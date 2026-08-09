¡México bicampeón! El Tricolor Sub-20 venció 2-0 a Estados Unidos y conquistó nuevamente el título de Concacaf

La Selección Mexicana Sub-20 volvió a celebrar un título de Concacaf. El Tricolor derrotó 2-0 a Estados Unidos en la final disputada en el Estadio Banorte y se proclamó bicampeón de la categoría, en una jornada que también confirmó el boleto al Mundial y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. México llegó al partido por el campeonato con los objetivos principales ya cumplidos, pero todavía tenía una cuenta pendiente: cerrar el torneo con el trofeo. Frente a su público, el equipo dirigido por el cuerpo técnico mexicano salió a buscar el resultado desde los primeros minutos y encontró en la posesión una de sus principales herramientas.

Estados Unidos intentó presionar las salidas del conjunto nacional y durante algunos pasajes logró dificultar la circulación del balón. Sin embargo, México encontró espacios para acercarse al área rival y puso a prueba al guardameta Kayne Rizvanovich en más de una ocasión.

La recompensa llegó al minuto 28. Una jugada a balón parado terminó dentro del área estadounidense y Cristóbal Alfaro apareció para conectar el remate que abrió el marcador. Rizvanovich alcanzó a tocar el esférico, pero no pudo evitar que cruzara completamente la línea de gol. El escenario se complicó para Estados Unidos antes del descanso. Chris Applewhite, capitán del conjunto estadounidense, recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con 10 jugadores para la segunda mitad. Con la ventaja numérica, México manejó el partido con mayor tranquilidad. Estados Unidos adelantó sus líneas en busca del empate, mientras el Tricolor esperó el momento adecuado para atacar los espacios que aparecieron en la defensa rival.

La segunda anotación llegó al minuto 69 y nuevamente tuvo como protagonista a Alfaro. El arquero estadounidense salió de su zona para intentar cortar una jugada, pero no logró controlar el balón. México aprovechó el error y el delantero apareció de cabeza para marcar el 2-0 y completar su doblete. Con el partido bajo control, el conjunto mexicano todavía tuvo algunas oportunidades para aumentar la diferencia, aunque no consiguió concretarlas. Estados Unidos también intentó reaccionar, pero la defensa tricolor sostuvo la ventaja hasta el final. Cuando llegó el silbatazo definitivo, los futbolistas mexicanos se reunieron en el campo para festejar el campeonato junto con la afición. El título significó el segundo consecutivo de México en el Campeonato Sub-20 de Concacaf. Además del trofeo, el torneo dejó dos objetivos importantes para esta generación: la clasificación a la Copa del Mundo Sub-20 y el pase a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Ahora, el grupo tendrá que prepararse para los siguientes desafíos con el respaldo de un campeonato que confirma su lugar entre los protagonistas de la región.