necesidad de acudir de manera presencial a las oficinas del IMSS. Solo será obligatorio asistir al final del proceso para entregar documentación que formalice la pensión.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha fortalecido el uso de la plataforma Mi Pensión Digital , una herramienta en línea que busca simplificar y agilizar el trámite de jubilación para los trabajadores que desean pensionarse por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez , bajo los marcos de la Ley del Seguro Social de 1973 o 1997.

¿QUÉ ES ‘MI PENSIÓN DIGITAL’?

Mi Pensión Digital es un aplicativo diseñado para digitalizar el proceso de solicitud de pensión, permitiendo a los usuarios realizar trámites esenciales como la verificación de datos personales, consulta de semanas cotizadas, confirmación de domicilio y registro de la cuenta bancaria donde se depositará la pensión.

Una vez completado el registro en línea, los trabajadores pueden obtener una proyección del monto mensual de su pensión, facilitando la planificación financiera de esta nueva etapa.

REQUISITOS PARA ACCEDER A ‘MI PENSIÓN DIGITAL’

Para utilizar Mi Pensión Digital y tramitar la pensión por Cesantía en Edad Avanzada o Vejez, los solicitantes deben cumplir con los siguientes requisitos:

- Tener 60 años cumplidos.

- Contar con 500 semanas cotizadas si se acogen a la Ley del 73.

- Contar con 850 semanas cotizadas si se acogen a la Ley del 97.

- Estar dado de baja del régimen obligatorio.

- Encontrarse dentro del periodo de conservación de derechos.

CÓMO INICIAR EL TRÁMITE DESDE EL PORTAL DE ‘MI PENSIÓN DIGITAL’

El proceso se realiza a través del portal oficial del IMSS: www.imss.gob.mx/pensiones. Allí, los usuarios deben ubicar el módulo de Mi Pensión Digital y completar los pasos indicados:

1. Verificación de datos personales y de beneficiarios.

2. Confirmación de domicilio.

3. Consulta de semanas cotizadas.

4. Registro de la cuenta bancaria donde se depositará la pensión.

Para completar el registro en línea, los solicitantes deben tener a la mano CURP, Número de Seguridad Social (NSS), correo electrónico y cuenta bancaria.

QUÉ DOCUMENTOS DEBES DE ENTREGAR

Tras finalizar el trámite digital, los solicitantes deberán acudir a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) que les corresponde con los siguientes documentos:

- Identificación oficial

- Comprobante de domicilio

- Acta de nacimiento

- Estado de cuenta bancario

En caso de contar con beneficiarios, se deberán presentar documentos adicionales según corresponda:

- Esposo o concubino: identificación oficial, acta de matrimonio y de nacimiento.

- Hijos menores de edad: credencial ADIMSS o constancia de estudios y acta de nacimiento.

- Hijos mayores de edad: identificación, acta de nacimiento y constancia de estudios.

- Hijos con discapacidad: dictamen de discapacidad emitido por servicios de salud en el trabajo.

TE PUEDE INTERESAR: Pensión del Bienestar... Si perdí o me la robaron, ¿cuánto tarda la reposición de la Tarjeta del Bienestar?

VENTAJAS DE ‘MI PENSIÓN DIGITAL’

El aplicativo permite acceder a la mayoría del trámite sin salir de casa, agilizando los tiempos de respuesta y ofreciendo mayor transparencia en el proceso. Además, facilita la planificación financiera al mostrar la proyección del monto de la pensión, lo que permite a los trabajadores prepararse para su etapa de retiro.

Con esta herramienta, el IMSS consolida un servicio digital moderno que optimiza recursos, reduce trámites presenciales y fortalece la atención a la población pensionada en México.