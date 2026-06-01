CONAVI Vivienda Bienestar 2026: ¿Ya te registraste? Esto es lo que sigue para recibir tu casa

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    CONAVI Vivienda Bienestar 2026: ¿Ya te registraste? Esto es lo que sigue para recibir tu casa
    El sueño de tener una casa propia y digna está cada vez más cerca para miles de familias mexicanas. FOTO: ARCHIVO

Te explicamos el paso a paso de la CONAVI tras completar tu registro de Vivienda Bienestar en 2026. ¡Prepárate para la entrega de tu hogar!

El sueño de tener una casa propia y digna está cada vez más cerca para miles de familias mexicanas. Durante este 2026, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) mantiene la marcha con el programa Vivienda Bienestar, realizando entregas de inmuebles y avanzando con los procesos de selección en diferentes estados del país.

Si ya completaste tu registro en línea o acudiste a los módulos oficiales, seguro te estás preguntando: ¿Y ahora qué sigue? El proceso no termina con la inscripción; aquí te explicamos con claridad las etapas que vienen para que no pierdas tu lugar en el programa.

https://vanguardia.com.mx/informacion/conavi-2026-cuando-hay-pre-registro-y-requisitos-para-vivienda-para-el-bienestar-MB19816684

LA REVISIÓN DE DATOS Y LA VISITA EN TU HOGAR

Después de que cierran las mesas de inscripción, el personal de la CONAVI se dedica a revisar a detalle cada solicitud. El objetivo es comprobar que los aspirantes cumplan con los requisitos de elegibilidad, dando prioridad a las jefas de familia, adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas.

Si pasas este primer filtro y quedas preseleccionado, el siguiente paso es la visita domiciliaria. Servidores de la nación o personal autorizado acudirán directamente a la dirección que proporcionaste para validar tu información y recopilar algunos documentos pendientes. Mantente atento a tu teléfono, ya que te llamarán antes para agendar este encuentro.

¿QUÉ PASA SI HAY MUCHA DEMANDA? EL SORTEO DE CONAVI

Una de las dudas más frecuentes ocurre cuando muchas personas de una misma localidad solicitan el apoyo y las casas proyectadas no alcanzan para todos. Para solucionar esto sin favoritismos, las autoridades tienen un plan muy claro.

En caso de que la demanda supere el número de viviendas disponibles en la zona, se realizará una asamblea y sorteo para garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades. De esta manera, mediante un proceso público y legal, se eligen a los beneficiarios finales. Las personas que resulten seleccionadas recibirán una casa del Bienestar de forma justa y equitativa.

$!La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) mantiene la marcha con el programa Vivienda Bienestar.
La Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) mantiene la marcha con el programa Vivienda Bienestar. FOTO: ARCHIVO

ASIGNACIÓN Y ENTREGA DE LAS LLAVES DE TU NUEVA CASA

Una vez superados los filtros y los sorteos, la paciencia se vuelve la mejor aliada, pues entra en juego la etapa de la construcción. Los ingenieros y desarrolladores trabajan para edificar complejos habitacionales cómodos, seguros, accesibles y con servicios básicos garantizados.

Finalmente llegará la etapa más esperada por todos: la asignación. Una vez que concluya la construcción de las viviendas, comenzará el proceso de entrega para las personas que fueron seleccionadas, ya sea de forma directa o a través del sorteo.

https://vanguardia.com.mx/informacion/folio-conavi-2026-que-puedo-hacer-si-falla-tu-pre-registro-en-vivienda-bienestar-GJ19767199

Mantente al pendiente de los listados que se publican continuamente en la página oficial de la CONAVI y ten listos tus comprobantes de registro para cuando llegue el momento de estrenar tu nuevo patrimonio este 2026.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Estilo de Vida. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía y estilo de vida.


Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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