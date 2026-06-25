Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS... ¿Cómo revisar el historial y cuántas necesito para pensionarme?

Para miles de trabajadores mexicanos, revisar el número de semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) representa un paso fundamental para conocer si están cerca de cumplir los requisitos de retiro. Aunque durante años este dato permaneció como una cifra poco consultada, hoy es posible revisarlo de manera sencilla mediante herramientas digitales del Instituto.

La Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS, identificada con la homoclave IMSS-02-025 A, permite conocer el historial registrado durante la vida laboral. El trámite es gratuito y está disponible las 24 horas a través de los servicios digitales del organismo o mediante la aplicación IMSS Digital.

Para obtener el documento únicamente se necesita contar con algunos datos básicos:

· CURP vigente.

· Número de Seguridad Social (NSS).

· Correo electrónico personal.

El documento muestra los periodos registrados, los patrones asociados y el total de semanas acumuladas. Esta información resulta clave para quienes buscan saber si cumplen con las condiciones necesarias para una jubilación futura.

Un dato curioso es que una persona puede haber trabajado durante años y aun así descubrir diferencias en su historial debido a movimientos laborales, cambios de empresa o errores derivados de registros incompletos.

LAS SEMANAS COTIZADAS DEFINEN EL FUTURO DE LA PENSIÓN

El número de semanas acumuladas tiene un papel central dentro del sistema de pensiones mexicano. Dependiendo del régimen bajo el cual comenzó a cotizar el trabajador, los requisitos pueden cambiar considerablemente.

Para quienes pertenecen al esquema de la Ley 97, el requisito mínimo durante 2026 es de 875 semanas cotizadas, una cantidad que aumentará gradualmente hasta llegar a las 1,000 semanas en 2031.

En cambio, los trabajadores amparados por la Ley 73 necesitan al menos 500 semanas para acceder a una pensión por cesantía en edad avanzada o vejez.

Cuando una persona no alcanza el mínimo requerido, no puede recibir una pensión mensual. En esos casos existe la figura conocida como negativa de pensión, un documento que certifica que no se cumplen las condiciones y permite retirar los recursos acumulados en la Afore conforme a las reglas aplicables.

El monto final de una pensión depende de distintos factores como el salario registrado, las semanas acumuladas y el régimen correspondiente. Para 2026, las estimaciones oficiales contemplan cantidades que pueden variar aproximadamente entre 3 mil 540 y 11 mil 128 pesos mensuales, según cada caso.

“Cada semana cuenta cuando se habla del retiro”, es una frase que resume la importancia de revisar constantemente el historial laboral y no esperar hasta los últimos años de trabajo para detectar problemas.

LA SEMANA QUE PUEDE DESAPARECER DEL HISTORIAL DEL IMSS

Existe una situación poco conocida que puede afectar a algunos trabajadores: la pérdida de días que no alcanzan a completar una semana de cotización. Esto ocurre debido a una regla establecida en el artículo 20 de la Ley del Seguro Social.

La norma indica que las semanas reconocidas se obtienen al dividir entre siete los días cotizados. Si existe un sobrante de tres días o menos, ese remanente no se convierte en una semana adicional.

En la práctica, esto significa que algunos periodos laborales pueden dejar pequeñas diferencias acumuladas. Por ejemplo, un mes de 28 días puede representar cuatro semanas exactas, mientras que un mes de 31 días puede dejar tres días sobrantes que no se transforman en una nueva semana.

El fenómeno puede repetirse en cambios de empleo, periodos de incapacidad o ciclos laborales que no coincidan exactamente con bloques de siete días.

No se trata de una falla del sistema ni de un error administrativo, sino de la aplicación directa de una regla vigente.

Al cierre de marzo de 2026, el IMSS registró más de 22 millones de puestos de trabajo afiliados, lo que significa que millones de personas están sujetas al mismo mecanismo de cálculo.

QUÉ PASA SI FALTAN SEMANAS Y CÓMO ACLARAR EL HISTORIAL

Cuando un trabajador detecta que faltan periodos de cotización, existe la posibilidad de iniciar una aclaración ante la institución. El trámite debe realizarse en la Subdelegación del IMSS correspondiente, en un horario de atención establecido.

Si la ausencia de semanas se debe a un incumplimiento del patrón, el trabajador puede presentar pruebas para respaldar su caso.

Entre los documentos que pueden ayudar están:

· Recibos de nómina.

· Contratos laborales.

· Estados de cuenta bancarios.

· Documentos que acrediten la relación de trabajo.

La obligación de registrar correctamente las cuotas corresponde al empleador. Sin embargo, el Instituto puede intervenir cuando existe una solicitud formal y evidencia que permita investigar la situación.

Para quienes dejaron de cotizar durante periodos prolongados, también existen esquemas voluntarios. La Modalidad 10 está dirigida a trabajadores independientes o personas sin patrón vigente, mientras que la Modalidad 40 permite continuar aportando con ciertas condiciones y puede influir en el cálculo de la pensión.

Si una persona dejó de cotizar durante más de seis años, debe cumplir con requisitos adicionales, como acumular nuevamente semanas consecutivas para recuperar ciertos derechos.

La revisión constante del historial ante el IMSS se ha convertido en una herramienta esencial para entender la situación laboral de cada trabajador y evitar sorpresas cuando llegue el momento del retiro.