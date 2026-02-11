CONAVI abre pre-registro: requisitos del Programa Vivienda para el Bienestar 2026 y quiénes participan

TE PUEDE INTERESAR: Gobierno de Sheinbuam proyecta construir 400 mil Viviendas para el Bienestar en 2026

A partir del 10 de febrero de 2026, las personas interesadas pueden manifestar su intención de participar en el proceso de selección a través del portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx , informó la propia Conavi.

El Gobierno de México habilitó la plataforma digital para el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), iniciativa gestionada por la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) que busca acercar apoyos habitacionales a familias en situación de vulnerabilidad.

OBJETIVO DEL PROGRAMA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

El Programa de Vivienda para el Bienestar es una estrategia implementada por la Conavi con el objetivo de garantizar el derecho a una vivienda adecuada para personas que viven en condiciones de alta marginación, pertenecen a comunidades indígenas o enfrentan carencias sociales.

Las acciones del programa se desarrollan en zonas prioritarias definidas mediante criterios técnicos. La Conavi identifica los territorios con base en las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) publicadas por la Secretaría de Bienestar, las cuales corresponden a áreas con alta marginación, rezago social y necesidades habitacionales.

CONVOCATORIAS Y PROCESO DE REGISTRO PARA EL PROGRAMA VIVIENDAS PARA EL BIENESTAR

La Conavi emite convocatorias en las zonas de intervención, mismas que se difunden a través de medios oficiales, redes sociales institucionales y en los territorios definidos. El proceso es presencial y directo, por lo que las personas interesadas deben mantenerse atentas a las fechas, sedes y requisitos.

El procedimiento contempla varias etapas:

- Registro en línea o en módulo: Para iniciar la solicitud se debe ingresar la CURP y datos básicos en la plataforma digital.

- Publicación de personas preseleccionadas: Si la solicitud cumple con los criterios de elegibilidad, se podrá continuar en el proceso.

- Visita domiciliaria: Personal de la Conavi o de la Secretaría de Bienestar podrá acudir al domicilio para verificar la información proporcionada.

- Asamblea informativa y sorteo: En caso de que la demanda supere el número de viviendas disponibles, se realizará una asamblea y un sorteo para garantizar transparencia e igualdad de oportunidades.

- Asignación: Una vez concluida la construcción de las viviendas, iniciará el proceso de entrega a las personas seleccionadas.

Las solicitudes son analizadas conforme a los criterios establecidos, priorizando a hogares en situación de vulnerabilidad. Además, se brinda acompañamiento durante todo el proceso.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA EL PROGRAMA VIVIENDAS PARA EL BIENESTAR

Las personas interesadas deben cumplir con los siguientes criterios:

- Tener 18 años o más. También pueden participar menores de edad si tienen dependientes económicos directos.

- Contar con ingreso familiar no mayor a cinco veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) mensual vigente, equivalente a 17,800 pesos.

- No ser derechohabiente de instituciones que otorguen prestaciones para obtener vivienda, como Infonavit, Fovissste, Pemex o ISSFAM.

- No contar con vivienda propia.

- No haber recibido previamente apoyo federal en materia de vivienda.

REQUISITOS EN CASO DE VISITA A DOMICILIO

Si la persona solicitante es seleccionada para la visita domiciliaria, deberá presentar la siguiente documentación:

- Acta de nacimiento.

- CURP.

- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte, licencia de conducir o cartilla militar).

- Comprobante de ingresos (recibos de las últimas tres quincenas o cuatro semanas, carta patronal o declaración bajo protesta de decir verdad).

- Comprobante de domicilio no mayor a tres meses.

- Comprobante de estado civil (acta de matrimonio, constancia de concubinato, documento de divorcio o constancia de inexistencia de matrimonio).

- Documento bajo protesta de decir verdad que indique no contar con propiedad; en caso de resultar beneficiario, deberá presentar certificado de no propiedad emitido por la autoridad estatal competente.

- Carta de no derechohabiencia bajo protesta de decir verdad.

- Certificado de discapacidad, en caso de aplicar, emitido por institución pública de salud.