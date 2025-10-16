Quiénes deben aplicarse las vacunas contra el COVID-19 y la influenza durante la Campaña de Vacunación Invernal

“El año pasado, al hacerlo en forma temprana, tuvimos un efecto muy positivo con influenza y COVID. Precisamente el hacerlo al inicio de la temporada invernal mitiga el riesgo de estas infecciones” , señaló el funcionario durante el anuncio oficial.

El titular de la dependencia, David Kershenobich , destacó que la vacunación temprana es clave para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y defunciones por infecciones respiratorias.

La Secretaría de Salud dio inicio a la Campaña Nacional de Vacunación para la Temporada Invernal 2025–2026 , cuyo propósito es proteger a la población más vulnerable frente a enfermedades respiratorias como influenza estacional, COVID-19 y neumococo , padecimientos que tienden a incrementarse durante los meses fríos.

CUÁNDO SE LLEVARÁ A CABO LA CAMPAÑA DE VACUNACIÓN INVERNAL

La jornada de vacunación se desarrollará del 13 de octubre de 2025 al 3 de abril de 2026 y tiene como meta la aplicación de más de 50.5 millones de dosis en todo el país.

Las vacunas estarán disponibles de manera gratuita en unidades médicas del IMSS, IMSS-Bienestar, ISSSTE, Pemex, Sedena, Semar y las Secretarías de Salud estatales, con la coordinación del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (CeNSIA).

¿QUIÉNES DEBEN DE VACUNARSE CONTRA EL COVID-19 Y LA INFLUENZA?

Las autoridades sanitarias enfatizaron que la vacunación se dirige principalmente a los sectores con mayor riesgo de desarrollar complicaciones derivadas de enfermedades respiratorias:

Niñas y niños de seis meses a cuatro años 11 meses: deberán recibir la vacuna contra la influenza estacional. Aquellos que padezcan enfermedades crónicas o inmunológicas también podrán recibir la vacuna contra COVID-19.

Personas de cinco a 59 años con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, asma, VIH, enfermedades cardiovasculares o inmunosupresión, deben vacunarse tanto contra influenza como contra COVID-19.

Mujeres embarazadas, en cualquier trimestre de gestación, debido a que ambas enfermedades pueden generar complicaciones maternas o afectar al desarrollo del embarazo.

Adultos mayores de 60 años y más, quienes deberán aplicarse las tres vacunas: influenza, COVID-19 y neumococo, esta última dirigida a prevenir neumonía e infecciones respiratorias severas.

Personal de salud, por su contacto directo y constante con pacientes, figura entre los primeros grupos en recibir las dosis.

¿QUÉ VACUNAS SE APLICARÁN?

Durante esta temporada, el Gobierno Federal distribuirá y aplicará las siguientes dosis:

- 35.4 millones de vacunas contra influenza estacional

- 10.9 millones de vacunas contra COVID-19

- 4.2 millones de vacunas contra neumococo

La vacuna contra la influenza será producida por segundo año consecutivo en México, cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad y eficacia.

En cuanto a la vacuna contra COVID-19, se aplicará una versión actualizada con tecnología de RNA mensajero, registrada ante la Cofepris y avalada por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta nueva formulación, basada en la variante LP.8.1, ofrece una protección más amplia frente a las cepas que actualmente circulan a nivel global.