CONAVI Vivienda Bienestar 2026: ¿Ya te registraste? Esto es lo que sigue para recibir tu casa

Si ya completaste tu registro en línea o acudiste a los módulos oficiales, seguro te estás preguntando: ¿Y ahora qué sigue? El proceso no termina con la inscripción; aquí te explicamos con claridad las etapas que vienen para que no pierdas tu lugar en el programa.

El sueño de tener una casa propia y digna está cada vez más cerca para miles de familias mexicanas. Durante este 2026, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) mantiene la marcha con el programa Vivienda Bienestar, realizando entregas de inmuebles y avanzando con los procesos de selección en diferentes estados del país.

LA REVISIÓN DE DATOS Y LA VISITA EN TU HOGAR

Después de que cierran las mesas de inscripción, el personal de la CONAVI se dedica a revisar a detalle cada solicitud. El objetivo es comprobar que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad, dando prioridad a las jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Si pasas este primer filtro y quedas preseleccionado, el siguiente paso es la visita domiciliaria. Servidores de la nación o personal autorizado acudirán directamente a la dirección que proporcionaste para validar tu información y recopilar algunos documentos pendientes. Mantente atento a tu teléfono, ya que te llamarán antes para agendar este encuentro.

¿QUÉ PASA SI HAY MUCHA DEMANDA? EL SORTEO DE CONAVI

Una de las dudas más frecuentes ocurre cuando muchas personas de una misma localidad solicitan el apoyo y las casas proyectadas no alcanzan para todos. Para solucionar esto sin favoritismos, las autoridades tienen un plan muy claro.

En caso de que la demanda supere el número de viviendas disponibles en la zona, se realizará una asamblea y sorteo para garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades. De esta manera, mediante un proceso público y legal, se eligen a los beneficiarios finales. Las personas que resulten seleccionadas recibirán una casa del Bienestar de forma justa y equitativa.