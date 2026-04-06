Conavi 2026: Cuándo hay pre-registro y requisitos para Vivienda para el Bienestar

Acceder a una vivienda propia es uno de los principales objetivos de miles de familias en México. En ese contexto, la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) impulsa el programa Vivienda para el Bienestar (PVB), una estrategia del Gobierno de México que busca garantizar el acceso a una casa digna para sectores prioritarios de la población. Si te interesa participar, es clave conocer cuándo hay pre-registro para Casas Conavi en 2026 y cuáles son los requisitos para iniciar el proceso.

¿Cuándo abre el pre-registro para Casas Conavi 2026? A diferencia de otros programas sociales con fechas específicas, el pre-registro al programa Vivienda para el Bienestar está abierto durante todo el año. Esto significa que en abril de 2026, y en cualquier otro mes, puedes ingresar a la plataforma oficial y registrar tus datos. Este pre-registro no garantiza automáticamente una vivienda, pero sí es un paso fundamental, ya que permite a las autoridades identificar las zonas con mayor necesidad y seleccionar a posibles beneficiarios en futuras convocatorias. ¿Quiénes pueden participar en Vivienda para el Bienestar? El programa está dirigido principalmente a personas en situación de vulnerabilidad. Entre los grupos prioritarios se encuentran: - Jefas de familia - Población indígena y afroamericana - Adultos mayores - Personas con discapacidad - Personas sin acceso a créditos de vivienda tradicionales Si perteneces a alguno de estos grupos, aumentan tus posibilidades de ser considerado en el proceso de selección.

Requisitos para el pre-registro Conavi 2026 Para iniciar tu registro en el programa, debes completar un formulario en línea con información básica. Algunos de los datos solicitados son: - Nombre completo - CURP actualizada - Correo electrónico - Género - Fecha de nacimiento - Teléfono de contacto Es importante verificar que tu información sea correcta, ya que será validada en etapas posteriores. Además, debes tener en cuenta que el trámite es completamente gratuito y no requiere intermediarios, por lo que se recomienda evitar gestores o supuestos trámites por redes sociales.

¿Qué pasa después del pre-registro? Una vez que completes el formulario, el siguiente paso es la aplicación de una Cédula de Diagnóstico. En esta etapa, la Conavi analizará tu información para determinar si cumples con los criterios del programa. Criterios para obtener una casa Conavi en 2026 Además del pre-registro, existen condiciones específicas que debes cumplir para ser elegible: - Tener 18 años o más (o ser menor con dependientes económicos) - Contar con un ingreso familiar no mayor a dos salarios mínimos - No ser derechohabiente de instituciones de seguridad social - No haber recibido apoyos previos de vivienda por parte de Conavi - Residir en una zona considerada como polígono prioritario - No tener vivienda propia Cumplir con estos criterios es fundamental para avanzar en el proceso de selección.

Un programa clave para acceder a vivienda en México El programa Vivienda para el Bienestar representa una oportunidad real para quienes no cuentan con acceso a financiamiento tradicional. A través del pre-registro permanente, el Gobierno de México busca construir un padrón más amplio y enfocado en las necesidades reales del país. Si estás buscando adquirir una vivienda en 2026, iniciar tu registro en Conavi puede ser el primer paso para lograrlo. Mantente atento a las convocatorias oficiales y asegúrate de cumplir con todos los requisitos para aumentar tus posibilidades de ser seleccionado.

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