Conavi abre pre-registro para Vivienda para el Bienestar: Dónde es la inscripción
La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para que las familias interesadas realicen el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), un trámite gratuito y sin intermediarios que permite acceder a apoyos habitacionales del Gobierno de México.
Este proceso funciona como una etapa inicial, para recopilar información que ayude a planear las zonas donde se implementará el programa y a identificar a la población potencialmente beneficiaria, mediante un proceso directo y transparente.
ESTAS PERSONAS PODRÁN OBTENER UNA CASA CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR
De acuerdo con las Reglas de Operación, el Programa de Vivienda para el Bienestar prioriza a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos los siguientes:
* Mujeres jefas de familia;
* Personas de pueblos indígenas;
* Afromexicanos;
* Adultos mayores;
* Personas con discapacidad;
* Quienes no cuentan con acceso a créditos de vivienda por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social.
QUÉ ES LO QUE SE DEBE HACER EN EL PRE-REGISTRO PARA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR
Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx y completar un formulario sencillo con sus datos básicos. La información proporcionada será válida una vez que se realice el registro formal, conforme a la convocatoria correspondiente y al cumplimiento de los requisitos establecidos.
La Conavi reiteró que no se requiere realizar ningún pago ni recurrir a gestores o intermediarios, ya que los apoyos se entregan de manera directa por el Gobierno de México.
Con esta acción, la Comisión Nacional de Vivienda refrenda su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda adecuada y de contribuir al bienestar de las familias mexicanas, priorizando a quienes más lo necesitan y asegurando un ejercicio transparente y equitativo de los apoyos en las zonas más vulnerables del país.