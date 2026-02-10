Conavi abre pre-registro para Vivienda para el Bienestar: Dónde es la inscripción

+ Seguir en Seguir en Google
Información
/ 10 febrero 2026
    Conavi abre pre-registro para Vivienda para el Bienestar: Dónde es la inscripción
    La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para que las familias interesadas realicen el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB). VANGUARDIA

La Conavi reiteró que no se requiere realizar ningún pago ni recurrir a gestores o intermediarios, ya que los apoyos se entregan de manera directa por el Gobierno de México

La Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) habilitó una plataforma digital para que las familias interesadas realicen el pre-registro al Programa de Vivienda para el Bienestar (PVB), un trámite gratuito y sin intermediarios que permite acceder a apoyos habitacionales del Gobierno de México.

Este proceso funciona como una etapa inicial, para recopilar información que ayude a planear las zonas donde se implementará el programa y a identificar a la población potencialmente beneficiaria, mediante un proceso directo y transparente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Vivir en una casa de Infonavit te hace daño?... los riesgos que debes saber antes de comprar tu vivienda

ESTAS PERSONAS PODRÁN OBTENER UNA CASA CON EL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

De acuerdo con las Reglas de Operación, el Programa de Vivienda para el Bienestar prioriza a grupos en situación de vulnerabilidad, entre ellos los siguientes:

* Mujeres jefas de familia;

* Personas de pueblos indígenas;

* Afromexicanos;

* Adultos mayores;

* Personas con discapacidad;

* Quienes no cuentan con acceso a créditos de vivienda por no ser derechohabientes de instituciones de seguridad social.

$!Conavi abre pre-registro para Vivienda para el Bienestar: Dónde es la inscripción

QUÉ ES LO QUE SE DEBE HACER EN EL PRE-REGISTRO PARA VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

Las personas interesadas deben ingresar al portal oficial preregistropvb.conavi.gob.mx y completar un formulario sencillo con sus datos básicos. La información proporcionada será válida una vez que se realice el registro formal, conforme a la convocatoria correspondiente y al cumplimiento de los requisitos establecidos.

La Conavi reiteró que no se requiere realizar ningún pago ni recurrir a gestores o intermediarios, ya que los apoyos se entregan de manera directa por el Gobierno de México.

TE PUEDE INTERESAR: Llave MX es requisito obligatorio para el registro a la Beca Rita Cetina... Así puedes crear una cuenta

Con esta acción, la Comisión Nacional de Vivienda refrenda su compromiso de garantizar el acceso a una vivienda adecuada y de contribuir al bienestar de las familias mexicanas, priorizando a quienes más lo necesitan y asegurando un ejercicio transparente y equitativo de los apoyos en las zonas más vulnerables del país.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Programas Sociales
viviendas

Organizaciones


Conavi

Sara Navarrete

Sara Navarrete

Editora Web de Breaking News y Trends en el equipo de Estrategia Digital.

Apasionada y fiel amante de los gatos, la música y los buenos momentos; miembro de la comunidad LGBT+.

Tengo especial interés en temáticas sociales y activismo. Disfruto de la literatura; escribo cuento, crónica y un poco de poesía.

Certificada por el Fondo de Cultura Económica para impartir talleres y clubes de difusión cultural y literatura.

Licenciada en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

Actualmente desarrollo una investigación sobre la violencia de género en comunidades migrantes.

Selección de los editores
Penalización de género

Penalización de género
true

Tequila, punto de inflexión en Morena
La organización México Evalúa sostiene en reporte que desapariciones pasaron de 4 mil 114 en 2015 a 12 mil 872 en 2025.

Acusa Sheinbaum problemas en plataforma de desaparecidos
La FGJCDMX informó la detención de Gaby “N”, señalada por su presunta participación en un hecho vial que derivó en la muerte de un motociclista de 52 años en la alcaldía Iztapalapa.

Detienen a Gaby ‘N’... la enfermera que atropelló y arrastró por más de 1 km a motociclista en Iztapalapa
La vacuna triple viral, conocida como SPR o MMR, la cual protege contra sarampión, rubéola y paperas; esquema que forma parte del Programa Universal de Vacunación.

¿Por qué los adultos mayores no deben vacunarse contra el sarampión?
Se mantendrán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Sonora, Chihuahua, Sinaloa (norte) y Durango

Se aproxima un nuevo Frente Frío a México, azotará con heladas de -5 grados, lluvias y aguanieve
Icónico. Pese a las críticas negativas el Super Bowl repuntó las reproducciones del catálogo musical del puertorriqueño.

Vieron show de Bad Bunny, ¡142.3 millones de personas!
Los colores del nuevo logo provocaron especulaciones sobre los posibles finalistas del Super Bowl.

NFL presenta el logo del Super Bowl LXI y comienzan las especulaciones rumbo a 2027