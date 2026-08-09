Rayo mata a campesino y a varios de sus animales al sur de Saltillo

De acuerdo con Francisco Javier Pinales Beltrán, hijo del fallecido, alrededor de las 18:00 horas del sábado 8 de agosto José Guadalupe salió rumbo a una loma para cuidar y pastorear sus chivas.

El hombre fue identificado como José Guadalupe Pinales, originario del rancho Los Ángeles.

Un campesino de 69 años fue localizado sin vida junto a varios de sus animales luego de una tormenta eléctrica registrada en comunidades rurales al sur de Saltillo , en los límites de Coahuila con Zacatecas.

Durante la tarde se registró una fuerte granizada que afectó a varias comunidades rurales ubicadas rumbo a la carretera federal a Zacatecas, cerca de los límites entre ambas entidades.

Al notar que no regresaba, familiares y amigos comenzaron a buscarlo. Fue alrededor de la 1:00 de la madrugada de este domingo cuando lo localizaron sin vida en una zona montañosa del ejido El Cercado, junto a varios de sus animales, que también habían muerto.

Los familiares trasladaron el cuerpo hasta su vivienda en el rancho Los Ángeles para evitar que permaneciera expuesto a la lluvia.

Debido a que en la zona se había registrado una tormenta eléctrica, los familiares señalaron ante las autoridades la posibilidad de que un rayo hubiera impactado en el lugar. Posteriormente dieron aviso de lo ocurrido al Sistema de Emergencias 911.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y personal de Servicios Periciales acudieron a la comunidad, ubicada a unos 90 kilómetros de Saltillo, para realizar las diligencias correspondientes.

El procesamiento comenzó alrededor de las 8:30 horas de este domingo. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia.

La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación para determinar oficialmente la causa de muerte.