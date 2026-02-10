$!Conavi abre pre-registro para Vivienda para el Bienestar: Dónde es la inscripción

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para que las familias interesadas realicen el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), un trámite gratuito y sin intermediarios que permite acceder a apoyos habitacionales del Gobierno de México.

Este proceso funciona como una etapa inicial, para recopilar información que ayude a planear las zonas donde se implementará el programa y a identificar a la población potencialmente beneficiaria, mediante un proceso directo y transparente.

ESTAS PERSONAS PODRÁN OBTENER UNA CASA CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

De acuerdo con las Reglas de Operación, el Programa de Vivienda para el Bienestar prioriza a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos los siguientes:

* Mujeres jefas de familia;

* Personas de pueblos indígenas;

* Afromexicanos;

* Adultos mayores;

* Personas con discapacidad;

* Quienes no cuentan con acceso a créditos de vivienda por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social.